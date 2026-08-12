Maykl Ouen Arsenalni chempionlikka asosiy da'vogar deb atadi
Maykl Ouen Arsenal o'z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilib, yana Angliya chempioniga aylanishini prognoz qildi. U Mikel Arteta shogirdlari o'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin tarixiy g'alabaga erishgani va yozgi transferlar vaqtida Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraesni safiga qo'shib olganini ta'kidladi.
Angliya Premyer-ligasining bo'lajak mavsumi har qachongidan ham qizg'in va murosasiz kechishi kutilmoqda. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen turnir jadvalining yuqori qismidagi kuchli oltilik uchun o'zining keng qamrovli prognozlarini e'lon qildi. Uning fikricha, Londonning Arsenal klubi o'z unvonini muvaffaqiyatli himoya qiladi va yana mamlakat chempioniga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chempionlik uchun asosiy raqobat va transferlarMetro nashriga bergan intervyusida Maykl Ouen Mikel Arteta shogirdlari o'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin tarixiy g'alabaga erishganini va jamoa o'z tarkibini yanada kuchaytirganini ta'kidladi. Arsenal yozgi transfer oynasida Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraesni o'z safiga qo'shib olib, markazdagi imkoniyatlarini kengaytirdi.
Shunga qaramay, Ouen chempionlik poygasi oson kechmasligidan ogohlantirmoqda. Mutaxassisning fikricha, Arsenalning o'tgan mavsumdagi ochkolar zaxirasi 90 tadan oshmagani va raqiblar ham bir joyda turmagani sababli, chempionlikni saqlab qolish jiddiy qiyinchilik tug'diradi.
Murabbiylar shtabidagi o'zgarishlar va asosiy ta'qibchilarYozgi tanaffus davomida Angliya Premyer-ligasi klublarida murabbiylar borasida katta o'zgarishlar yuz berdi. Xususan, Liverpul jamoasi Arne Slotning ketishidan so'ng boshqaruvni Andoni Iraolaga topshirdi. Ouenning so'zlariga ko'ra, Bornmutdagi faoliyati bilan tanilgan Iraola Liverpulga yangi o'yin uslubi va shijoat olib kelishi mumkin.
Shu bilan birga, Chelsi klubi ham yozgi transfer bozorida faol harakat qilib, tarkibni sezilarli darajada kuchaytirdi. Mavsumoldi o'zgarishlardan so'ng Xabi Alonso bosh murabbiy etib tayinlandi. Maykl Ouenning ta'kidlashicha, Yevropa kuboklarida ishtirok etmasligi Chelsiga ichki chempionatga bor e'tiborini qaratish imkonini beradi va bu ularni mavsumdagi asosiy xavfli raqibga aylantiradi.
Shuningdek, Enso Mareskaning Manchester Siti boshqaruviga qaytishi ham chempionlik kurashini yanada qizdirishi kutilmoqda. Ouen ispaniyalik mutaxassislarning kelishi Premyer-liga manzarasini butunlay o'zgartirib yuborganini va turnir darajasini yanada oshirganini qayd etdi.
…