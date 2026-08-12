Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Tottenxem Monakoning AQSh terma jamoasi a'zosi Folarin Balogun transferi bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshladi va futbolchi uchun taxminan 60 million yevro taklif qilishga tayyor. Folarin Balogun o'tgan mavsum Monako safida barcha musobaqalarda 45 ta uchrashuvda 19 ta gol urdi. Nyukasl ham hujumchiga qiziqish bildirgan, biroq muzokaralarda Tottenxem yetakchilik qilmoqda.
Angliya Premer-ligasining Tottenxem klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Monakoning isteʼdodli hujumchisi Folarin Balogudni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy muzokaralarga kirishdi. L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, London jamoasi AQSh terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi uchun taxminan 60 million yevro miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor turibdi va yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin kelishuvga erishishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsum Fransiyaning Monako jamoasi safida barqaror oʻyin koʻrsatgan Folarin Balogun barcha musobaqalarda 45 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 19 ta gol yozdirib qoʻydi. Uning bu muvaffaqiyatli harakatlari nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda, jumladan jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlarida ham yaqqol namoyon boʻldi. Shundan soʻng taniqli agent Xorxe Mendesh bilan hamkorlikni boshlagan futbolchiga bir qator Yevropa klublari, jumladan Nyukasl ham qiziqish bildirayotgan edi, biroq Tottenxem muzokaralarda yetakchilikni qoʻlga oldi.
Hujum chizigʻini yangilash zaruratiTottenxem bosh murabbiy Roberto De Zerbi qoʻl ostida oʻz oʻyinini yaxshilashga intilmoqda. Jamoaning asosiy hujumchisi Domenik Solanke oʻziga bildirilgan ishonchni oqlashda qiynalayotgani va barqarorlik yetishmayotgani sababli, klub rahbariyati hujum chizigʻini yangi kuchlar bilan boyitishni muhim vazifa deb topdi. Oldinroq Arsenal safida ham toʻp surgan Balogun Angliya Premer-ligasida oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmagani uchun bu yerda hali bajarilmagan ishlari borligini his qilmoqda va ligaga qaytishga ishtiyoqi baland.
Monako rahbariyati esa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishga shoshilmayapti. Klub bosh murabbiyi Filipe Luis Xetafe jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng futbolchining oʻziga xos xususiyatlari va jamoa uchun qanchalik muhimligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Monako va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2028-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlib, bu fransuz klubiga transfer bozorida sezilarli ustunlik taqdim etadi.
…