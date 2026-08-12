Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqda

·78·Sport
Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqda
Qisqacha

Lamine Yamal 19 yoshini Kataloniyadagi Vilanova del Vallès hududida qariyb 100 nafar mehmon ishtirokidagi tantana bilan nishonladi. U yozgi ta'tilining asosiy qismini Kolumbiyada o'tkazib, xalqaro maydondagi vazifalarini yakunlagach, Barselona safiga qaytishga hozirlik ko'rmoqda. Futbolchi chorshanba kuni Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasida Hansi Flik boshchiligidagi jamoa bilan mavsumoldi mashg'ulotlarini boshlashi rejalashtirilgan.

Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamine Yamal yozgi taʼtilni shovqinli bayram va oʻziga xos tantanalar bilan yakunladi. Yaqinda jahon chempionati gʻolibi boʻlgan yosh hujumchi Kataloniyada oʻzining 19 yoshga toʻlganini nishonlab, soʻngra Hansi Flik boshchiligidagi jamoa ixtiyoriga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda El Español nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan yillar davomida mislsiz muvaffaqiyatlarga erishgan Yamal uchun bu yoz haqiqiy tushdagiidek oʻtdi. U Yevropa chempionligidan soʻng Ispaniya safida 2026-yilgi jahon chempionati bosh sovrinini ham boshi uzra koʻtardi. Xalqaro maydonlardagi zafarli yurishlardan keyin futbolchiga mavsumoldi hordiq chiqarish uchun qisqa muddatli taʼtil berilgandi.

Taʼtilining asosiy qismini Kolumbiyada oʻtkazgan isteʼdodli qanot hujumchisi mahalliy muxlislar bilan muloqotda boʻlib, quyosh nurlaridan bahramandlandi. Biroq futbolchining tugʻilgan kuni Shimoliy Amerikadagi mundial hal qiluvchi pallaiga kirgan vaqtga toʻgʻri kelgani sababli, u oʻzining 19 yoshini Kataloniyaga qaytgachgina kengroq nishonlashga muvaffaq boʻldi.

Vilanova del Vallèsdagi dabdabali ziyofat

El Español maʼlumotiga koʻra, bayram tadbiri Vilanova del Vallès hududidagi hashamatli Mas de Sant Llei qishloq uyida boʻlib oʻtdi. Odatda eksklyuziv toʻylar va yopiq korporativ tadbirlar uchun moʻljallangan bu maskan Barselona futbolchisiga oʻzining eng yaqin doʻstlari va safdoshlari bilan xotirjam hordiq chiqarish imkonini berdi.

Mazkur kechaga qariyb 100 nafar mehmon taklif etildi. Qizigʻi shundaki, bu oʻtgan yili 200 dan ortiq ishtirokchi qatnashgan va "gangster" uslubida oʻtgan 18 yoshli yubileyga nisbatan ancha vazminroq va yopiqroq formatda tashkil etildi. Shunga qaramay, yigʻinda Yamalning Barselonadagi bir nechta jamoadoshlari hozir boʻlib, uning soʻnggi yutuqlarini birgalikda nishonlashdi.

Mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytish

Xalqaro maydondagi vazifalarini yakunlagan Lamine Yamal endi klub safiga qoʻshilishga tayyorlanmoqda. U chorshanba kuni Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasida boʻlib oʻtadigan mashgʻulotlarga kirishishi rejalashtirilgan.

Amerikadagi mundial finalida Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan yosh futbolchi mavsumoldi taʼtili uzaytirilgan soʻnggi guruh futbolchilari qatorida edi. Endilikda u Hansi Flik boshchiligidagi murabbiylar shtabi ixtiyorida ichki chempionat va Chempionlar ligasi oʻyinlariga tayyorgarlikni boshlaydi.

Lamine YamalBarselonaIspaniyaHansi FlikFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51Tottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Folarin Balogun transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi