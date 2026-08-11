Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...

·48·Foydali
Do‘st va qo‘shnilar oldida ochmaslik kerak bo‘lgan 7 mavzu...
Qisqacha

Do'stlar va qo'shnilar bilan munosabatlarda samimiylik bilan birga shaxsiy chegarani saqlash muhim. Oilaviy janjallarni boshqalar oldida muhokama qilish, moliyaviy ma'lumotlarni oshkor etish, farzandlar bilan ortiqcha maqtanish, o'zini ustun ko'rsatish va qo'shnilarni g'iybat qilish munosabatlarga zarar yetkazishi mumkin. Shuningdek, doimiy shikoyat qilish va yaqinlikni chegarasizlik bilan adashtirishdan saqlanish tavsiya etiladi.

Qo‘shnichilik va do‘stlik — yaqinlik degani. Lekin yaqinlik shaxsiy hayotning barcha eshiklarini ochib qo‘yish kerakligini anglatmaydi. Ayrim gaplar bir qarashda oddiy suhbatdek ko‘rinadi, ammo keyinchalik hasad, g‘iybat, noto‘g‘ri talqin yoki munosabatlardagi sovuqlikka sabab bo‘lishi mumkin.

Shuning uchun sog‘lom munosabatlarda samimiylik bilan birga shaxsiy chegara ham muhim. Quyidagi holatlar aynan shu chegarani saqlashga yordam beradi.

1. Hayotingizdan doimiy nolimang

Yaqin insonga muammoni aytish tabiiy. Ammo har bir uchrashuvni shikoyatga aylantirish atrofdagilarni ham charchatadi.

Bundan tashqari, oilaviy yoki moliyaviy qiyinchiliklarni haddan tashqari ochib berish keyinchalik siz haqingizda noto‘g‘ri tasavvur shakllantirishi mumkin.

Muammoni aytsangiz ham, uning barcha mayda tafsilotini tarqatish shart emas.

2. Oilaviy janjalni boshqalar oldida hal qilmang

Er-xotin, ota-ona va farzand yoki yaqin qarindoshlar o‘rtasida kelishmovchilik bo‘lishi mumkin.

Ammo do‘stlar yoki qo‘shnilar oldida bir-biringizni ayblash munosabatdagi hurmatni pasaytiradi. Eng yomoni, siz keyin yarashib ketishingiz mumkin, ammo eshitgan odamda salbiy tasavvur qoladi.

Nizoni imkon qadar xususiy va xotirjam muhitda hal qilish ancha to‘g‘ri.

3. Farzandlar bilan maqtanishda me’yorni saqlang

Farzandingizning yutug‘idan xursand bo‘lish — tabiiy.

Lekin har bir suhbatda:

  • «Mening bolam eng aqlli»,

  • «U boshqalardan ancha yaxshi»,

  • «Bizniki hammasidan zo‘r»,

degan ruhda gapirish boshqa ota-onalarda noqulaylik paydo qilishi mumkin.

Faxrlanish bilan o‘zini boshqalardan ustun qo‘yish o‘rtasida nozik chegara bor.

4. O‘zingizni boshqalardan yuqori ko‘rsatmang

Moliyaviy ahvol, lavozim, uy, mashina yoki tanish-bilish inson qadrining yagona o‘lchovi emas.

Suhbatdoshga «men sendan ustunman» degan hisni beruvchi xatti-harakat munosabatlarni tez buzadi.

Hurmatning eng kuchli ko‘rinishi — odamning imkoniyatiga qarab emas, insonligiga qarab munosabat qilish.

5. Pul haqida ortiqcha ma’lumot tarqatmang

Qancha pul topishingiz, uyda qancha mablag‘ saqlashingiz yoki qanday katta xarid qilganingizni hammaga aytish shart emas.

Bu faqat maqtanish masalasi ham emas. Moliyaviy ma’lumot — shaxsiy va ba’zan xavfsizlikka tegishli masala.

Yaxshi daromad haqida gapirish mumkin, ammo bank hisobingiz yoki naqd mablag‘ingiz haqida batafsil ma’lumot tarqatishga hojat yo‘q.

6. Boshqa qo‘shnilarni g‘iybat qilmang

Bir qo‘shnining gapini ikkinchisiga yetkazish eng tez tarqaladigan mojarolardan biri.

Bugun siz bilan boshqa odam haqida gaplashgan kishi ertaga siz haqingizda ham xuddi shunday gapirishi mumkin.

Shuning uchun kimningdir shaxsiy hayoti, oilasi, daromadi yoki munosabati haqida muhokama qilishdan uzoq turish — o‘z obro‘ingizni ham himoya qiladi.

7. Yaqinlik bilan chegarasizlikni adashtirmang

Yaxshi qo‘shni katta boylik. Lekin yaxshi munosabat degani har kuni ruxsatsiz kirib-chiqish, har bir oilaviy masaladan xabardor bo‘lish yoki shaxsiy hudud yo‘qolishi degani emas.

Munosabat boshidanoq me’yorda bo‘lsa, keyin «nega bunday qilyapsiz?» deb chegara qo‘yishga to‘g‘ri kelmaydi.

Eng sog‘lom formula oddiy: iliq munosabat + o‘zaro hurmat + shaxsiy masofa.

Hamma sirni saqlash kerakmi?

Yo‘q. Insonga ishonchli do‘st, maslahat yoki emotsional qo‘llab-quvvatlash kerak bo‘ladigan paytlar bor.

Muammo ochiq gapirishda emas, kimga, qancha va nima uchun aytayotganingizni bilmaslikda.

Sog‘lom munosabatlarda inson ham samimiy, ham ehtiyotkor bo‘la oladi. Chunki yaxshi qo‘shnichilikning eng muhim sharti — hamma narsani bilish emas, bir-birining chegarasini hurmat qilish.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiInson jozibasini oshiradigan 17 odat: ta’siri darhol seziladiBugun, 00:19Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Hayotni o‘zgartiradigan 3 qoida: hammasi fokusdan boshlanadi...Kecha, 23:25«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usulKecha, 23:23Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...Kecha, 22:04Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Baxtli hayotning 20 qoidasi: qaysi biri sizda yetishmaydi?Kecha, 22:03Sizni nima g‘ashingizga tegadi? «Soya tomoningiz»ning 4 belgisiSizni nima g‘ashingizga tegadi? «Soya tomoningiz»ning 4 belgisiKecha, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?