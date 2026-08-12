Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladi

·117·Foydali
Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladi
Qisqacha

Inson jozibasini oshirishda sirli energiya emas, qomat, ishonch, gigiyena, nutq, xarakter va shaxsiy chegaralar muhim rol o'ynaydi. Buning uchun qomatni tik tutish, me'yorida ko'z kontaktini saqlash, shoshilmay va aniq gapirish, ozoda yurish hamda muntazam harakat qilish tavsiya etiladi. Maqsadga intilish, va'dada turish, doimiy shikoyatni kamaytirish, shaxsiy chegaralarni himoya qilish, kitob o'qish va samimiy tabassum ham inson haqidagi taassurotni yaxshilaydi.

Ba’zi odamlar xonaga kirishi bilan e’tiborni tortadi. Ular baland ovozda gapirmaydi, o‘zini ko‘z-ko‘z qilmaydi, ammo qomati, nigohidagi ishonch, nutqi va o‘zini tutishi atrofdagilarga kuchli ta’sir qiladi.

Kundalik tilda buni ba’zan «kuchli aura» deb atashadi. Ilmiy ma’noda inson atrofida ko‘rinmas energiya maydoni uning jozibasini belgilashi isbotlanmagan. Ammo qomat, ishonch, gigiyena, nutq, xarakter va shaxsiy chegaralar inson haqidagi taassurotni haqiqatan ham o‘zgartira oladi.

1. Qomatingizni tik tuting

Inson haqidagi birinchi taassurot gap boshlanishidan oldinyoq shakllanadi.

Yelkani tushirib, boshni egib yurish ishonchsizlik taassurotini berishi mumkin. Tik qomat esa insonni xotirjam va o‘ziga ishongan qilib ko‘rsatadi.

Bu yerda sun’iy ravishda «kerilib» yurish shart emas. Yelkani erkin tutish, boshni tabiiy ko‘tarish va shoshmasdan harakatlanishning o‘zi yetarli.

2. Suhbat paytida ko‘zga qarashdan qochmang

Doim ko‘zni olib qochish suhbatdoshda noqulay taassurot qoldirishi mumkin.

Me’yordagi ko‘z kontakti esa e’tibor, qiziqish va ishonchni ko‘rsatadi.

Lekin insonga uzluksiz tikilib turish ham kerak emas. Joziba ko‘pincha kuch namoyishida emas, tabiiy xotirjamlikda seziladi.

3. Shoshilmay gapiring

Juda tez gapiradigan inson hayajonlangan yoki o‘z fikrini tezroq isbotlashga urinayotgandek ko‘rinishi mumkin.

Xotirjam sur’atda, aniq va ortiqcha so‘zlarsiz gapirish esa nutqning ta’sirini kuchaytiradi.

Sukunatdan qo‘rqmaslik ham muhim. Har bir bo‘shliqni gap bilan to‘ldirish shart emas.

4. Hamma narsangizni hammaga aytavermang

Ochiqko‘ngil bo‘lish yaxshi. Ammo shaxsiy hayotingiz, rejalaringiz, muammolaringiz va sirlaringizni har bir insonga ochib tashlash shart emas.

O‘zi haqida hamma narsani darhol aytib bermaydigan insonda ma’lum darajada sirlilik saqlanadi.

Bu ataylab rol o‘ynash emas. Shaxsiy hududga ega bo‘lish demakdir.

5. Tanangizga g‘amxo‘rlik qiling

Sport faqat mushak uchun emas.

Muntazam harakat qomat, yurish, energiya va insonning o‘z tanasini his qilishiga ta’sir qiladi. Jismoniy faollikdan keyingi ishonch tashqi obrazda ham sezilishi mumkin.

Muhimi, maqsad boshqalarga o‘xshash emas, o‘zingizni kechagidan baquvvatroq his qilish.

6. Tozalik va xushbo‘ylikni kamsitmang

Eng qimmat kiyim ham tozalik o‘rnini bosmaydi.

Ozoda kiyim, parvarishlangan tashqi ko‘rinish va me’yorda tanlangan xushbo‘y atir inson haqidagi taassurotni sezilarli o‘zgartiradi.

Joziba ko‘pincha katta xarajatdan emas, detallarga e’tibordan boshlanadi.

7. Maqsadingiz bo‘lsin

Qayerga ketayotganini biladigan insonning harakati ham boshqacha bo‘ladi.

Maqsad katta biznes, mashhurlik yoki millionlab daromad bo‘lishi shart emas. Yangi kasb o‘rganish, sportda natija qilish, oila uchun sharoit yaratish ham maqsad.

Muhimi — har kuni nima uchun harakat qilayotganingizni bilish.

8. Bergan va’dangizda turing

Insonning obro‘sini kiyim yoki gapdan ko‘ra amal kuchliroq belgilaydi.

  • «Qilaman» dedingizmi — qiling.

  • «Boraman» dedingizmi — boring.

  • Ulgurmasangiz — oldindan ayting.

Ishonchli inson atrofida alohida «aura» bordek ko‘rinishining sababi ham shu: odamlar uning so‘ziga tayana oladi.

9. Doimiy shikoyatni kamaytiring

Hayotda shikoyat qilishga arziydigan vaziyatlar yetarli. Ammo har bir suhbat muammo, odamlar va omadsizlik haqida bo‘laversa, atrofdagilar charchay boshlaydi.

Muammoni aytish mumkin. Lekin uning yoniga bitta savol qo‘shish kuchliroq:

«Endi buni qanday hal qilaman?»

Shikoyatdan yechimga o‘ta oladigan inson boshqacha qabul qilinadi.

10. Shaxsiy chegaralaringizni saqlang

Hammaga yoqishga urinish jozibani oshirmaydi.

Ba’zan «yo‘q» deyish, nojo‘ya munosabatga chek qo‘yish va o‘z vaqtini himoya qilish kerak.

Bu qo‘pollik emas.

O‘zini hurmat qilgan inson boshqalardan ham me’yordagi munosabatni talab qiladi.

11. Kitob o‘qing va fikr doirangizni kengaytiring

Tashqi ko‘rinish birinchi e’tiborni jalb qilishi mumkin. Ammo suhbatni davom ettiradigan narsa — mazmun.

Kitob, yangi bilim va turli mavzularga qiziqish insonga muloqotda ishonch beradi.

Chiroyli gapirishdan ham muhimrog‘i — aytadigan gapingiz bo‘lishi.

12. Tabassumingiz sun’iy bo‘lmasin

Doim jiddiy yurish kuchli xarakter belgisi emas.

Samimiy tabassum insonni ochiq va yoqimli qilib ko‘rsatadi. Ayniqsa u majburiy emas, tabiiy bo‘lsa.

Ba’zan bitta iliq tabassum uzun tanishuvdan ko‘ra tezroq ishonch paydo qiladi.

13. Gapirishdan oldin o‘ylang

Ko‘p gapirgan insonning har bir gapi esda qolmaydi.

O‘ylab, aniq va vaqtida aytilgan fikr esa ko‘proq ta’sir qiladi.

Shuning uchun kuchli muloqotning sirlaridan biri — har bir bahsga kirishmaslik va har bir fikrga javob berishga majbur emasligingizni bilish.

14. G‘iybat va ig‘vodan uzoq bo‘ling

Birovning ortidan yomon gapirish qisqa vaqtga suhbatni qiziq qilishi mumkin, ammo uzoq muddatda ishonchni yemirishi ehtimol.

Chunki suhbatdosh beixtiyor shunday o‘ylaydi:

«U boshqalarni menga aytsa, meni ham boshqalarga aytadimi?»

Obro‘ni oshiradigan odatlardan biri — boshqalar yo‘q paytda ham me’yorni saqlash.

15. Bor narsangizni qadrlang

Shukronalik har qanday muammoni yo‘q qilib yubormaydi. Ammo insonning butun diqqatini faqat yetishmayotgan narsalarga qaratib qo‘ymaslikka yordam beradi.

Bor imkoniyat, yaxshi insonlar, sog‘liq, bilim yoki erishilgan natijani qadrlay olish ichki xotirjamlikni kuchaytiradi.

Xotirjamlik esa tashqi xatti-harakatda ham seziladi.

16. Vaqtingizni qadrlang

Har kimga va har bir taklifga «ha» deyish vaqtni arzonlashtiradi.

Qayerga borish, kim bilan muloqot qilish va nimalarga soatlar sarflashni tanlay oladigan inson hayotini ham boshqacha boshqaradi.

Vaqtini hurmat qilgan odam ko‘pincha boshqalarning vaqtini ham hurmat qiladi.

17. O‘zingizni boshqalar bilan emas, kechagi o‘zingiz bilan solishtiring

Doim boshqalarning natijasiga qarash insonni yoki takabbur, yoki o‘zidan norozi qilib qo‘yishi mumkin.

Ancha sog‘lom mezon:

«Men kechagidan nimada yaxshiroq bo‘ldim?»

Bugun biroz bilimliroq, intizomliroq, kuchliroq yoki xotirjamroq bo‘lsangiz — rivojlanish bor.

«Kuchli aura»ning asosiy siri nima?

Uni sirli energiyadan qidirish shart emas.

Ko‘p hollarda insondagi kuchli joziba bir nechta oddiy xususiyat yig‘indisidan paydo bo‘ladi: tik qomat, xotirjam nutq, tozalik, bilim, va’dada turish, shaxsiy chegara, maqsad va o‘zini hurmat qilish.

Bunday odam o‘zini isbotlash uchun har bir xonada eng baland ovozda gapirishi shart emas. Uning o‘zini tutishiyoq ko‘p narsani aytib turadi.

Eng muhimi, jozibani boshqalarning e’tiborini ovlash deb tushunmaslik kerak. Haqiqiy ishonch — insonning o‘zi bilan munosabati yaxshilanganida boshlanadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Kecha, 23:25«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usulKecha, 23:23Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...Kecha, 23:12Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Kecha, 22:04Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Kecha, 22:03Sizni nima g‘ashingizga tegadi? «Soya tomoningiz»ning 4 belgisiSizni nima g‘ashingizga tegadi? «Soya tomoningiz»ning 4 belgisiKecha, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?