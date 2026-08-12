Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)
Xonanda Malika Ravshanovaning qizi Soliha 10 yoshni qarshi oldi. Xonanda qizining tug‘ilgan kuni aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylab, unga sog‘lik, baxt va omad tiladi. Malika Ravshanova Solihaning barcha orzulari amalga oshishini tilab, uni yaxshi ko‘rishini bildirdi. Xonandaning muxlislari va yaqinlari ham Solihani tug‘ilgan kuni bilan tabrikladi.
Xonanda Malika Ravshanovaning qizi Soliha 10 yoshni qarshi oldi. Xonanda ushbu quvonchli kun munosabati bilan qiziga bo‘lgan samimiy tilaklarini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali bo‘lishdi.
Malika Ravshanova qizining tug‘ilgan kuni aks etgan videoni joylab, unga iliq tilaklarini bildirdi:
“Solihajonim, 10 yoshing muborak bo‘lsin! Umrimizga quvonch olib kirgan shirin qizim, doimo sog‘lom, baxtli va omadli bo‘lgin. Barcha orzularing ushalsin, Allohim seni doimo o‘z panohida asrasin! Seni yaxshi ko‘ramiz, jonim qizim”, — deb yozgan xonanda.
Mazkur postga xonandaning muxlislari va yaqinlari ham befarq qolmadi. Ular Solihani tug‘ilgan kuni bilan qutlab, unga samimiy tilaklarini bildirishmoqda.
…