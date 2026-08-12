FBI ijtimoiy tarmoq akkauntlarini buzib kirish boʻyicha ogohlantirdi
AQSh Federal qidiruv byurosi kiberjinoyatchilar kattalar va bolalarning ijtimoiy tarmoq akkauntlariga noqonuniy kirib, intim foto va videolarini o'g'irlab, ularni shantaj qilayotganidan ogohlantirdi. Jinoyatchilar sizib chiqqan parollardan foydalanish, ijtimoiy tarmoq xodimi sifatida tanishtirish, akkauntni tiklash bahonasida murojaat qilish va soxta kirish sahifalari orqali fishing xabarlarini yuborish usullarini qo'llamoqda.
AQSh Federal qidiruv byurosi kiberjinoyatchilar kattalar va bolalarning ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifalariga noqonuniy kirib, ularning intim foto va videolarini oʻgʻirlayotgani haqida jiddiy ogohlantirish eʼlon qildi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, firibgarlar asosan ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalanib, foydalanuvchilarni tuzoqqa tushirmoqda va qoʻlga kiritilgan materiallar orqali ularni shantaj qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur turdagi jinoyatlar yillar davomida mavjud boʻlgan boʻlsa-da, Federal qidiruv byurosining ommaviy ogohlantirishi bu kabi huquqbuzarliklar keskin koʻpayib ketganidan dalolat beradi. SocialProof Security xavfsizlik kompaniyasi bosh direktori Reychel Tobakning fikricha, hujumlar koʻpincha yosh oʻgʻil bolalarga qaratilmoqda va bu zamonaviy jamoat salomatligi muammosiga aylangan. Jabrlanuvchilar duch keladigan ruhiy bosim baʼzida ularni oʻz joniga qasd qilishgacha olib borishi mumkinligi jiddiy xavotir uygʻotmoqda.
Kiberjinoyatchilar qoʻllaydigan asosiy usullarHujumchilar foydalanuvchilarning ishonchiga kirish va ularning shaxsiy maʼlumotlarini qoʻlga kiritish uchun turli xil murakkab aldov yoʻllaridan foydalanadilar. Federal qidiruv byurosi tarqatgan xabarga koʻra, jinoyatchilar asosan quyidagi usullarga tayanmoqda:
- Oldin sizib chiqqan yoki boshqa saytlarda ishlatilgan parollardan foydalangan holda akkauntlarga brute-force hujumlarini uyushtirish;
- Instagram va boshqa mashhur ijtimoiy tarmoqlar xodimi yoki mijozlarni qoʻllab-quvvatlash vakili sifatida oʻzini tanishtirish;
- Akkauntni tiklash yoki qulfdan chiqarish bahonasida qurbonlar bilan aloqaga chiqish;
- Ijtimoiy tarmoqlarning soxta kirish sahifalarini yaratib, fishing xabarlarini yuborish.
Hisob qaydnomalarini himoya qilish yoʻllariMutaxassislar internet foydalanuvchilariga oʻz xavfsizligini taʼminlash uchun qatʼiy qoidalarga amal qilishni tavsiya etadilar. Birinchidan, har bir akkaunt uchun faqat noyob parollardan foydalanish va ularni maxsus parol menejerlarida saqlash zarur. Ikkinchidan, barcha muhim xizmatlarda koʻp faktorli autentifikatsiyani (MFA) yoqib qoʻyish muhim hisoblanadi.
Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar vakillari odatda foydalanuvchilarga oʻzlari chiqib murojaat qilmasligini yodda tutish lozim. Shubhali xabarlar kelganda yoki oʻzini xodim deb tanishtirgan shaxslar bogʻlanganda oʻta ehtiyotkor boʻlish talab etiladi. Federal qidiruv byurosi tavsiyasiga koʻra, hech qachon internetdagi shaxsiy akkauntlarda oʻta nozik va intim fotosuratlarni saqlamaslik tavsiya etiladi.
…