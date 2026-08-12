Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdi
Microsoft OEM-ishlab chiqaruvchilar uchun Windows litsenziyalari narxini odatdagi indeksatsiyadan yuqori darajada, biryo'la 7-10 foizga oshirdi. Bu o'zgarish tayyor kompyuterlar va noutbuklar narxining ko'tarilishiga olib kelishi kutilmoqda. Framework kompaniyasi yangi avlod Framework Laptop 13 Pro narxiga Microsoft litsenziyasi qimmatlashuvi, Intel Core Ultra Series 3 protsessorlari hamda xotira narxlari oshishi ta'sir qilganini bildirdi.
Dunyoga mashhur Microsoft korporatsiyasi shaxsiy kompyuterlar bozoriga taʼsir koʻrsatuvchi navbatdagi muhim qadamni tashlab, Windows operatsion tizimi litsenziyalari narxini odatdagidan sezilarli darajada yuqoriroq foizda koʻtardi. Ushbu oʻzgarish yaqin kelajakda butun dunyo boʻylab tayyor kompyuterlar va noutbuklar qiymatiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
UDN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti OEM-ishlab chiqaruvchilar uchun moʻljallangan Windows litsenziya toʻlovlarini har yili muayyan darajada oshirib kelgan. Biroq, odatdagi amaliyotdan farqli oʻlaroq, joriy narx siyosati bir necha foizli oddiy indeksatsiyadan chekinib, biryoʻla 7-10 foizga qimmatlashgan. Bu esa bozordagi umumiy inflyatsiya fonida sezilarli sakrash sifatida baholanmoqda.
Kompyuter bozoridagi narxlar zanjiriMazkur narx oshishi haqidagi ilk xabarlardan biri modular noutbuklar ishlab chiqaruvchi Framework kompaniyasi tomonidan oʻz blogida maʼlum qilingan edi. Ishlab chiqaruvchining bildirishicha, yangi avlod Framework Laptop 13 Pro qurilmalarining yakuniy narxi bir qancha qimmatlashuv omillarini oʻz ichiga oladi.
Ushbu omillar sirasiga Intel Core Ultra Series 3 protsessorlarining yaqinda kutilayotgan qimmatlashuvi, tezkor hamda doimiy xotira narxlarining oshishi va eng asosiysi, Microsoft operatsion tizimi litsenziyasi qiymatining yuqorilagani kiradi. Natijada yigʻma komponentlar tannarxining umumiy oʻsishi kuzatilmoqda.
Isteʼmolchilar uchun oqibatlarMutaxassislarning fikricha, litsenziya narxining bu tarzda koʻtarilishi shaxsiy kompyuterlar bozorida narxlarning yanada oʻsishiga olib keluvchi qoʻshimcha omilga aylanadi. Soʻnggi vaqtlarda apparat taʼminoti («jelezo») qismlari qimmatlashib borayotgan bir paytda, dasturiy taʼminot narxining oshishi xaridorlarga yanada qattiqroq taʼsir qiladi.
Ayniqsa, byudjet va oʻrta segmentdagi noutbuklar hamda tayyor stoldagi kompyuterlar narxi koʻtarilishi kutilmoqda. Bu esa oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun texnika xarid qilishni qiyinlashtirib, butun bozor dinamikasiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi aniq.
…