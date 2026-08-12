Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqda
Xitoyning Aion brendi Yevropa bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash maqsadida yangi Aion UT elektromobilini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu xatchbek oʻzining hamyonbop narxi va zamonaviy xususiyatlari bilan Volkswagen ID 3 hamda MG 4 EV kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
GAC kompaniyasiga tegishli boʻlgan Aion markasining ushbu yangi mahsuloti ilk bor oktyabr oyida dilerlik markazlarida sotuvga chiqariladi. Avtomobilning boshlangʻich narxi 30 ming funt sterlingdan past etib belgilangani xaridorlar eʼtiborini tortishi tabiiy.
Texnik imkoniyatlar va yurish masofasiAion UT old oʻqqa oʻrnatilgan elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u 204 ot kuchiga ega. Ushbu quvvat unga noldan 100 kilometr soat tezlikka 7.3 soniyada erishish imkonini beradi.
Elektromobil bitta quvvatlanishda 268 mil masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, uning akkumulyatorini tezkor quvvatlash stansiyalarida 30 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun atigi 24 daqiqa vaqt talab etiladi.
Dizayn va salon qulayliklariItaliyaning Milan shahrida loyihalashtirilgan Aion UT ixcham oʻlchamlariga qaramay, keng salon maydoni bilan ajralib turadi. Xitoylik xaridorlarning talablaridan kelib chiqib, u Volkswagen ID 3 modeliga nisbatan biroz uzunroq va kengroq qilib yasalgan.
Avtomobilning ichki qismi raqamli texnologiyalarga boy boʻlib, unda 14.6 dyuymli markaziy sensorli ekran va 8.8 dyuymli asboblar paneli oʻrnatilgan. Ishlab chiqaruvchilar yuqori sifatli materiallardan foydalanilganini, jumladan, plastmassa qismlar charm tikuvni hamda uglerod tolali qoplamani eslatuvchi oʻziga xos dizaynga ega ekanini taʼkidlashmoqda.
Xaridorlarga yagona komplektatsiyada taklif etiladigan Aion UT uchun qoʻshimcha jihozlar toʻplami ham mavjud. Uning yordamida isitiladigan va ventilyatsiyalanadigan old oʻrindiqlar, panoramali shisha tom hamda elektr boshqaruvidagi yukxona eshigiga ega boʻlish mumkin. Muhandislar avtomobil shassisini Yevropa yoʻllari, xususan, Buyuk Britaniya asfaltining oʻziga xos xususiyatlariga moslashtirib, uning purjinalari va amortizatorlarini qayta sozlashgan.
…