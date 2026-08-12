Messi otasining vafoti sabab AQSHga qaytishdan bosh tortdi: Futbol olamida qayg‘uli onlar
Lionel Messi otasi va agenti Xorxe Messining vafotidan so'ng professional faoliyatini vaqtincha to'xtatib, oilasi bilan birga bo'lish uchun Argentinada qolishga qaror qildi. 39 yoshli hujumchining AQSHga qaytish sanasi hozircha noma'lum bo'lib, u «Inter Mayami»dagi ishtirokini ham to'xtatdi. Xorxe Messi Rosario shahridagi klinikalardan birida 68 yoshida, uzoq davom etgan og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi.
Argentinalik afsonaviy hujumchi Lionel Messi otasi va agenti Xorxe Messining vafotidan so‘ng oilasi va yaqinlari bilan birga bo‘lish maqsadida professional faoliyatini vaqtincha to‘xtatishga qaror qildi. Futbol yulduzi keyingi ogohlantirishga qadar vatanida qoladi va uning AQSHga qaytish sanasi noma’lum bo‘lib turibdi.
Ushbu qayg‘uli xabar va tafsilotlar haqida Argentinaning DobleAmarilla nashri hamda nufuzli xalqaro sport manbalari xabar bermoqda.
Og‘ir judolik va oilaviy qaror
Otasining vafoti haqidagi shum xabar Lionel Messini chuqur larzaga keltirdi. Ushbu og‘ir judolikdan so‘ng 39 yoshli hujumchi AQSHdagi barcha rejalari va «Inter Mayami» klubidagi ishtirokini to‘xtatib, zudlik bilan oilasi davrasida bo‘lish uchun Argentinaga uchib ketdi.
Manbalarning ta’kidlashicha, Messi ruhiy jihatdan o‘zini tiklab olmaguniga va oilasi bilan ushbu og‘ir damlarni o‘tkazmaguniga qadar maydonga qaytmaslikni afzal ko‘rgan.
Rosariodagi og‘ir xastalik va Xorxe Messining roli
Eslatib o‘tamiz, Xorxe Messi Argentinaning Rosario shahridagi klinikalardan birida 68 yoshida vafot etdi. Manbalarning ma’lum qilishicha, u uzoq vaqt davomida og‘ir xastalik bilan kurashib kelayotgan edi. Lionel otasi bilan muntazam ravishda muloqotda bo‘lib, uning salomatligini nazorat qilib borgan.
Xorxe Messi nafaqat Leoning otasi, balki uning butun futbolchilik faoliyatidagi eng yaqin maslahatchisi va agenti hisoblanar edi:
Ilk qadamlar: U «Nyuells Old Boyz» akademik tizimidan tortib «Barselona»ga ko‘chib o‘tishgacha bo‘lgan murakkab yo‘lda o‘g‘lining yonida turdi;
Tarixiy muvaffaqiyatlar: Leoning 8 ta «Oltin to‘p»i, 4 ta Chempionlar ligasi va 2022 yilgi Jahon chempionligiga erishishida otasining tashkiliy va psixologik suyanchi beqiyos bo‘lgan.
Futbol olamidagi hamdardlik
Xorxe Messining vafotidan so‘ng Argentina futbol assotsiatsiyasi, «Barselona», «Nyuells Old Boyz» hamda «Inter Mayami» klublari, shuningdek, dunyoning eng yetakchi futbolchilari Messilar oilasiga chuqur hamdardlik bildirishmoqda.
«Inter Mayami» klubi rahbariyati o‘z sardorining qarorini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini va unga zarur bo‘lgancha vaqt ajratilishini ma’lum qildi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…