FBI ijtimoiy tarmoq akkauntlarini buzib kirish boʻyicha ogohlantirdi

·42·Texno
FBI ijtimoiy tarmoq akkauntlarini buzib kirish boʻyicha ogohlantirdi
Qisqacha

AQSh Federal qidiruv byurosi kiberjinoyatchilar kattalar va bolalarning ijtimoiy tarmoq akkauntlariga noqonuniy kirib, intim foto va videolarini o'g'irlab, ularni shantaj qilayotganidan ogohlantirdi. Jinoyatchilar sizib chiqqan parollardan foydalanish, ijtimoiy tarmoq xodimi sifatida tanishtirish, akkauntni tiklash bahonasida murojaat qilish va soxta kirish sahifalari orqali fishing xabarlarini yuborish usullarini qo'llamoqda.

AQSh Federal qidiruv byurosi kiberjinoyatchilar kattalar va bolalarning ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifalariga noqonuniy kirib, ularning intim foto va videolarini oʻgʻirlayotgani haqida jiddiy ogohlantirish eʼlon qildi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, firibgarlar asosan ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalanib, foydalanuvchilarni tuzoqqa tushirmoqda va qoʻlga kiritilgan materiallar orqali ularni shantaj qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur turdagi jinoyatlar yillar davomida mavjud boʻlgan boʻlsa-da, Federal qidiruv byurosining ommaviy ogohlantirishi bu kabi huquqbuzarliklar keskin koʻpayib ketganidan dalolat beradi. SocialProof Security xavfsizlik kompaniyasi bosh direktori Reychel Tobakning fikricha, hujumlar koʻpincha yosh oʻgʻil bolalarga qaratilmoqda va bu zamonaviy jamoat salomatligi muammosiga aylangan. Jabrlanuvchilar duch keladigan ruhiy bosim baʼzida ularni oʻz joniga qasd qilishgacha olib borishi mumkinligi jiddiy xavotir uygʻotmoqda.

Kiberjinoyatchilar qoʻllaydigan asosiy usullar

Hujumchilar foydalanuvchilarning ishonchiga kirish va ularning shaxsiy maʼlumotlarini qoʻlga kiritish uchun turli xil murakkab aldov yoʻllaridan foydalanadilar. Federal qidiruv byurosi tarqatgan xabarga koʻra, jinoyatchilar asosan quyidagi usullarga tayanmoqda:

  • Oldin sizib chiqqan yoki boshqa saytlarda ishlatilgan parollardan foydalangan holda akkauntlarga brute-force hujumlarini uyushtirish;
  • Instagram va boshqa mashhur ijtimoiy tarmoqlar xodimi yoki mijozlarni qoʻllab-quvvatlash vakili sifatida oʻzini tanishtirish;
  • Akkauntni tiklash yoki qulfdan chiqarish bahonasida qurbonlar bilan aloqaga chiqish;
  • Ijtimoiy tarmoqlarning soxta kirish sahifalarini yaratib, fishing xabarlarini yuborish.
Jabrlanganlar koʻpincha ikki martalik jabrlanish holatlariga duch kelishadi. Bunga taʼqib qilish, shantaj, kiberbulling va oʻgʻirlangan kontentni jabrlanuvchining oʻz sahifasida reklama qilish kabi salbiy harakatlar kiradi.

Hisob qaydnomalarini himoya qilish yoʻllari

Mutaxassislar internet foydalanuvchilariga oʻz xavfsizligini taʼminlash uchun qatʼiy qoidalarga amal qilishni tavsiya etadilar. Birinchidan, har bir akkaunt uchun faqat noyob parollardan foydalanish va ularni maxsus parol menejerlarida saqlash zarur. Ikkinchidan, barcha muhim xizmatlarda koʻp faktorli autentifikatsiyani (MFA) yoqib qoʻyish muhim hisoblanadi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar vakillari odatda foydalanuvchilarga oʻzlari chiqib murojaat qilmasligini yodda tutish lozim. Shubhali xabarlar kelganda yoki oʻzini xodim deb tanishtirgan shaxslar bogʻlanganda oʻta ehtiyotkor boʻlish talab etiladi. Federal qidiruv byurosi tavsiyasiga koʻra, hech qachon internetdagi shaxsiy akkauntlarda oʻta nozik va intim fotosuratlarni saqlamaslik tavsiya etiladi.

KiberxavfsizlikFBIInternetFiribgarlikMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi