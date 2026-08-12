Messi otasining vafoti sabab AQSHga qaytishdan bosh tortdi: Futbol olamida qayg‘uli onlar

·147·Sport
Messi otasining vafoti sabab AQSHga qaytishdan bosh tortdi: Futbol olamida qayg‘uli onlar
Qisqacha

Lionel Messi otasi va agenti Xorxe Messining vafotidan so'ng professional faoliyatini vaqtincha to'xtatib, oilasi bilan birga bo'lish uchun Argentinada qolishga qaror qildi. 39 yoshli hujumchining AQSHga qaytish sanasi hozircha noma'lum bo'lib, u «Inter Mayami»dagi ishtirokini ham to'xtatdi. Xorxe Messi Rosario shahridagi klinikalardan birida 68 yoshida, uzoq davom etgan og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi.

Argentinalik afsonaviy hujumchi Lionel Messi otasi va agenti Xorxe Messining vafotidan so‘ng oilasi va yaqinlari bilan birga bo‘lish maqsadida professional faoliyatini vaqtincha to‘xtatishga qaror qildi. Futbol yulduzi keyingi ogohlantirishga qadar vatanida qoladi va uning AQSHga qaytish sanasi noma’lum bo‘lib turibdi.

Ushbu qayg‘uli xabar va tafsilotlar haqida Argentinaning DobleAmarilla nashri hamda nufuzli xalqaro sport manbalari xabar bermoqda.

Og‘ir judolik va oilaviy qaror

Otasining vafoti haqidagi shum xabar Lionel Messini chuqur larzaga keltirdi. Ushbu og‘ir judolikdan so‘ng 39 yoshli hujumchi AQSHdagi barcha rejalari va «Inter Mayami» klubidagi ishtirokini to‘xtatib, zudlik bilan oilasi davrasida bo‘lish uchun Argentinaga uchib ketdi.

Manbalarning ta’kidlashicha, Messi ruhiy jihatdan o‘zini tiklab olmaguniga va oilasi bilan ushbu og‘ir damlarni o‘tkazmaguniga qadar maydonga qaytmaslikni afzal ko‘rgan.

Rosariodagi og‘ir xastalik va Xorxe Messining roli

Eslatib o‘tamiz, Xorxe Messi Argentinaning Rosario shahridagi klinikalardan birida 68 yoshida vafot etdi. Manbalarning ma’lum qilishicha, u uzoq vaqt davomida og‘ir xastalik bilan kurashib kelayotgan edi. Lionel otasi bilan muntazam ravishda muloqotda bo‘lib, uning salomatligini nazorat qilib borgan.

Xorxe Messi nafaqat Leoning otasi, balki uning butun futbolchilik faoliyatidagi eng yaqin maslahatchisi va agenti hisoblanar edi:

  • Ilk qadamlar: U «Nyuells Old Boyz» akademik tizimidan tortib «Barselona»ga ko‘chib o‘tishgacha bo‘lgan murakkab yo‘lda o‘g‘lining yonida turdi;

  • Tarixiy muvaffaqiyatlar: Leoning 8 ta «Oltin to‘p»i, 4 ta Chempionlar ligasi va 2022 yilgi Jahon chempionligiga erishishida otasining tashkiliy va psixologik suyanchi beqiyos bo‘lgan.

Futbol olamidagi hamdardlik

Xorxe Messining vafotidan so‘ng Argentina futbol assotsiatsiyasi, «Barselona», «Nyuells Old Boyz» hamda «Inter Mayami» klublari, shuningdek, dunyoning eng yetakchi futbolchilari Messilar oilasiga chuqur hamdardlik bildirishmoqda.

«Inter Mayami» klubi rahbariyati o‘z sardorining qarorini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini va unga zarur bo‘lgancha vaqt ajratilishini ma’lum qildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Lionel MessiJorge MessiInter MiamiArgentinaBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi