Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdi

·29·Texno
Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdi
Qisqacha

Microsoft OEM-ishlab chiqaruvchilar uchun Windows litsenziyalari narxini odatdagi indeksatsiyadan yuqori darajada, biryo'la 7-10 foizga oshirdi. Bu o'zgarish tayyor kompyuterlar va noutbuklar narxining ko'tarilishiga olib kelishi kutilmoqda. Framework kompaniyasi yangi avlod Framework Laptop 13 Pro narxiga Microsoft litsenziyasi qimmatlashuvi, Intel Core Ultra Series 3 protsessorlari hamda xotira narxlari oshishi ta'sir qilganini bildirdi.

Dunyoga mashhur Microsoft korporatsiyasi shaxsiy kompyuterlar bozoriga taʼsir koʻrsatuvchi navbatdagi muhim qadamni tashlab, Windows operatsion tizimi litsenziyalari narxini odatdagidan sezilarli darajada yuqoriroq foizda koʻtardi. Ushbu oʻzgarish yaqin kelajakda butun dunyo boʻylab tayyor kompyuterlar va noutbuklar qiymatiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

UDN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti OEM-ishlab chiqaruvchilar uchun moʻljallangan Windows litsenziya toʻlovlarini har yili muayyan darajada oshirib kelgan. Biroq, odatdagi amaliyotdan farqli oʻlaroq, joriy narx siyosati bir necha foizli oddiy indeksatsiyadan chekinib, biryoʻla 7-10 foizga qimmatlashgan. Bu esa bozordagi umumiy inflyatsiya fonida sezilarli sakrash sifatida baholanmoqda.

Kompyuter bozoridagi narxlar zanjiri

Mazkur narx oshishi haqidagi ilk xabarlardan biri modular noutbuklar ishlab chiqaruvchi Framework kompaniyasi tomonidan oʻz blogida maʼlum qilingan edi. Ishlab chiqaruvchining bildirishicha, yangi avlod Framework Laptop 13 Pro qurilmalarining yakuniy narxi bir qancha qimmatlashuv omillarini oʻz ichiga oladi.

Ushbu omillar sirasiga Intel Core Ultra Series 3 protsessorlarining yaqinda kutilayotgan qimmatlashuvi, tezkor hamda doimiy xotira narxlarining oshishi va eng asosiysi, Microsoft operatsion tizimi litsenziyasi qiymatining yuqorilagani kiradi. Natijada yigʻma komponentlar tannarxining umumiy oʻsishi kuzatilmoqda.

Isteʼmolchilar uchun oqibatlar

Mutaxassislarning fikricha, litsenziya narxining bu tarzda koʻtarilishi shaxsiy kompyuterlar bozorida narxlarning yanada oʻsishiga olib keluvchi qoʻshimcha omilga aylanadi. Soʻnggi vaqtlarda apparat taʼminoti («jelezo») qismlari qimmatlashib borayotgan bir paytda, dasturiy taʼminot narxining oshishi xaridorlarga yanada qattiqroq taʼsir qiladi.

Ayniqsa, byudjet va oʻrta segmentdagi noutbuklar hamda tayyor stoldagi kompyuterlar narxi koʻtarilishi kutilmoqda. Bu esa oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun texnika xarid qilishni qiyinlashtirib, butun bozor dinamikasiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi aniq.

MicrosoftWindowsTexnologiyalarKompyuterNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57Accel venchur fondi Hindiston uchun 550 million dollarlik yangi jamgʻarma yigʻdiAccel venchur fondi Hindiston uchun 550 million dollarlik yangi jamgʻarma yigʻdiBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi