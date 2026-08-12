Jaguar oʻzining yangi Type 01 elektromobili salonini rasman namoyish etdi
Britaniyaning Jaguar brendi to'rt o'rindiqli Type 01 elektr gran-turismo avtomobilining salonini ilk bor kamuflyajsiz namoyish etdi. Interyer Type 00 konsepsiyasidan ilhomlangan bo'lib, kabinaning butun uzunligi bo'ylab cho'zilgan markaziy tizma salonni to'rt alohida qismga ajratadi. Type 01 past o'tirish pozitsiyasi, yirik raqamli axborot ekrani va yashirin texnologiyalari bilan ajralib turadi.
Britaniyaning mashhur Jaguar brendi oʻzining mutlaqo yangi toʻrt oʻrindiqli Type 01 elektr gran-turismo avtomobilining interer dizaynini jamoatchilikka oshkor qildi. Oktyabr oyida boʻlib oʻtadigan toʻliq taqdimot oldidan eʼlon qilingan bu suratlar kompaniyaning toʻliq elektrlashtirilgan hashamatli brend sifatida qayta tugʻilish davrini boshlab berishi bilan ahamiyatlidir. Autocar nashri xabar berishicha, avvalroq ushbu modelning prototiplari sinov paytida bir necha bor koʻrilgan boʻlsa-da, salon koʻrinishi ilk bor kamuflyajesiz holda namoyish etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi elektromobil interyeri oʻziga xos bahsli Type 00 konsepsiyasidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, kompaniya vakillari buni «seriyali ishlab chiqarishga koʻchirilgan konsept-kar» deb taʼriflamoqda. Avtomobil salonining eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu old va orqa oʻrindiqlar oraligʻida kabinaning butun uzunligi boʻylab choʻzilgan ulkan «markaziy tizma» hisoblanadi. Jaguar ushbu detallarni oʻziga xos sanʼat asari sifatida baholab, u salonni har birining oʻz oʻrindigʻiga ega boʻlgan toʻrt alohida qismga ajratishini taʼkidlagan.
Yashirin texnologiyalar va minimalizmEʼlon qilingan tasvirlar Type 01 past va qiya tom chizigʻiga, shuningdek, panoramali oynaga ega ekanligini tasdiqlaydi. Haydovchining oʻtirish pozitsiyasi past qilib ishlangan boʻlib, boshqaruv paneli keraksiz detallardan xoli. Haydovchi roʻparasida yirik raqamli axborot ekrani joylashgan, biroq isitish va multimedia tizimlarini boshqarish uchun markaziy tizmaga oʻrnatilgan kichik sensorli konsoldan boshqa anʼanaviy tugmalar mavjud emas.
Kompaniya bu yechimni avtomobil arxitekturasiga bevosita integratsiya qilingan «talabga koʻra yashirin texnologiya» deb atamoqda. Shuningdek, haydovchi va oldingi yoʻlovchi zonalari oʻrtasida oʻziga xos aniq chegara mavjud. Kapotning yuqori qismida ham intererdagi naqshlar takrorlanishi tashqi va ichki dizaynning oʻzaro uygʻunligini taʼminlashga xizmat qiladi.
Anʼanaviy oynalardan voz kechishModelning yana bir muhim konstruktiv oʻzgarishi anʼanaviy orqa oynaning yoʻqligidir. Polestar 4 elektromobili kabi, Type 01 ham orqa oynasiz ishlab chiqariladi va uning oʻrnini raqamli orqa koʻrinish kamerasi egallaydi. Biroq odatdagidan farqli oʻlaroq, kamera tasviri tushiriladigan ekran old oynaning quyi qismida, yon oynalar balandligiga mos ravishda joylashtirilgan.
Kabina bezatish ishlarida travertin toshi va hunarmandchilik toʻqimachiligining boy fakturalaridan foydalanilgan. Markaziy tizma va eshiklarning yuqori qismidagi jez rangli bezaklar, shuningdek, eshiklarga boʻrtma tarzda tushirilgan Jaguar leaper logotipi avtomobilning yuqori darajadagi premium maqomini yana bir bor taʼkidlab turadi.
…