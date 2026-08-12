Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldi

·33·Texno
Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldi
Qisqacha

Internet tarmog'iga Microsoft Nokia'ni sotib olishidan avval ishlab chiqargan Microsoft Surface Phone prototipining ilgari e'lon qilinmagan suratlari sizdirildi. 2013 yoki 2014-yillarga tegishli qurilma Windows Phone 8.1 operatsion tizimining pre-reliz yig'masida ishlagan, unda noma'lum Qualcomm protsessori, 720p displey va bitta asosiy kamera bo'lgan.

Bundan oʻn yildan koʻproq vaqt muqaddam mobil bozor oʻzgarib ketishi va hozirgidan butunlay boshqacha tus olishi mumkin edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, internet tarmogʻiga shu paytgacha hech qayerda eʼlon qilinmagan Microsoft Surface Phone qurilmasining noyob prototip suratlari sizdirildi. Ushbu gadjet kompaniya oʻz tarixida Nokia brendini xarid qilishidan avval ishlab chiqilgan boʻlib, texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, qoʻlga kiritilgan prototip 2013 yoki 2014-yillarga tegishli boʻlib, qurilma oʻsha davr uchun ilgari hisoblangan Windows Phone 8.1 operatsion tizimining pre-reliz yigʻmasida ishlaydi. Texnik xususiyatlari boʻyicha u zamonaviy flagmanlardan farq qilsa-da, oʻz davri uchun puxta oʻylangan dizaynga ega boʻlgan.

Nomaʼlum protsessor va sodda dizayn

Suratlardan koʻrinib turibdiki, sirli smartfon birmuncha vazmin va lakonik tashqi koʻrinish bilan jihozlangan. Uning asosiy qismida nomaʼlum Qualcomm protsessori (SoC), HD formatidagi 720p displey hamda bitta asosiy kamera moduli joy olgan. Ushbu dizayn yechimlari keyinchalik Microsoft tomonidan chiqarilgan boshqa qurilmalarda ham oʻz aksini topishi kutilgandi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur model ustidagi ishlar aynan 2014-yilda Microsoft Nokiaʼning mobil biznesini sotib olganidan keyin toʻxtatib qoʻyilgan. Korporatsiya eʼtiborini Nokia brendi ostidagi Lumia qurilmalariga qaratishga qaror qilgan va natijada ushbu istiqbolli Surface Phone loyihasi yopib yuborilgan edi.

Mobil bozordagi muvaffaqiyatsiz urinishlar

Windows Phone platformasining umumiy muvaffaqiyatsizligi va bozor talablariga javob bera olmagani barchaga maʼlum tarix. Shunga qaramay, Microsoft keyinchalik ham mobil qurilmalar bozoriga qaytishga harakat qilib koʻrdi. Jumladan, kompaniya ikki ekranli buklanuvchi Surface Duo gadjetini taqdim etdi, biroq bu loyiha ham kutilgan tijoriy muvaffaqiyatga erishmadi.

Hozirgi kunda Microsoft rahbariyati kelgusida smartfonlar bozoriga yana qaytish yoki qaytmasligi haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Bu boradagi savollar faqat taxminlar darajasida qolmoqda. Biroq tarmoqqa sizib chiqqan ushbu prototip suratlari gigant kompaniyaning oʻtmishdagi ambitsiyalari va mobil sohadagi yashirin rejalari qanday boʻlganini yaqqol koʻrsatib beradi.

MicrosoftSurface PhoneWindows PhoneNokiaQualcomm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi