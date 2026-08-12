OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi

·20·Texno
OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi
Qisqacha

OpenAI amaldagi va sobiq xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi va kompaniya qiymati 852 milliard dollarga baholandi. Bitim tashqi investorlar jalb qilinmagan holda, OpenAI'ning o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Bu xodimlarga IPO'ni kutmasdan o'z aksiyalarini naqd pulga aylantirish imkonini berdi.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi oʻzining amaldagi va sobiq xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu yirik moliyaviy operatsiya kompaniyaning umumiy qiymatini 852 milliard dollarga baholagan holda amalga oshirilgan boʻlib, bu xodimlarga oʻz kapitalini IPO'ni kutmasdan naqd pulga aylantirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, mazkur bitim davomida tashqi investorlar jalb qilinmagan va OpenAI aksiyalarni bevosita oʻz mablagʻlari evaziga xarid qilgan. Baholash qiymati kompaniyaning soʻnggi moliyaviy raundi darajasida saqlanib qoldi. Joriy yilning mart oyida OpenAI 122 milliard dollarlik moliyalashtirishni yakunlagan va aynan 852 milliard dollarlik post-money valuation koʻrsatkichiga erishgan edi.

Moliyaviy koʻrsatkichlardagi keskin oʻzgarishlar

Ushbu bitim oʻtgan yillardagi shunga oʻxshash operatsiyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, 2025-yilda xodimlar oʻz aksiyalarini tashqi investorlarga sotgan boʻlib, oʻshanda kompaniya qiymati 500 milliard dollarga baholangan edi. Oradan atigi 10 oy oʻtib, bu koʻrsatkich 852 milliard dollarga yetdi va kompaniya bu gal xodimlarga oʻz mablagʻlari hisobidan lvidlilik taqdim etdi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday qadamlar shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiya bozorida eng iqtidorli kadrlarni saqlab qolish va ragʻbatlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aksiyalarning ommaviy ravishda sotilishi xodimlarga kompaniya muvaffaqiyatidan bevosita va tezkor ravishda moddiy manfaat koʻrish yoʻlini ochib beradi.

Kelajakdagi rejalar va birjaga chiqish istiqbollari

Ochiq bozorga chiqishdan oldin bunday ichki aksiyalar ayirboshlashining amalga oshirilishi OpenAI uchun ham strategik qadam hisoblanadi. Kompaniya rahbariyati birjaga rasmiy chiqish (IPO) jarayonidan oldin xodimlarning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va aksiyalar qiymatini qisman fiksatsiya qilishga eʼtibor qaratmoqda.

ChatGPT yaratuvchilarining bunday yirik moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishi sunʼiy intellekt bozorida kapital oqimi naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi. OpenAI qiymatining qisqa fursatda keskin oshishi global texnologiya gigantlari orasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda va sohaga boʻlgan investorlar ishonchini mustahkamlayotganini tasdiqlaydi.

OpenAIChatGPTTexnologiyaInvestitsiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi