OpenAI Linux foydalanuvchilari uchun maxsus ChatGPT ilovasini chiqardi

·41·Texno
OpenAI Linux foydalanuvchilari uchun maxsus ChatGPT ilovasini chiqardi
Qisqacha

OpenAI Linux operatsion tizimi uchun ChatGPT'ning maxsus desktop ilovasini rasman taqdim etdi. Ilova hozircha preview shaklida butun dunyo bo'ylab foydalanishga topshirilgan bo'lib, ChatGPT Work hamda Codex imkoniyatlarini ham o'z ichiga oladi. Rasmiy dastur Ubuntu 24.04 va 26.04 LTS desktop versiyalari, Debian 13, Fedora 43 hamda 44 distributivlariga moslashtirilgan.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya deb tan olingan OpenAI dunyo boʻylab millionlab foydalanuvchilarga ega boʻlgan ChatGPT chat-botining Linux operatsion tizimi uchun moʻljallangan maxsus desktop ilovasini rasman taqdim etdi. Ushbu qadam ochiq kodli dasturiy taʼminot hamjamiyati uzoq vaqtdan beri kutgan muhim yangilik boʻlib, kompaniya mahsulotlarini barcha asosiy kompyuter platformalarida toʻliq qamrab olish imkonini berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yoritishicha, OpenAI mazkur qarorni Linux foydalanuvchilaridan kelib tushgan koʻplab soʻrovlarga javoban amalga oshirgan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu global chiqarilish orqali nafaqat oddiy ChatGPT, balki ChatGPT Work hamda Codex imkoniyatlari ham Linux muhitiga toʻgʻridan-toʻgʻri koʻchirilmoqda. Ilova hozircha dastlabki sinov tariqasida (preview) butun dunyo boʻylab foydalanishga topshirildi.

Qoʻllab-quvvatlanadigan distributivlar va imkoniyatlar

Hozirgi kunda Linux tarmogʻida yuzlab turli xil operatsion tizim versiyalari mavjud boʻlib, OpenAI ularning eng barqaror va ommabop bazaviy variantlarini tanlab oldi. Xususan, yangi rasmiy ilova quyidagi asosiy dizaynlarga moslashtirilgan:

  • Ubuntu 24.04 va 26.04 LTS desktop versiyalari
  • Debian 13 operatsion tizimi
  • Fedora 43 hamda 44 distributivlari
Mutaxassislarning fikricha, ushbu asosiy versiyalar koʻplab boshqa quyi (downstream) distributivlar va tahrirlar uchun ham poydevor vazifasini oʻtaydi. Shu sababli, boshqa ochiq kodli tizim foydalanuvchilari ham mazkur ilovadan muammosiz foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalar

Mazkur yoʻnalishdagi raqobat ham eʼtibordan chetda qolgani yoʻq. Taqqoslash uchun, asosiy raqobatchilardan biri sanalgan Anthropic kompaniyasi bundan bir oy oldinroq Linux uchun oʻzining Claude desktop ilovasini chiqargan edi. Anthropic dasturi Ubuntu 22.04 yoki undan keyingi, shuningdek, Debian 12 va undan yuqori versiyalarni qoʻllab-quvvatlashga moslashtirilgan.

OpenAI tomonidan Linux uchun ChatGPT ilovasining ishga tushirilishi dasturchilar va ochiq kodli texnologiyalar tarafdorlari uchun kundalik ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Endilikda Linux platformasida ishlovchi mutaxassislar ham sunʼiy intellekt vositalaridan toʻgʻridan-toʻgʻri kompyuter ekrani orqali qulay tarzda foydalanishlari mumkin boʻladi.

OpenAIChatGPTLinuxDasturlashSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi