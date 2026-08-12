OpenAI Linux foydalanuvchilari uchun maxsus ChatGPT ilovasini chiqardi
OpenAI Linux operatsion tizimi uchun ChatGPT'ning maxsus desktop ilovasini rasman taqdim etdi. Ilova hozircha preview shaklida butun dunyo bo'ylab foydalanishga topshirilgan bo'lib, ChatGPT Work hamda Codex imkoniyatlarini ham o'z ichiga oladi. Rasmiy dastur Ubuntu 24.04 va 26.04 LTS desktop versiyalari, Debian 13, Fedora 43 hamda 44 distributivlariga moslashtirilgan.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya deb tan olingan OpenAI dunyo boʻylab millionlab foydalanuvchilarga ega boʻlgan ChatGPT chat-botining Linux operatsion tizimi uchun moʻljallangan maxsus desktop ilovasini rasman taqdim etdi. Ushbu qadam ochiq kodli dasturiy taʼminot hamjamiyati uzoq vaqtdan beri kutgan muhim yangilik boʻlib, kompaniya mahsulotlarini barcha asosiy kompyuter platformalarida toʻliq qamrab olish imkonini berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yoritishicha, OpenAI mazkur qarorni Linux foydalanuvchilaridan kelib tushgan koʻplab soʻrovlarga javoban amalga oshirgan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu global chiqarilish orqali nafaqat oddiy ChatGPT, balki ChatGPT Work hamda Codex imkoniyatlari ham Linux muhitiga toʻgʻridan-toʻgʻri koʻchirilmoqda. Ilova hozircha dastlabki sinov tariqasida (preview) butun dunyo boʻylab foydalanishga topshirildi.
Qoʻllab-quvvatlanadigan distributivlar va imkoniyatlarHozirgi kunda Linux tarmogʻida yuzlab turli xil operatsion tizim versiyalari mavjud boʻlib, OpenAI ularning eng barqaror va ommabop bazaviy variantlarini tanlab oldi. Xususan, yangi rasmiy ilova quyidagi asosiy dizaynlarga moslashtirilgan:
- Ubuntu 24.04 va 26.04 LTS desktop versiyalari
- Debian 13 operatsion tizimi
- Fedora 43 hamda 44 distributivlari
Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalarMazkur yoʻnalishdagi raqobat ham eʼtibordan chetda qolgani yoʻq. Taqqoslash uchun, asosiy raqobatchilardan biri sanalgan Anthropic kompaniyasi bundan bir oy oldinroq Linux uchun oʻzining Claude desktop ilovasini chiqargan edi. Anthropic dasturi Ubuntu 22.04 yoki undan keyingi, shuningdek, Debian 12 va undan yuqori versiyalarni qoʻllab-quvvatlashga moslashtirilgan.
OpenAI tomonidan Linux uchun ChatGPT ilovasining ishga tushirilishi dasturchilar va ochiq kodli texnologiyalar tarafdorlari uchun kundalik ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Endilikda Linux platformasida ishlovchi mutaxassislar ham sunʼiy intellekt vositalaridan toʻgʻridan-toʻgʻri kompyuter ekrani orqali qulay tarzda foydalanishlari mumkin boʻladi.
…