80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi
Zominlik 80 yoshli buvi 3 ming metr balandlikdan parashyut bilan sakrab, ko'pchilikni hayratda qoldirdi. U bu jasoratli parvozni amalga oshirish uchun Sirdaryo aerodromigacha 118 kilometr masofani velosipedda bosib o'tdi. Buvi butun umri davomida samolyotdan parashyut bilan saklashni orzu qilgan va nihoyat bu orzusini amalga oshirgan.
Orzu qilish va uni amalga oshirish uchun yosh to‘siq emas. Buni 80 yoshli o‘zbekistonlik buvi o‘zining jasoratli harakati bilan yana bir bor isbotladi.
Zominlik buvi 3 ming metr balandlikdan parashyut bilan sakrab, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning hayratiga sabab bo‘ldi. Eng e’tiborlisi, u bu jasoratli parvozni amalga oshirish uchun Sirdaryo aerodromigacha 118 kilometr masofani velosipedda bosib o‘tgan.
Sakrash aynan 3 ming metr balandlikdan amalga oshirilgan. Buvining aytishicha, u butun umri davomida samolyotdan parashyut bilan sakrashni orzu qilgan. Nihoyat, orzusini ortga surmay, uni amalga oshirishga qat’iy qaror qilgan.
Uning bu harakati nafaqat jasorat, balki inson o‘z orzulari sari intilish uchun hech qachon kech emasligining yorqin namunasi bo‘ldi.
Sizningcha, 80 yoshda bunday jasoratga qo‘l urish uchun insonda qanday iroda bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…