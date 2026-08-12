Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·60·Sport
Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Qisqacha

Tottenxem Monakoning AQSh terma jamoasi a'zosi Folarin Balogun transferi bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshladi va futbolchi uchun taxminan 60 million yevro taklif qilishga tayyor. Folarin Balogun o'tgan mavsum Monako safida barcha musobaqalarda 45 ta uchrashuvda 19 ta gol urdi. Nyukasl ham hujumchiga qiziqish bildirgan, biroq muzokaralarda Tottenxem yetakchilik qilmoqda.

Angliya Premer-ligasining Tottenxem klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Monakoning isteʼdodli hujumchisi Folarin Balogudni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy muzokaralarga kirishdi. L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, London jamoasi AQSh terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi uchun taxminan 60 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor turibdi va yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin kelishuvga erishishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsum Fransiyaning Monako jamoasi safida barqaror oʻyin koʻrsatgan Folarin Balogun barcha musobaqalarda 45 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 19 ta gol yozdirib qoʻydi. Uning bu muvaffaqiyatli harakatlari nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda, jumladan jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlarida ham yaqqol namoyon boʻldi. Shundan soʻng taniqli agent Xorxe Mendesh bilan hamkorlikni boshlagan futbolchiga bir qator Yevropa klublari, jumladan Nyukasl ham qiziqish bildirayotgan edi, biroq Tottenxem muzokaralarda yetakchilikni qoʻlga oldi.

Hujum chizigʻini yangilash zarurati

Tottenxem bosh murabbiy Roberto De Zerbi qoʻl ostida oʻz oʻyinini yaxshilashga intilmoqda. Jamoaning asosiy hujumchisi Domenik Solanke oʻziga bildirilgan ishonchni oqlashda qiynalayotgani va barqarorlik yetishmayotgani sababli, klub rahbariyati hujum chizigʻini yangi kuchlar bilan boyitishni muhim vazifa deb topdi. Oldinroq Arsenal safida ham toʻp surgan Balogun Angliya Premer-ligasida oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmagani uchun bu yerda hali bajarilmagan ishlari borligini his qilmoqda va ligaga qaytishga ishtiyoqi baland.

Monako rahbariyati esa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishga shoshilmayapti. Klub bosh murabbiyi Filipe Luis Xetafe jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng futbolchining oʻziga xos xususiyatlari va jamoa uchun qanchalik muhimligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Monako va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2028-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, bu fransuz klubiga transfer bozorida sezilarli ustunlik taqdim etadi.

TottenxemFolarin BalogunMonakoTransferPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi