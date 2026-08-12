AQShda NVIDIA GeForce RTX 50 grafika kartalari narxi keskin oshdi

·45·Texno
AQShda NVIDIA GeForce RTX 50 grafika kartalari narxi keskin oshdi
Qisqacha

AQSh bozorida NVIDIA GeForce RTX 50 avlodiga mansub ayrim videoasboblar narxi so'nggi oylarda deyarli 40 foizga oshdi. GeForce RTX 5070 narxi so'nggi ikki oyda 36 foizga ko'tarilib, o'rtacha 900 AQSh dollarini tashkil etdi, holbuki uning tavsiya etilgan boshlang'ich narxi 550 dollar bo'lgan. Bu amaldagi narx tavsiya etilgan qiymatdan 64 foizga yoki qariyb 350 dollarga qimmatroq ekanini anglatadi.

AQSh bozorida NVIDIA GeForce RTX 50 avlodiga mansub videoasboblar narxi sezilarli darajada qimmatlashdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi oylarda ayrim modellar qiymati deyarli 40 foizga oshib, xaridorlarga qattiq taʼsir koʻrsatmoqda va texnologiya bozorida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, narxlar oʻsishi soʻnggi ikki oy mobaynida yanada tezlashgan. Avvallari barqarorroq turgan yoki unchalik qimmatlashmagan grafika kartalari ham endilikda oʻz qiymatini sezilarli darajada yoʻqotib, yuqori narxlarda sotila boshladi.

GeForce RTX 5070 narxining keskin sakrashi

Qayd etilishicha, eng koʻp eʼtiborni tortayotgan modellardan biri bu oʻrtacha darajadagi GeForce RTX 5070 boʻldi. Mazkur grafika kartasining narxi hozirgi kunda oʻrtacha 900 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich soʻnggi ikki oy ichida 36 foizlik oʻsishni koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu videoasbobning ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan tavsiya etilgan boshlangʻich narxi atigi 550 dollarni tashkil etgan edi. Amaldagi narx esa tavsiya etilgan qiymatdan на 64 foizga yoki qariyb 350 dollarga qimmat ekanini anglatadi. Taqqoslash uchun, 1000 dollarlik narx dastlab RTX 5070 Ti modeli uchun moʻljallangan edi.

Boshqa modellar va Yevropa bozoridagi vaziyat

Shuningdek, bozor dinamikasida GeForce RTX 5060 Ti 16GB modeli ham navbatdagi narx sakrashini boshdan kechirgani sezildi. Bundan tashqari, yanada hamyonbop hisoblangan RTX 5060 va RTX 5060 Ti 8GB kabi kichikroq modellar ham oʻz qiymatini oshirib, foydalanuvchilar uchun qimmatroqqa tushmoqda.

AQSh bozoridagi bu keskin holatdan farqli oʻlaroq, Yevropa mamlakatlarida narxlar biroz boshqacha harakat qilmoqda. Yevropada ham narxlar yuqoriga qarab oʻzgargan boʻlsa-da, AQShdagi kabi oʻta tanqidiy va keskin sakrashlar kuzatilmadi. Jumladan, oʻsha mashhur GeForce RTX 5070 kartasi Yevropa hududida soliqlar va qoʻshimcha toʻlovlarni hisobga olgan holda hozirda taxminan 700 yevro atrofida sotilmoqda.

NVIDIAGeForce RTX 5070VideoasboblarTexnologiyalarIT Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi