Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqda
Lamine Yamal 19 yoshini Kataloniyadagi Vilanova del Vallès hududida qariyb 100 nafar mehmon ishtirokidagi tantana bilan nishonladi. U yozgi ta'tilining asosiy qismini Kolumbiyada o'tkazib, xalqaro maydondagi vazifalarini yakunlagach, Barselona safiga qaytishga hozirlik ko'rmoqda. Futbolchi chorshanba kuni Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasida Hansi Flik boshchiligidagi jamoa bilan mavsumoldi mashg'ulotlarini boshlashi rejalashtirilgan.
Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamine Yamal yozgi taʼtilni shovqinli bayram va oʻziga xos tantanalar bilan yakunladi. Yaqinda jahon chempionati gʻolibi boʻlgan yosh hujumchi Kataloniyada oʻzining 19 yoshga toʻlganini nishonlab, soʻngra Hansi Flik boshchiligidagi jamoa ixtiyoriga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda El Español nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan yillar davomida mislsiz muvaffaqiyatlarga erishgan Yamal uchun bu yoz haqiqiy tushdagiidek oʻtdi. U Yevropa chempionligidan soʻng Ispaniya safida 2026-yilgi jahon chempionati bosh sovrinini ham boshi uzra koʻtardi. Xalqaro maydonlardagi zafarli yurishlardan keyin futbolchiga mavsumoldi hordiq chiqarish uchun qisqa muddatli taʼtil berilgandi.
Taʼtilining asosiy qismini Kolumbiyada oʻtkazgan isteʼdodli qanot hujumchisi mahalliy muxlislar bilan muloqotda boʻlib, quyosh nurlaridan bahramandlandi. Biroq futbolchining tugʻilgan kuni Shimoliy Amerikadagi mundial hal qiluvchi pallaiga kirgan vaqtga toʻgʻri kelgani sababli, u oʻzining 19 yoshini Kataloniyaga qaytgachgina kengroq nishonlashga muvaffaq boʻldi.
Vilanova del Vallèsdagi dabdabali ziyofatEl Español maʼlumotiga koʻra, bayram tadbiri Vilanova del Vallès hududidagi hashamatli Mas de Sant Llei qishloq uyida boʻlib oʻtdi. Odatda eksklyuziv toʻylar va yopiq korporativ tadbirlar uchun moʻljallangan bu maskan Barselona futbolchisiga oʻzining eng yaqin doʻstlari va safdoshlari bilan xotirjam hordiq chiqarish imkonini berdi.
Mazkur kechaga qariyb 100 nafar mehmon taklif etildi. Qizigʻi shundaki, bu oʻtgan yili 200 dan ortiq ishtirokchi qatnashgan va "gangster" uslubida oʻtgan 18 yoshli yubileyga nisbatan ancha vazminroq va yopiqroq formatda tashkil etildi. Shunga qaramay, yigʻinda Yamalning Barselonadagi bir nechta jamoadoshlari hozir boʻlib, uning soʻnggi yutuqlarini birgalikda nishonlashdi.
Mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytishXalqaro maydondagi vazifalarini yakunlagan Lamine Yamal endi klub safiga qoʻshilishga tayyorlanmoqda. U chorshanba kuni Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasida boʻlib oʻtadigan mashgʻulotlarga kirishishi rejalashtirilgan.
Amerikadagi mundial finalida Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan yosh futbolchi mavsumoldi taʼtili uzaytirilgan soʻnggi guruh futbolchilari qatorida edi. Endilikda u Hansi Flik boshchiligidagi murabbiylar shtabi ixtiyorida ichki chempionat va Chempionlar ligasi oʻyinlariga tayyorgarlikni boshlaydi.
…