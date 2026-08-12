Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandi

·19·Texno
Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandi
Qisqacha

Large_Customer_3840 taxallusli foydalanuvchi Valve kompaniyasining ixcham Steam Machine kompyuteriga tashqi dok-stansiya orqali Radeon RX 9070 XT videokartasini uladi. Buning uchun PCIe 4.0 interfeysli ichki SSD uyasiga NVMe-to-Oculink adapteri o'rnatildi, natijada odatiy SSD'dan foydalanish imkoni yo'qolib, flesh-xotira USB-C orqali ulandi.

Valve kompaniyasining ixcham kompyuteri boʻlgan Steam Machine odatda yuqori unumdorligi bilan maqtana olmaydi, biroq foydalanuvchilar uni tubdan oʻzgartirish yoʻllarini topmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reddit tarmogʻida Large_Customer_3840 taxallusi ostidagi foydalanuvchi ushbu qurilmani keskin kuchaytirib, uni chinakam oʻyin mashinasiga aylantirdi. Asosiy yangilanish sifatida tizimga zamonaviy AMD flagmani — diskret Radeon RX 9070 XT videokartasi ulandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur grafik karta asl qurilmadagi yechimdan bir necha bor ustun boʻlib, hozirgi avlodning eng kuchli yechimlaridan biri sanaladi. Albatta, bunday yirik platani ixcham korpus ichiga joylashtirib boʻlmaydi, shuning uchun videokarta tashqi dok-stansiya yordamida Oculink interfeysi orqali ulandi. Aslida Steam Machine kompyuterida Oculink porti ham, uni chiqarish uchun oddiy imkoniyat ham mavjud emas.

Tizimni modifikatsiya qilish yoʻli

Biroq qurilmada PCIe 4.0 interfeysiga ega ichki SSD uyasi mavjud boʻlib, u yerga NVMe-to-Oculink adapterini oʻrnatish orqali kerakli ulagichni hosil qilish mumkin boʻldi. Kompyuterda faqat bitta накопитель uyasi boʻlgani sababli, bu yechim tizimni odatiy tarzda SSD bilan taʼminlash imkoniyatidan mahrum qiladi. Muammoni hal qilish uchun muallif qoʻshimcha adapter yordamida flesh-xotirani USB-C orqali ulashga majbur boʻldi.

Ushbu jarayon texnik jihatdan murakkab boʻlmasa-da, kichik kompyuterni stol ustida tarqoq holda turuvchi yirik tizimga aylantiradi. Chunki videokartaning oʻzi alohida quvvat manbaiga ehtiyoj sezadi. Natijada foydalanuvchi stolida alohida turuvchi Steam Machine hamda videokarta va quvvat blokidan iborat dok-stansiya hosil boʻldi. Dastlabki sinovlar jarayonida Crimson Desert oʻyini 100 k/s dan yuqori natija koʻrsatgani maʼlum qilindi.

Dasturiy taʼminot va boshqa tajribalar

Qizigʻi shundaki, SteamOS operatsion tizimini maxsus sozlash talab etilmadi — tizim videokartani darhol aniqlab, uni asosiy GPU sifatida faollashtirdi. Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, Steam Machine protsessorining quvvat limiti qattiq cheklangani sababli, Radeon RX 9070 XT bunday bogʻliqlikda toʻliq quvvat bilan ishlamasligi mumkin. Shu bois oʻxshash xususiyatlarga ega mini-PC yigʻish ancha qulayroq boʻlishi mumkin.

Shuningdek, yana bir foydalanuvchi techmagnet oʻzining Steam Machine kompyuteri uchun maxsus suv bilan sovutish bloki (vobblok) ishlab chiqqani eʼtiborga molik. Bu yuklama ostida haroratni 20-30 darajaga pasaytirish imkonini berdi, garchi qurilmani hali ham toʻliq overclock qilish imkoni mavjud boʻlmasa-da, bunday tajribalar oʻyinchilarning qiziqishi yuqoriligini koʻrsatmoqda.

Steam MachineRadeon RX 9070 XTValveOculinkKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi