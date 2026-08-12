Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldi
Internet tarmog'iga Microsoft Nokia'ni sotib olishidan avval ishlab chiqargan Microsoft Surface Phone prototipining ilgari e'lon qilinmagan suratlari sizdirildi. 2013 yoki 2014-yillarga tegishli qurilma Windows Phone 8.1 operatsion tizimining pre-reliz yig'masida ishlagan, unda noma'lum Qualcomm protsessori, 720p displey va bitta asosiy kamera bo'lgan.
Bundan oʻn yildan koʻproq vaqt muqaddam mobil bozor oʻzgarib ketishi va hozirgidan butunlay boshqacha tus olishi mumkin edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, internet tarmogʻiga shu paytgacha hech qayerda eʼlon qilinmagan Microsoft Surface Phone qurilmasining noyob prototip suratlari sizdirildi. Ushbu gadjet kompaniya oʻz tarixida Nokia brendini xarid qilishidan avval ishlab chiqilgan boʻlib, texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, qoʻlga kiritilgan prototip 2013 yoki 2014-yillarga tegishli boʻlib, qurilma oʻsha davr uchun ilgari hisoblangan Windows Phone 8.1 operatsion tizimining pre-reliz yigʻmasida ishlaydi. Texnik xususiyatlari boʻyicha u zamonaviy flagmanlardan farq qilsa-da, oʻz davri uchun puxta oʻylangan dizaynga ega boʻlgan.
Nomaʼlum protsessor va sodda dizaynSuratlardan koʻrinib turibdiki, sirli smartfon birmuncha vazmin va lakonik tashqi koʻrinish bilan jihozlangan. Uning asosiy qismida nomaʼlum Qualcomm protsessori (SoC), HD formatidagi 720p displey hamda bitta asosiy kamera moduli joy olgan. Ushbu dizayn yechimlari keyinchalik Microsoft tomonidan chiqarilgan boshqa qurilmalarda ham oʻz aksini topishi kutilgandi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur model ustidagi ishlar aynan 2014-yilda Microsoft Nokiaʼning mobil biznesini sotib olganidan keyin toʻxtatib qoʻyilgan. Korporatsiya eʼtiborini Nokia brendi ostidagi Lumia qurilmalariga qaratishga qaror qilgan va natijada ushbu istiqbolli Surface Phone loyihasi yopib yuborilgan edi.
Mobil bozordagi muvaffaqiyatsiz urinishlarWindows Phone platformasining umumiy muvaffaqiyatsizligi va bozor talablariga javob bera olmagani barchaga maʼlum tarix. Shunga qaramay, Microsoft keyinchalik ham mobil qurilmalar bozoriga qaytishga harakat qilib koʻrdi. Jumladan, kompaniya ikki ekranli buklanuvchi Surface Duo gadjetini taqdim etdi, biroq bu loyiha ham kutilgan tijoriy muvaffaqiyatga erishmadi.
Hozirgi kunda Microsoft rahbariyati kelgusida smartfonlar bozoriga yana qaytish yoki qaytmasligi haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Bu boradagi savollar faqat taxminlar darajasida qolmoqda. Biroq tarmoqqa sizib chiqqan ushbu prototip suratlari gigant kompaniyaning oʻtmishdagi ambitsiyalari va mobil sohadagi yashirin rejalari qanday boʻlganini yaqqol koʻrsatib beradi.
…