Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldi

·83·Texno
Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldi
Qisqacha

Fairphone 6+ smartfoni 650 yevro narxda chiqarilishi rejalashtirilmoqda va u Snapdragon 7s Gen 4 protsessori hamda 12 gigabayt operativ xotira bilan jihozlanadi. Qurilmaning o'lchamlari 157 x 73 x 9,6 millimetr, vazni 191 gramm bo'lib, modulli orqa paneli avvalgi modeldagidek qoladi. Smartfon 6,31 dyuymli, 1116p aniqlikdagi, 10 dan 120 Hz gacha o'zgaruvchan yangilanish chastotasiga ega va Gorilla Glass 7i bilan himoyalangan displeyga ega bo'ladi.

NewMobile nashri tarqatgan ilk renderlarga koʻra, bozordagi eng yuqori taʼmirlanish darajasi va uzoq muddatli dasturiy taʼminot qoʻllab-quvvatlashi bilan tanilgan brend oʻzining navbatdagi qurilmasini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Garchi koʻpchilik toʻgʻridan-toʻgʻri keyingi avlod raqamini kutgan boʻlsa-da, kompaniya Fairphone 6+ modelini chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilma oʻzidan oldingi versiyaga nisbatan kichik, ammo muhim yaxshilanishlarga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon tashqi koʻrinishi boʻyicha oʻtgan yili chiqqan Fairphone 6 modelidan deyarli farq qilmaydi. Xususan, turli aksessuarlardan foydalanish imkonini beruvchi mashhur modulli orqa panel oʻzgarishsiz qolgan. Smartfonning oʻlchamlari 157 x 73 x 9,6 millimetrni, vazni esa 191 grammni tashkil etib, modullar eski avlod qurilmalari bilan oʻzaro mos kelishiga ishora qilmoqda.

Displey va asosiy texnik oʻzgarishlar

Qurilma 6,31 dyuymli ekran bilan jihozlanib, uning ruxsati 1116p ni tashkil qiladi. Shuningdek, ekran 10 dan 120 Hz gacha boʻlgan oʻzgaruvchan yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va mustahkam Gorilla Glass 7i himoya shishasi bilan qoplanadi. Bu foydalanuvchilarga yanada silliq tasvir va tashqi taʼsirlarga chidamlilikni taqdim etadi.

Smartfonning ishlash unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan. Agar asosiy model Snapdragon 7s Gen 3 protsessori bilan jihozlangan boʻlsa, yangi Fairphone 6+ modeli yanada ilgʻor Snapdragon 7s Gen 4 chipiga ega boʻladi. Global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi qiyinchiliklarga qaramay, operativ xotira hajmi 8 gigabaytdan 12 gigabaytgacha oshirilgan, doimiy xotira esa avvalgidek 256 gigabayt darajasida saqlab qolingan.

Akkumulyator, narx va bozor istiqbollari

Texnik tahlillarga koʻra, 4415 mA/soat sigʻimli akkumulyator hamda asosiy kameralar avvalgi modeldan oʻzgarishsiz qolgan. Aslida, yangi qurilma faqat yangilangan protsessor va kattaroq operativ xotira hajmi bilan ajralib turadi, xolos. Biroq bu yangilanishlar narxga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi.

Maʼlum qilinishicha, Fairphone 6 600 yevro boshlangʻich narxda sotuvga chiqqan boʻlsa, uning vorisi Fairphone 6+ modeli 650 yevro narxda baholanmoqda. Yuqori narx va kichik oʻzgarishlarga qaramDespite, ushbu turkumdagi smartfonlar oʻzining ekologik tozaligi, foydalanuvchi tomonidan qismlarga ajratib taʼmirlash osonligi hamda uzoq yillar davomida yangilanishlar olib turishi bilan xaridorlar eʼtiborini qozonishda davom etmoqda.

FairphoneSmartfonAndroidSnapdragonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi