Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqda

·0·Avto
Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqda

Xitoyning Aion brendi Yevropa bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida yangi Aion UT elektromobilini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu xatchbek oʻzining hamyonbop narxi va zamonaviy xususiyatlari bilan Volkswagen ID 3 hamda MG 4 EV kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

GAC kompaniyasiga tegishli boʻlgan Aion markasining ushbu yangi mahsuloti ilk bor oktyabr oyida dilerlik markazlarida sotuvga chiqariladi. Avtomobilning boshlangʻich narxi 30 ming funt sterlingdan past etib belgilangani xaridorlar eʼtiborini tortishi tabiiy.

Texnik imkoniyatlar va yurish masofasi

Aion UT old oʻqqa oʻrnatilgan elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u 204 ot kuchiga ega. Ushbu quvvat unga noldan 100 kilometr soat tezlikka 7.3 soniyada erishish imkonini beradi.

Elektromobil bitta quvvatlanishda 268 mil masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, uning akkumulyatorini tezkor quvvatlash stansiyalarida 30 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun atigi 24 daqiqa vaqt talab etiladi.

Dizayn va salon qulayliklari

Italiyaning Milan shahrida loyihalashtirilgan Aion UT ixcham oʻlchamlariga qaramay, keng salon maydoni bilan ajralib turadi. Xitoylik xaridorlarning talablaridan kelib chiqib, u Volkswagen ID 3 modeliga nisbatan biroz uzunroq va kengroq qilib yasalgan.

Avtomobilning ichki qismi raqamli texnologiyalarga boy boʻlib, unda 14.6 dyuymli markaziy sensorli ekran va 8.8 dyuymli asboblar paneli oʻrnatilgan. Ishlab chiqaruvchilar yuqori sifatli materiallardan foydalanilganini, jumladan, plastmassa qismlar charm tikuvni hamda uglerod tolali qoplamani eslatuvchi oʻziga xos dizaynga ega ekanini taʼkidlashmoqda.

Xaridorlarga yagona komplektatsiyada taklif etiladigan Aion UT uchun qoʻshimcha jihozlar toʻplami ham mavjud. Uning yordamida isitiladigan va ventilyatsiyalanadigan old oʻrindiqlar, panoramali shisha tom hamda elektr boshqaruvidagi yukxona eshigiga ega boʻlish mumkin. Muhandislar avtomobil shassisini Yevropa yoʻllari, xususan, Buyuk Britaniya asfaltining oʻziga xos xususiyatlariga moslashtirib, uning purjinalari va amortizatorlarini qayta sozlashgan.

Aion UTElektromobilXitoy avtomabillariGACYangi xetbek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24JCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladiJCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladiKecha, 23:22Ford Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildiFord Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildiKecha, 21:25Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiKecha, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiKecha, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi