Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldi
Fairphone 6+ smartfoni 650 yevro narxda chiqarilishi rejalashtirilmoqda va u Snapdragon 7s Gen 4 protsessori hamda 12 gigabayt operativ xotira bilan jihozlanadi. Qurilmaning o'lchamlari 157 x 73 x 9,6 millimetr, vazni 191 gramm bo'lib, modulli orqa paneli avvalgi modeldagidek qoladi. Smartfon 6,31 dyuymli, 1116p aniqlikdagi, 10 dan 120 Hz gacha o'zgaruvchan yangilanish chastotasiga ega va Gorilla Glass 7i bilan himoyalangan displeyga ega bo'ladi.
NewMobile nashri tarqatgan ilk renderlarga koʻra, bozordagi eng yuqori taʼmirlanish darajasi va uzoq muddatli dasturiy taʼminot qoʻllab-quvvatlashi bilan tanilgan brend oʻzining navbatdagi qurilmasini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Garchi koʻpchilik toʻgʻridan-toʻgʻri keyingi avlod raqamini kutgan boʻlsa-da, kompaniya Fairphone 6+ modelini chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilma oʻzidan oldingi versiyaga nisbatan kichik, ammo muhim yaxshilanishlarga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon tashqi koʻrinishi boʻyicha oʻtgan yili chiqqan Fairphone 6 modelidan deyarli farq qilmaydi. Xususan, turli aksessuarlardan foydalanish imkonini beruvchi mashhur modulli orqa panel oʻzgarishsiz qolgan. Smartfonning oʻlchamlari 157 x 73 x 9,6 millimetrni, vazni esa 191 grammni tashkil etib, modullar eski avlod qurilmalari bilan oʻzaro mos kelishiga ishora qilmoqda.
Displey va asosiy texnik oʻzgarishlarQurilma 6,31 dyuymli ekran bilan jihozlanib, uning ruxsati 1116p ni tashkil qiladi. Shuningdek, ekran 10 dan 120 Hz gacha boʻlgan oʻzgaruvchan yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va mustahkam Gorilla Glass 7i himoya shishasi bilan qoplanadi. Bu foydalanuvchilarga yanada silliq tasvir va tashqi taʼsirlarga chidamlilikni taqdim etadi.
Smartfonning ishlash unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan. Agar asosiy model Snapdragon 7s Gen 3 protsessori bilan jihozlangan boʻlsa, yangi Fairphone 6+ modeli yanada ilgʻor Snapdragon 7s Gen 4 chipiga ega boʻladi. Global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi qiyinchiliklarga qaramay, operativ xotira hajmi 8 gigabaytdan 12 gigabaytgacha oshirilgan, doimiy xotira esa avvalgidek 256 gigabayt darajasida saqlab qolingan.
Akkumulyator, narx va bozor istiqbollariTexnik tahlillarga koʻra, 4415 mA/soat sigʻimli akkumulyator hamda asosiy kameralar avvalgi modeldan oʻzgarishsiz qolgan. Aslida, yangi qurilma faqat yangilangan protsessor va kattaroq operativ xotira hajmi bilan ajralib turadi, xolos. Biroq bu yangilanishlar narxga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi.
Maʼlum qilinishicha, Fairphone 6 600 yevro boshlangʻich narxda sotuvga chiqqan boʻlsa, uning vorisi Fairphone 6+ modeli 650 yevro narxda baholanmoqda. Yuqori narx va kichik oʻzgarishlarga qaramDespite, ushbu turkumdagi smartfonlar oʻzining ekologik tozaligi, foydalanuvchi tomonidan qismlarga ajratib taʼmirlash osonligi hamda uzoq yillar davomida yangilanishlar olib turishi bilan xaridorlar eʼtiborini qozonishda davom etmoqda.
…