Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladi
Inson jozibasini oshirishda sirli energiya emas, qomat, ishonch, gigiyena, nutq, xarakter va shaxsiy chegaralar muhim rol o'ynaydi. Buning uchun qomatni tik tutish, me'yorida ko'z kontaktini saqlash, shoshilmay va aniq gapirish, ozoda yurish hamda muntazam harakat qilish tavsiya etiladi. Maqsadga intilish, va'dada turish, doimiy shikoyatni kamaytirish, shaxsiy chegaralarni himoya qilish, kitob o'qish va samimiy tabassum ham inson haqidagi taassurotni yaxshilaydi.
Ba’zi odamlar xonaga kirishi bilan e’tiborni tortadi. Ular baland ovozda gapirmaydi, o‘zini ko‘z-ko‘z qilmaydi, ammo qomati, nigohidagi ishonch, nutqi va o‘zini tutishi atrofdagilarga kuchli ta’sir qiladi.
Kundalik tilda buni ba’zan «kuchli aura» deb atashadi. Ilmiy ma’noda inson atrofida ko‘rinmas energiya maydoni uning jozibasini belgilashi isbotlanmagan. Ammo qomat, ishonch, gigiyena, nutq, xarakter va shaxsiy chegaralar inson haqidagi taassurotni haqiqatan ham o‘zgartira oladi.
1. Qomatingizni tik tuting
Inson haqidagi birinchi taassurot gap boshlanishidan oldinyoq shakllanadi.
Yelkani tushirib, boshni egib yurish ishonchsizlik taassurotini berishi mumkin. Tik qomat esa insonni xotirjam va o‘ziga ishongan qilib ko‘rsatadi.
Bu yerda sun’iy ravishda «kerilib» yurish shart emas. Yelkani erkin tutish, boshni tabiiy ko‘tarish va shoshmasdan harakatlanishning o‘zi yetarli.
2. Suhbat paytida ko‘zga qarashdan qochmang
Doim ko‘zni olib qochish suhbatdoshda noqulay taassurot qoldirishi mumkin.
Me’yordagi ko‘z kontakti esa e’tibor, qiziqish va ishonchni ko‘rsatadi.
Lekin insonga uzluksiz tikilib turish ham kerak emas. Joziba ko‘pincha kuch namoyishida emas, tabiiy xotirjamlikda seziladi.
3. Shoshilmay gapiring
Juda tez gapiradigan inson hayajonlangan yoki o‘z fikrini tezroq isbotlashga urinayotgandek ko‘rinishi mumkin.
Xotirjam sur’atda, aniq va ortiqcha so‘zlarsiz gapirish esa nutqning ta’sirini kuchaytiradi.
Sukunatdan qo‘rqmaslik ham muhim. Har bir bo‘shliqni gap bilan to‘ldirish shart emas.
4. Hamma narsangizni hammaga aytavermang
Ochiqko‘ngil bo‘lish yaxshi. Ammo shaxsiy hayotingiz, rejalaringiz, muammolaringiz va sirlaringizni har bir insonga ochib tashlash shart emas.
O‘zi haqida hamma narsani darhol aytib bermaydigan insonda ma’lum darajada sirlilik saqlanadi.
Bu ataylab rol o‘ynash emas. Shaxsiy hududga ega bo‘lish demakdir.
5. Tanangizga g‘amxo‘rlik qiling
Sport faqat mushak uchun emas.
Muntazam harakat qomat, yurish, energiya va insonning o‘z tanasini his qilishiga ta’sir qiladi. Jismoniy faollikdan keyingi ishonch tashqi obrazda ham sezilishi mumkin.
Muhimi, maqsad boshqalarga o‘xshash emas, o‘zingizni kechagidan baquvvatroq his qilish.
6. Tozalik va xushbo‘ylikni kamsitmang
Eng qimmat kiyim ham tozalik o‘rnini bosmaydi.
Ozoda kiyim, parvarishlangan tashqi ko‘rinish va me’yorda tanlangan xushbo‘y atir inson haqidagi taassurotni sezilarli o‘zgartiradi.
Joziba ko‘pincha katta xarajatdan emas, detallarga e’tibordan boshlanadi.
7. Maqsadingiz bo‘lsin
Qayerga ketayotganini biladigan insonning harakati ham boshqacha bo‘ladi.
Maqsad katta biznes, mashhurlik yoki millionlab daromad bo‘lishi shart emas. Yangi kasb o‘rganish, sportda natija qilish, oila uchun sharoit yaratish ham maqsad.
Muhimi — har kuni nima uchun harakat qilayotganingizni bilish.
8. Bergan va’dangizda turing
Insonning obro‘sini kiyim yoki gapdan ko‘ra amal kuchliroq belgilaydi.
«Qilaman» dedingizmi — qiling.
«Boraman» dedingizmi — boring.
Ulgurmasangiz — oldindan ayting.
Ishonchli inson atrofida alohida «aura» bordek ko‘rinishining sababi ham shu: odamlar uning so‘ziga tayana oladi.
9. Doimiy shikoyatni kamaytiring
Hayotda shikoyat qilishga arziydigan vaziyatlar yetarli. Ammo har bir suhbat muammo, odamlar va omadsizlik haqida bo‘laversa, atrofdagilar charchay boshlaydi.
Muammoni aytish mumkin. Lekin uning yoniga bitta savol qo‘shish kuchliroq:
«Endi buni qanday hal qilaman?»
Shikoyatdan yechimga o‘ta oladigan inson boshqacha qabul qilinadi.
10. Shaxsiy chegaralaringizni saqlang
Hammaga yoqishga urinish jozibani oshirmaydi.
Ba’zan «yo‘q» deyish, nojo‘ya munosabatga chek qo‘yish va o‘z vaqtini himoya qilish kerak.
Bu qo‘pollik emas.
O‘zini hurmat qilgan inson boshqalardan ham me’yordagi munosabatni talab qiladi.
11. Kitob o‘qing va fikr doirangizni kengaytiring
Tashqi ko‘rinish birinchi e’tiborni jalb qilishi mumkin. Ammo suhbatni davom ettiradigan narsa — mazmun.
Kitob, yangi bilim va turli mavzularga qiziqish insonga muloqotda ishonch beradi.
Chiroyli gapirishdan ham muhimrog‘i — aytadigan gapingiz bo‘lishi.
12. Tabassumingiz sun’iy bo‘lmasin
Doim jiddiy yurish kuchli xarakter belgisi emas.
Samimiy tabassum insonni ochiq va yoqimli qilib ko‘rsatadi. Ayniqsa u majburiy emas, tabiiy bo‘lsa.
Ba’zan bitta iliq tabassum uzun tanishuvdan ko‘ra tezroq ishonch paydo qiladi.
13. Gapirishdan oldin o‘ylang
Ko‘p gapirgan insonning har bir gapi esda qolmaydi.
O‘ylab, aniq va vaqtida aytilgan fikr esa ko‘proq ta’sir qiladi.
Shuning uchun kuchli muloqotning sirlaridan biri — har bir bahsga kirishmaslik va har bir fikrga javob berishga majbur emasligingizni bilish.
14. G‘iybat va ig‘vodan uzoq bo‘ling
Birovning ortidan yomon gapirish qisqa vaqtga suhbatni qiziq qilishi mumkin, ammo uzoq muddatda ishonchni yemirishi ehtimol.
Chunki suhbatdosh beixtiyor shunday o‘ylaydi:
«U boshqalarni menga aytsa, meni ham boshqalarga aytadimi?»
Obro‘ni oshiradigan odatlardan biri — boshqalar yo‘q paytda ham me’yorni saqlash.
15. Bor narsangizni qadrlang
Shukronalik har qanday muammoni yo‘q qilib yubormaydi. Ammo insonning butun diqqatini faqat yetishmayotgan narsalarga qaratib qo‘ymaslikka yordam beradi.
Bor imkoniyat, yaxshi insonlar, sog‘liq, bilim yoki erishilgan natijani qadrlay olish ichki xotirjamlikni kuchaytiradi.
Xotirjamlik esa tashqi xatti-harakatda ham seziladi.
16. Vaqtingizni qadrlang
Har kimga va har bir taklifga «ha» deyish vaqtni arzonlashtiradi.
Qayerga borish, kim bilan muloqot qilish va nimalarga soatlar sarflashni tanlay oladigan inson hayotini ham boshqacha boshqaradi.
Vaqtini hurmat qilgan odam ko‘pincha boshqalarning vaqtini ham hurmat qiladi.
17. O‘zingizni boshqalar bilan emas, kechagi o‘zingiz bilan solishtiring
Doim boshqalarning natijasiga qarash insonni yoki takabbur, yoki o‘zidan norozi qilib qo‘yishi mumkin.
Ancha sog‘lom mezon:
«Men kechagidan nimada yaxshiroq bo‘ldim?»
Bugun biroz bilimliroq, intizomliroq, kuchliroq yoki xotirjamroq bo‘lsangiz — rivojlanish bor.
«Kuchli aura»ning asosiy siri nima?
Uni sirli energiyadan qidirish shart emas.
Ko‘p hollarda insondagi kuchli joziba bir nechta oddiy xususiyat yig‘indisidan paydo bo‘ladi: tik qomat, xotirjam nutq, tozalik, bilim, va’dada turish, shaxsiy chegara, maqsad va o‘zini hurmat qilish.
Bunday odam o‘zini isbotlash uchun har bir xonada eng baland ovozda gapirishi shart emas. Uning o‘zini tutishiyoq ko‘p narsani aytib turadi.
Eng muhimi, jozibani boshqalarning e’tiborini ovlash deb tushunmaslik kerak. Haqiqiy ishonch — insonning o‘zi bilan munosabati yaxshilanganida boshlanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…