Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildi

·0·Avto
Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildi

Avtomobilsozlik olamida oʻzining oʻziga xos uslubi bilan tanilgan Jaguar brendi kelgusi avlod modellarida qoʻllaniladigan interyer konsepsiyasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Jaguar Type 01 deb nomlangan yangi avtomobil ichki qismining ilk suratlari mutaxassislar va muxlislar orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Ushbu taqdimot kompaniyaning oʻzining mashhur “hech narsadan nusxa koʻchirmaslik” tamoyiliga sodiq qolishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi interyer dizayni ilk bor namoyish etilganida mutaxassislar tomonidan turlicha, vazmin va professional baholandi. Dastlabki taassurotlar keskin hayratdan koʻra koʻproq oʻylantiradigan va zamonaviy yechimlarga boy ekanligi bilan ajralib turdi. Tashqi koʻrinish va ichki bezakdagi nostandart yondashuvlar dizaynerlarning anʼanaviy qoliplardan voz kechib, kelajak avtomobillari qanday boʻlishi kerakligiga oʻziga xos nazar tashlayotganini tasdiqlaydi.

Kelajak saloni va yangi yondashuvlar

Jaguar oʻzining yangi konsepsiyasida avtomobil ichki makonini butunlay yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Type 01 modeli interyeri nafaqat qulaylik, balki ilgʻor texnologiyalar va minimalist estetika uygʻunligini taʼminlashi kutilmoqda. Haydovchi va yoʻlovchilar uchun yaratiladigan muhit zamonaviy raqamli vositalar bilan mukammal integratsiya qilinadi.

Mazkur interyer dizayni brendning kelgusida chiqariladigan elektromobillari uchun asosiy poydevor vazifasini bajaradi. Avtomobilsozlik bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir paytda, Jaguar oʻzining noyob oʻziga xosligini saqlab qolishga harakat qilmoqda. “Nusxa koʻchirmaslik” vaʼdasi esa britaniyalik muhandislarga har bir detal ustida mustaqil va erkin ijod qilish imkonini bermoqda.

Mutaxassislar bahosi va kutilmalar

Ekspertlarning fikricha, bunday dadil qadamlar avtomobil bozorida inqilobiy oʻzgarishlarni boshlab berishi mumkin. Garchi dastlabki reaksiyalar vazminroq boʻlsa-da, bu kabi konsepsiyalar odatda vaqt oʻtishi bilan oʻzining haqiqiy qiymatini koʻrsatadi. Haydovchilar yangi avlod salonining amaliyotda qanday ishlashini va kundalik foydalanishda qanchalik qulay boʻlishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

Hozircha Jaguar oʻzining yangi avlod avtomobillari haqidagi barcha sir-asrorlarni toʻliq ochib bergani yoʻq. Biroq Type 01 interyerining taqdim etilishi brend atrofidagi eʼtiborni yana-da kuchaytirdi. Oldinda kompaniyani jiddiy sinovlar va yangi marralar kutib turibdi, ularning natijalari esa yaqin kelajakda maʼlum boʻladi.

JaguarAvtoyangiliklarElektromobilAvtodizaynType 01
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22JCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladiJCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladiKecha, 23:22Ford Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildiFord Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildiKecha, 21:25Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiKecha, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiKecha, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi