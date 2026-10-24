2026 yilda eng tez o‘sgan iqtisodiyotlar reytingi: qaysi davlatlar katta sakrash qiladi?

·0·Iqtisodiyot
2026 yilda eng tez o‘sgan iqtisodiyotlar reytingi: qaysi davlatlar katta sakrash qiladi?

Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) tahlillari asosida Aneesh Anand tomonidan mashhur Voronoi platformasi uchun tayyorlangan yangi infografikada 2026 yil yakunlari bo‘yicha jahonda iqtisodiy o‘sish sur’atlari eng yuqori bo‘lishi kutilayotgan yetakchi mamlakatlar ro‘yxati ochiqlandi.

Reytingning peshqadamlik qismini asosan Osiyo hamda Afrika qit’asi davlatlari egallagan bo‘lib, ular qatorida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O‘zbekiston va Qirg‘iziston ham e’tirof etilgan.

Global iqtisodiyot: Silkinishlarga qaramay 3,1 foizlik o‘sish

XVJning yakuniy prognozlariga ko‘ra, joriy 2026 yil bo‘yicha jahon iqtisodiyoti o‘rtacha 3,1 foizga o‘sishi kutilmoqda:

  • Xavflar va to‘siqlar: Xalqaro maydonda davom etayotgan geosiyosiy beqarorlik, energetika bozoridagi narx tebranishlari va global bozorlardagi mavhumliklarga qaramay, umumiy o‘sish sur’atlari barqaror saqlanib qolmoqda;

  • Drayverlar: Sanoat, raqamli texnologiyalar va xomashyo sektorining qayta tiklanishi global YAIM hajmiga ijobiy turtki bermoqda.

Top-yetakchilar: Gayana rekordi va Tayvandagi «sun’iy intellekt inqilobi»

Jahon mamlakatlari orasida alohida davlatlarning ko‘rsatkichlari o‘zining yuqori sur’ati bilan yaqqol ajralib turibdi:

  • Mutlaq yetakchi — Gayana (22,3%): Mamlakatda real YAIM o‘sishi 22,3 foizga yetishi kutilmoqda. Ushbu ulkan sakrashning bosh sababi hududda ochilgan ulkan neft konlari va uglevodorod qazib olish sektorining misli ko‘rilmagan darajada kengayganidir;

  • Tayvan va chiplar bumi (10,7%): Orol iqtisodiyoti uchun qariyb 11 foizlik yuqori o‘sish prognoz qilingan. Bunga dunyo bo‘ylab sun’iy intellekt (AI) tizimlarining portlashi, zamonaviy mikrochiplar va texnologik jihozlarga bo‘lgan rekord talab sabab bo‘lmoqda.

2026 yilda eng tez o‘sgan iqtisodiyotlar reytingi: qaysi davlatlar katta sakrash qiladi?

Qit’alar kesimida: Afrika va Osiyo shiddati

Reytingning keyingi qatorlarida rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning faol ishtiroki yaqqol ko‘rinadi:

  • Afrika qit’asi: Yuqori o‘sish sur’atlari kutilayotgan davlatlar safida Janubiy Sudan, Efiopiya hamda Ruanda yaqqol peshqadamlik qilmoqda;

  • Osiyo mintaqasi: Tayvandan tashqari Vetnam, Qirg‘iziston va O‘zbekiston ham eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlar sifatida qayd etilgan.

Ta’kidlash joizki, mazkur ko‘rsatkichlar 2026 yil yakunlari bo‘yicha dastlabki tahliliy prognozlar bo‘lib, yakuniy haqiqiy natijalar yil oxirida qayta baholanadi.

Xalqaro valyuta jamg‘armasiYAIM o‘sishiO‘zbekiston iqtisodiyotiVoronoi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuniga qariyb 7 milliard dollar ko‘payayotgan dunyo moliyasi qayoqqa qarab ketmoqda?Kuniga qariyb 7 milliard dollar ko‘payayotgan dunyo moliyasi qayoqqa qarab ketmoqda?7 oktabr 16:41O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlarO‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar27 sentabr 11:51O‘zbekiston xalqaro zaxiralari sentyabrda 5,55 mlrd dollarga kamaydiO‘zbekiston xalqaro zaxiralari sentyabrda 5,55 mlrd dollarga kamaydi11 oktabr 19:13AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdi17 iyun 23:16«Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi: penyalar hisobdan chiqariladi, jarimalar kechiladi«Ikkinchi imkon» iqtisodiy amnistiyasi: penyalar hisobdan chiqariladi, jarimalar kechiladi3 sentabr 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi