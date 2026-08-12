Uber avtonom yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi Serve Robotics kompaniyasidagi ulushini toʻliq sotib yubordi

·49·Texno
Uber avtonom yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi Serve Robotics kompaniyasidagi ulushini toʻliq sotib yubordi
Qisqacha

Uber avtonom yetkazib berish robotlarini ishlab chiqaruvchi Serve Robotics kompaniyasidagi butun ulushini sotib yubordi. Uber 2025-yil davomida ulushini bosqichma-bosqich qisqartirgan, yakuniy sotuv esa Serve Robotics uchun kutilmagan bo'lgan.

Uber texnologiya kompaniyasi oʻzining avtonom yetkazib berish robotlarini ishlab chiqaruvchi Serve Robotics kompaniyasidagi butun ulushini sotib yubordi. Bloomberg nashri eʼtibor qaratgan rasmiy moliyaviy hujjatlarga asoslanib ixbt.com xabar qilishicha, ushbu qadam tomonlar oʻrtasidagi uzoq yillik hamkorlikka nuqta qoʻyishi va biznes yondashuvlaridagi farqlar kuchayganidan dalolat berishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Uberʻning Serve Robotics kompaniyasidan chiqib ketish jarayoni bir yildan beri davom etib kelayotgan edi. Regulyator hujjatlari 2025-yil davomida ushbu yirik taksi va yetkazib berish xizmati oʻz ulushini bosqichma-bosqich qisqartirib borganini koʻrsatadi. Shunga qaramay, soʻnggi yakuniy sotuv robototexnika startapi uchun kutilmagan holat boʻldi va bu haqda ular faqat rasmiy oshkor etilgandagina xabar topgan.

Hamkorlik tarixidan tortib yoʻllarning ayro tushishigacha

Serve Robotics oʻz vaqtida Postmates shoʻba korxonasi boʻlgan Postmates X bazasida tashkil etilgan edi. Uber 2020-yilda Postmatesʼni 2,65 milliard dollarga sotib olgach, oradan bir yil oʻtib ushbu robototexnika boʻlinmasi alohida mustaqil kompaniya sifatida ajralib chiqqan. Dastlabki bosqichda Uber nafaqat ushbu startapni qoʻllab-quvvatladi, balki 2022-yilda uning yoʻlaklarda harakatlanuvchi yetkazib berish robotlari boʻyicha strategik shartnoma ham imzoladi.

Tomonlar oʻzaro hamkorlikni yanada kengaytirib, 2023-yilning may oyida AQShning bir nechta bozorlarida Uber ilovasi orqali 2000 tagacha Serve robotlarini ishga tushirishni rejalashtirgan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan ikkala kompaniya biznes yuritish va rivojlanish strategiyasida bir-biridan uzoqlasha boshladi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelishmovchiliklar

Serve Robotics asoschisi va bosh direktori Ali Kashani kompaniyaning ikkinchi chorak yakunlariga bagʻishlangan yigʻilishida bu boradagi tafsilotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, 2022-yilning birinchi choragidan boshlab joriy yilning boshigacha Uber orqali amalga oshirilgan yetkazib berish hajmi ketma-ket 17 chorak davomida oʻsib borgan. Biroq ikkinchi chorakda robotlardan foydalanish darajasi kutilganidan past boʻlgani sababli ushbu ijobiy tendentsiya ilk bor ortga ketdi.

Kashani ikki kompaniya oʻrtasida umumiy avtonom parkni kengaytirish, jumladan, flotni muvofiqlashtirish va savdogarlarni integratsiya qilish kabi operatsion modellarda turlicha qarashlar mavjudligini taʼkidladi. Shu bilan birga, boshqa oziq-ovqat yetkazib berish hamkori bilan ishlash hajmi bir chorakning oʻzida deyarli 50 foizga oʻsgani qayd etildi.

Mazkur kelishmovchiliklar va biznes yoʻnalishlaridagi tafovutlar fonida Serve Robotics 2027-yil boshida amal qilish muddati tugaydigan Uber bilan hamkorlik shartnomasini uzaytirishni rejalashtirmayapti. Uber esa hozircha mazkur vaziyat yuzasidan oʻz rasmiy izohini taqdim etgani yoʻq.

UberServe RoboticsTexnologiyaRobototexnikaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi