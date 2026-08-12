Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladi
2026 yil iyul oyida global okean yuzasining o'rtacha harorati 20,96 darajaga yetib, kuzatuvlar tarixidagi ushbu oy uchun eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shu bilan birga, 2026 yil iyuli dunyo miqyosida kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng issiq iyul bo'ldi, birinchi rekord esa 2023 yil iyuliga tegishli.
2026 yil iyul oyida global okean yuzasining o‘rtacha harorati kuzatuvlar tarixidagi ushbu oy uchun eng yuqori ko‘rsatkichga yetdi. Bu haqda Yevropa O‘rta muddatli ob-havo prognozlari markazi huzuridagi “Kopernik” iqlim o‘zgarishi xizmati (C3S) ma’lum qildi.
Hisobotga ko‘ra, 2026 yil iyuli dunyo miqyosida kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng issiq iyul bo‘lgan. Birinchi o‘rindagi rekord esa 2023 yil iyuliga tegishli. O‘tgan oyda quruqlik yuzasining global o‘rtacha harorati 16,9 darajani tashkil etib, 1991–2020 yillardagi iyul o‘rtachasidan 0,67 darajaga yuqori bo‘lgan.
Yevropada ham anomal issiqlik kuzatilgan. Qit’adagi quruqlik yuzasining o‘rtacha harorati 20,49 darajaga yetgan. Ayniqsa, G‘arbiy Yevropada issiq va quruq ob-havo kuchayib, Ispaniya hamda Fransiyada yirik o‘rmon yong‘inlari yuzaga kelgan.
Okean yuzasining o‘rtacha harorati esa 20,96 darajani tashkil etib, 2023 yilda qayd etilgan avvalgi rekorddan ham oshgan. Mutaxassislar yaqin oylarda El-Nino hodisasi global okean haroratiga ta’sirini yanada kuchaytirishi mumkinligini kutmoqda.
…