OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi
OpenAI amaldagi va sobiq xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi va kompaniya qiymati 852 milliard dollarga baholandi. Bitim tashqi investorlar jalb qilinmagan holda, OpenAI'ning o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Bu xodimlarga IPO'ni kutmasdan o'z aksiyalarini naqd pulga aylantirish imkonini berdi.
Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi oʻzining amaldagi va sobiq xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu yirik moliyaviy operatsiya kompaniyaning umumiy qiymatini 852 milliard dollarga baholagan holda amalga oshirilgan boʻlib, bu xodimlarga oʻz kapitalini IPO'ni kutmasdan naqd pulga aylantirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, mazkur bitim davomida tashqi investorlar jalb qilinmagan va OpenAI aksiyalarni bevosita oʻz mablagʻlari evaziga xarid qilgan. Baholash qiymati kompaniyaning soʻnggi moliyaviy raundi darajasida saqlanib qoldi. Joriy yilning mart oyida OpenAI 122 milliard dollarlik moliyalashtirishni yakunlagan va aynan 852 milliard dollarlik post-money valuation koʻrsatkichiga erishgan edi.
Moliyaviy koʻrsatkichlardagi keskin oʻzgarishlarUshbu bitim oʻtgan yillardagi shunga oʻxshash operatsiyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, 2025-yilda xodimlar oʻz aksiyalarini tashqi investorlarga sotgan boʻlib, oʻshanda kompaniya qiymati 500 milliard dollarga baholangan edi. Oradan atigi 10 oy oʻtib, bu koʻrsatkich 852 milliard dollarga yetdi va kompaniya bu gal xodimlarga oʻz mablagʻlari hisobidan lvidlilik taqdim etdi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday qadamlar shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiya bozorida eng iqtidorli kadrlarni saqlab qolish va ragʻbatlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aksiyalarning ommaviy ravishda sotilishi xodimlarga kompaniya muvaffaqiyatidan bevosita va tezkor ravishda moddiy manfaat koʻrish yoʻlini ochib beradi.
Kelajakdagi rejalar va birjaga chiqish istiqbollariOchiq bozorga chiqishdan oldin bunday ichki aksiyalar ayirboshlashining amalga oshirilishi OpenAI uchun ham strategik qadam hisoblanadi. Kompaniya rahbariyati birjaga rasmiy chiqish (IPO) jarayonidan oldin xodimlarning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va aksiyalar qiymatini qisman fiksatsiya qilishga eʼtibor qaratmoqda.
ChatGPT yaratuvchilarining bunday yirik moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishi sunʼiy intellekt bozorida kapital oqimi naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi. OpenAI qiymatining qisqa fursatda keskin oshishi global texnologiya gigantlari orasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda va sohaga boʻlgan investorlar ishonchini mustahkamlayotganini tasdiqlaydi.
…