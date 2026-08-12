Maykl Ouen Arsenalni chempionlikka asosiy da'vogar deb atadi

·40·Sport
Maykl Ouen Arsenalni chempionlikka asosiy da'vogar deb atadi
Qisqacha

Maykl Ouen Arsenal o'z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilib, yana Angliya chempioniga aylanishini prognoz qildi. U Mikel Arteta shogirdlari o'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin tarixiy g'alabaga erishgani va yozgi transferlar vaqtida Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraesni safiga qo'shib olganini ta'kidladi.

Angliya Premyer-ligasining bo'lajak mavsumi har qachongidan ham qizg'in va murosasiz kechishi kutilmoqda. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen turnir jadvalining yuqori qismidagi kuchli oltilik uchun o'zining keng qamrovli prognozlarini e'lon qildi. Uning fikricha, Londonning Arsenal klubi o'z unvonini muvaffaqiyatli himoya qiladi va yana mamlakat chempioniga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chempionlik uchun asosiy raqobat va transferlar

Metro nashriga bergan intervyusida Maykl Ouen Mikel Arteta shogirdlari o'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin tarixiy g'alabaga erishganini va jamoa o'z tarkibini yanada kuchaytirganini ta'kidladi. Arsenal yozgi transfer oynasida Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraesni o'z safiga qo'shib olib, markazdagi imkoniyatlarini kengaytirdi.

Shunga qaramay, Ouen chempionlik poygasi oson kechmasligidan ogohlantirmoqda. Mutaxassisning fikricha, Arsenalning o'tgan mavsumdagi ochkolar zaxirasi 90 tadan oshmagani va raqiblar ham bir joyda turmagani sababli, chempionlikni saqlab qolish jiddiy qiyinchilik tug'diradi.

Murabbiylar shtabidagi o'zgarishlar va asosiy ta'qibchilar

Yozgi tanaffus davomida Angliya Premyer-ligasi klublarida murabbiylar borasida katta o'zgarishlar yuz berdi. Xususan, Liverpul jamoasi Arne Slotning ketishidan so'ng boshqaruvni Andoni Iraolaga topshirdi. Ouenning so'zlariga ko'ra, Bornmutdagi faoliyati bilan tanilgan Iraola Liverpulga yangi o'yin uslubi va shijoat olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga, Chelsi klubi ham yozgi transfer bozorida faol harakat qilib, tarkibni sezilarli darajada kuchaytirdi. Mavsumoldi o'zgarishlardan so'ng Xabi Alonso bosh murabbiy etib tayinlandi. Maykl Ouenning ta'kidlashicha, Yevropa kuboklarida ishtirok etmasligi Chelsiga ichki chempionatga bor e'tiborini qaratish imkonini beradi va bu ularni mavsumdagi asosiy xavfli raqibga aylantiradi.

Shuningdek, Enso Mareskaning Manchester Siti boshqaruviga qaytishi ham chempionlik kurashini yanada qizdirishi kutilmoqda. Ouen ispaniyalik mutaxassislarning kelishi Premyer-liga manzarasini butunlay o'zgartirib yuborganini va turnir darajasini yanada oshirganini qayd etdi.

ArsenalMaykl OuenPremyer-ligaChelsiLiverpul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi