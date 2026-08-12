Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandi
Large_Customer_3840 taxallusli foydalanuvchi Valve kompaniyasining ixcham Steam Machine kompyuteriga tashqi dok-stansiya orqali Radeon RX 9070 XT videokartasini uladi. Buning uchun PCIe 4.0 interfeysli ichki SSD uyasiga NVMe-to-Oculink adapteri o'rnatildi, natijada odatiy SSD'dan foydalanish imkoni yo'qolib, flesh-xotira USB-C orqali ulandi.
Valve kompaniyasining ixcham kompyuteri boʻlgan Steam Machine odatda yuqori unumdorligi bilan maqtana olmaydi, biroq foydalanuvchilar uni tubdan oʻzgartirish yoʻllarini topmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reddit tarmogʻida Large_Customer_3840 taxallusi ostidagi foydalanuvchi ushbu qurilmani keskin kuchaytirib, uni chinakam oʻyin mashinasiga aylantirdi. Asosiy yangilanish sifatida tizimga zamonaviy AMD flagmani — diskret Radeon RX 9070 XT videokartasi ulandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur grafik karta asl qurilmadagi yechimdan bir necha bor ustun boʻlib, hozirgi avlodning eng kuchli yechimlaridan biri sanaladi. Albatta, bunday yirik platani ixcham korpus ichiga joylashtirib boʻlmaydi, shuning uchun videokarta tashqi dok-stansiya yordamida Oculink interfeysi orqali ulandi. Aslida Steam Machine kompyuterida Oculink porti ham, uni chiqarish uchun oddiy imkoniyat ham mavjud emas.
Tizimni modifikatsiya qilish yoʻliBiroq qurilmada PCIe 4.0 interfeysiga ega ichki SSD uyasi mavjud boʻlib, u yerga NVMe-to-Oculink adapterini oʻrnatish orqali kerakli ulagichni hosil qilish mumkin boʻldi. Kompyuterda faqat bitta накопитель uyasi boʻlgani sababli, bu yechim tizimni odatiy tarzda SSD bilan taʼminlash imkoniyatidan mahrum qiladi. Muammoni hal qilish uchun muallif qoʻshimcha adapter yordamida flesh-xotirani USB-C orqali ulashga majbur boʻldi.
Ushbu jarayon texnik jihatdan murakkab boʻlmasa-da, kichik kompyuterni stol ustida tarqoq holda turuvchi yirik tizimga aylantiradi. Chunki videokartaning oʻzi alohida quvvat manbaiga ehtiyoj sezadi. Natijada foydalanuvchi stolida alohida turuvchi Steam Machine hamda videokarta va quvvat blokidan iborat dok-stansiya hosil boʻldi. Dastlabki sinovlar jarayonida Crimson Desert oʻyini 100 k/s dan yuqori natija koʻrsatgani maʼlum qilindi.
Dasturiy taʼminot va boshqa tajribalarQizigʻi shundaki, SteamOS operatsion tizimini maxsus sozlash talab etilmadi — tizim videokartani darhol aniqlab, uni asosiy GPU sifatida faollashtirdi. Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, Steam Machine protsessorining quvvat limiti qattiq cheklangani sababli, Radeon RX 9070 XT bunday bogʻliqlikda toʻliq quvvat bilan ishlamasligi mumkin. Shu bois oʻxshash xususiyatlarga ega mini-PC yigʻish ancha qulayroq boʻlishi mumkin.
Shuningdek, yana bir foydalanuvchi techmagnet oʻzining Steam Machine kompyuteri uchun maxsus suv bilan sovutish bloki (vobblok) ishlab chiqqani eʼtiborga molik. Bu yuklama ostida haroratni 20-30 darajaga pasaytirish imkonini berdi, garchi qurilmani hali ham toʻliq overclock qilish imkoni mavjud boʻlmasa-da, bunday tajribalar oʻyinchilarning qiziqishi yuqoriligini koʻrsatmoqda.
…