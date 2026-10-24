2026 yilda eng tez o‘sgan iqtisodiyotlar reytingi: qaysi davlatlar katta sakrash qiladi?
Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) tahlillari asosida Aneesh Anand tomonidan mashhur Voronoi platformasi uchun tayyorlangan yangi infografikada 2026 yil yakunlari bo‘yicha jahonda iqtisodiy o‘sish sur’atlari eng yuqori bo‘lishi kutilayotgan yetakchi mamlakatlar ro‘yxati ochiqlandi.
Reytingning peshqadamlik qismini asosan Osiyo hamda Afrika qit’asi davlatlari egallagan bo‘lib, ular qatorida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O‘zbekiston va Qirg‘iziston ham e’tirof etilgan.
Global iqtisodiyot: Silkinishlarga qaramay 3,1 foizlik o‘sish
XVJning yakuniy prognozlariga ko‘ra, joriy 2026 yil bo‘yicha jahon iqtisodiyoti o‘rtacha 3,1 foizga o‘sishi kutilmoqda:
Xavflar va to‘siqlar: Xalqaro maydonda davom etayotgan geosiyosiy beqarorlik, energetika bozoridagi narx tebranishlari va global bozorlardagi mavhumliklarga qaramay, umumiy o‘sish sur’atlari barqaror saqlanib qolmoqda;
Drayverlar: Sanoat, raqamli texnologiyalar va xomashyo sektorining qayta tiklanishi global YAIM hajmiga ijobiy turtki bermoqda.
Top-yetakchilar: Gayana rekordi va Tayvandagi «sun’iy intellekt inqilobi»
Jahon mamlakatlari orasida alohida davlatlarning ko‘rsatkichlari o‘zining yuqori sur’ati bilan yaqqol ajralib turibdi:
Mutlaq yetakchi — Gayana (22,3%): Mamlakatda real YAIM o‘sishi 22,3 foizga yetishi kutilmoqda. Ushbu ulkan sakrashning bosh sababi hududda ochilgan ulkan neft konlari va uglevodorod qazib olish sektorining misli ko‘rilmagan darajada kengayganidir;
Tayvan va chiplar bumi (10,7%): Orol iqtisodiyoti uchun qariyb 11 foizlik yuqori o‘sish prognoz qilingan. Bunga dunyo bo‘ylab sun’iy intellekt (AI) tizimlarining portlashi, zamonaviy mikrochiplar va texnologik jihozlarga bo‘lgan rekord talab sabab bo‘lmoqda.
Qit’alar kesimida: Afrika va Osiyo shiddati
Reytingning keyingi qatorlarida rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning faol ishtiroki yaqqol ko‘rinadi:
Afrika qit’asi: Yuqori o‘sish sur’atlari kutilayotgan davlatlar safida Janubiy Sudan, Efiopiya hamda Ruanda yaqqol peshqadamlik qilmoqda;
Osiyo mintaqasi: Tayvandan tashqari Vetnam, Qirg‘iziston va O‘zbekiston ham eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlar sifatida qayd etilgan.
Ta’kidlash joizki, mazkur ko‘rsatkichlar 2026 yil yakunlari bo‘yicha dastlabki tahliliy prognozlar bo‘lib, yakuniy haqiqiy natijalar yil oxirida qayta baholanadi.
Izohlar 0
…