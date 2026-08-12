AQShda NVIDIA GeForce RTX 50 grafika kartalari narxi keskin oshdi
AQSh bozorida NVIDIA GeForce RTX 50 avlodiga mansub ayrim videoasboblar narxi so'nggi oylarda deyarli 40 foizga oshdi. GeForce RTX 5070 narxi so'nggi ikki oyda 36 foizga ko'tarilib, o'rtacha 900 AQSh dollarini tashkil etdi, holbuki uning tavsiya etilgan boshlang'ich narxi 550 dollar bo'lgan. Bu amaldagi narx tavsiya etilgan qiymatdan 64 foizga yoki qariyb 350 dollarga qimmatroq ekanini anglatadi.
AQSh bozorida NVIDIA GeForce RTX 50 avlodiga mansub videoasboblar narxi sezilarli darajada qimmatlashdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi oylarda ayrim modellar qiymati deyarli 40 foizga oshib, xaridorlarga qattiq taʼsir koʻrsatmoqda va texnologiya bozorida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning tahlil qilishicha, narxlar oʻsishi soʻnggi ikki oy mobaynida yanada tezlashgan. Avvallari barqarorroq turgan yoki unchalik qimmatlashmagan grafika kartalari ham endilikda oʻz qiymatini sezilarli darajada yoʻqotib, yuqori narxlarda sotila boshladi.
GeForce RTX 5070 narxining keskin sakrashiQayd etilishicha, eng koʻp eʼtiborni tortayotgan modellardan biri bu oʻrtacha darajadagi GeForce RTX 5070 boʻldi. Mazkur grafika kartasining narxi hozirgi kunda oʻrtacha 900 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich soʻnggi ikki oy ichida 36 foizlik oʻsishni koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu videoasbobning ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan tavsiya etilgan boshlangʻich narxi atigi 550 dollarni tashkil etgan edi. Amaldagi narx esa tavsiya etilgan qiymatdan на 64 foizga yoki qariyb 350 dollarga qimmat ekanini anglatadi. Taqqoslash uchun, 1000 dollarlik narx dastlab RTX 5070 Ti modeli uchun moʻljallangan edi.
Boshqa modellar va Yevropa bozoridagi vaziyatShuningdek, bozor dinamikasida GeForce RTX 5060 Ti 16GB modeli ham navbatdagi narx sakrashini boshdan kechirgani sezildi. Bundan tashqari, yanada hamyonbop hisoblangan RTX 5060 va RTX 5060 Ti 8GB kabi kichikroq modellar ham oʻz qiymatini oshirib, foydalanuvchilar uchun qimmatroqqa tushmoqda.
AQSh bozoridagi bu keskin holatdan farqli oʻlaroq, Yevropa mamlakatlarida narxlar biroz boshqacha harakat qilmoqda. Yevropada ham narxlar yuqoriga qarab oʻzgargan boʻlsa-da, AQShdagi kabi oʻta tanqidiy va keskin sakrashlar kuzatilmadi. Jumladan, oʻsha mashhur GeForce RTX 5070 kartasi Yevropa hududida soliqlar va qoʻshimcha toʻlovlarni hisobga olgan holda hozirda taxminan 700 yevro atrofida sotilmoqda.
…