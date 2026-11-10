11 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish51
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 20,08 so‘mga arzonlab, 11 974,02 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 12,26 so‘mga qimmatlab, 13 432,46 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,21 so‘mga arzonlab, 144,58 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 11,37 so‘mga arzonlab, 16 076,32 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,24 so‘mga arzonlab, 75,69 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 67,29 so‘mga arzonlab, 14 584,68 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,36 so‘mga arzonlab, 1 795,10 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…