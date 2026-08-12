Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdi

·87·Avto
Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdi
Qisqacha

Britaniyaning Jaguar brendi to'rt o'rindiqli Type 01 elektr gran-turismo avtomobilining salonini ilk bor kamuflyajsiz namoyish etdi. Interyer Type 00 konsepsiyasidan ilhomlangan bo'lib, kabinaning butun uzunligi bo'ylab cho'zilgan markaziy tizma salonni to'rt alohida qismga ajratadi. Type 01 past o'tirish pozitsiyasi, yirik raqamli axborot ekrani va yashirin texnologiyalari bilan ajralib turadi.

Britaniyaning mashhur Jaguar brendi oʻzining mutlaqo yangi toʻrt oʻrindiqli Type 01 elektr gran-turismo avtomobilining interer dizaynini jamoatchilikka oshkor qildi. Oktyabr oyida boʻlib oʻtadigan toʻliq taqdimot oldidan eʼlon qilingan bu suratlar kompaniyaning toʻliq elektrlashtirilgan hashamatli brend sifatida qayta tugʻilish davrini boshlab berishi bilan ahamiyatlidir. Autocar nashri xabar berishicha, avvalroq ushbu modelning prototiplari sinov paytida bir necha bor koʻrilgan boʻlsa-da, salon koʻrinishi ilk bor kamuflyajesiz holda namoyish etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi elektromobil interyeri oʻziga xos bahsli Type 00 konsepsiyasidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, kompaniya vakillari buni «seriyali ishlab chiqarishga koʻchirilgan konsept-kar» deb taʼriflamoqda. Avtomobil salonining eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu old va orqa oʻrindiqlar oraligʻida kabinaning butun uzunligi boʻylab choʻzilgan ulkan «markaziy tizma» hisoblanadi. Jaguar ushbu detallarni oʻziga xos sanʼat asari sifatida baholab, u salonni har birining oʻz oʻrindigʻiga ega boʻlgan toʻrt alohida qismga ajratishini taʼkidlagan.

Yashirin texnologiyalar va minimalizm

Eʼlon qilingan tasvirlar Type 01 past va qiya tom chizigʻiga, shuningdek, panoramali oynaga ega ekanligini tasdiqlaydi. Haydovchining oʻtirish pozitsiyasi past qilib ishlangan boʻlib, boshqaruv paneli keraksiz detallardan xoli. Haydovchi roʻparasida yirik raqamli axborot ekrani joylashgan, biroq isitish va multimedia tizimlarini boshqarish uchun markaziy tizmaga oʻrnatilgan kichik sensorli konsoldan boshqa anʼanaviy tugmalar mavjud emas.

Kompaniya bu yechimni avtomobil arxitekturasiga bevosita integratsiya qilingan «talabga koʻra yashirin texnologiya» deb atamoqda. Shuningdek, haydovchi va oldingi yoʻlovchi zonalari oʻrtasida oʻziga xos aniq chegara mavjud. Kapotning yuqori qismida ham intererdagi naqshlar takrorlanishi tashqi va ichki dizaynning oʻzaro uygʻunligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Anʼanaviy oynalardan voz kechish

Modelning yana bir muhim konstruktiv oʻzgarishi anʼanaviy orqa oynaning yoʻqligidir. Polestar 4 elektromobili kabi, Type 01 ham orqa oynasiz ishlab chiqariladi va uning oʻrnini raqamli orqa koʻrinish kamerasi egallaydi. Biroq odatdagidan farqli oʻlaroq, kamera tasviri tushiriladigan ekran old oynaning quyi qismida, yon oynalar balandligiga mos ravishda joylashtirilgan.

Kabina bezatish ishlarida travertin toshi va hunarmandchilik toʻqimachiligining boy fakturalaridan foydalanilgan. Markaziy tizma va eshiklarning yuqori qismidagi jez rangli bezaklar, shuningdek, eshiklarga boʻrtma tarzda tushirilgan Jaguar leaper logotipi avtomobilning yuqori darajadagi premium maqomini yana bir bor taʼkidlab turadi.

JaguarElektromobilAvtoYangiliklarGranTurismoPremialAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiJLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiBugun, 10:25Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi