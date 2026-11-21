O‘zbekiston kredit reytingi BB+ga ko‘tarildi: investitsiyaviy darajaga bir pog‘ona qoldi
O‘zbekiston xalqaro kredit reytingi bo‘yicha tarixiy natijaga erishdi. S&P Global Ratings xalqaro reyting agentligi mamlakatning kredit reytingini BB+ darajasiga ko‘tardi. Bu O‘zbekistonning qarz majburiyatlarini bajarish qobiliyati va iqtisodiy barqarorligiga nisbatan xalqaro ishonch oshganini anglatadi. Endi mamlakat investitsiyaviy reyting darajasiga chiqish uchun yana bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarilishi kerak.
Bu haqda Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ma’lum qildi. Reytingning ko‘tarilishi O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim signal bo‘lib, xalqaro moliya bozorlarida mamlakatning mavqei mustahkamlanayotganini ko‘rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi.
Kredit reytingi nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlarni baholash, balki mamlakatning xalqaro investorlar oldidagi moliyaviy ishonchliligini belgilashda ham muhim o‘rin tutadi.
BB+ reytingi nimani anglatadi?
Xalqaro kredit reytinglari mamlakatning o‘z qarz majburiyatlarini belgilangan muddatlarda bajarish qobiliyati, iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy xavflarini baholash uchun qo‘llaniladi.
S&P Global Ratings shkalasida BB+ darajasi investitsiyaviy reytingdan bir pog‘ona past hisoblanadi. Investitsiyaviy toifaning eng quyi darajasi BBB– bo‘lib, O‘zbekiston endi ushbu maqsadga yana bir bosqich yaqinlashdi.
Reytingning BB+ darajasiga ko‘tarilishi mamlakatning kredit qobiliyati yaxshilanayotgani va qarz majburiyatlarini bajarish bo‘yicha xavflar bahosi nisbatan pasayganini anglatadi.
Reyting ko‘tarilishi O‘zbekistonga qanday imkoniyatlar beradi?
Mamlakat kredit reytingi qanchalik yuqori bo‘lsa, xalqaro investorlar va moliyaviy institutlar uchun unga mablag‘ kiritish shunchalik jozibador bo‘lishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, davlat va xususiy sektorning xalqaro moliya bozorlaridan mablag‘ jalb qilish imkoniyatlariga ta’sir ko‘rsatadi.
Reytingning yaxshilanishi quyidagi yo‘nalishlarda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin:
Xorijiy investitsiyalar: xalqaro investorlar uchun O‘zbekiston iqtisodiyotiga sarmoya kiritishda ishonch omillaridan biri kuchayadi.
Qarz mablag‘lari narxi: kredit reytingining yuqorilashi mamlakatning tashqi qarz va obligatsiyalar bo‘yicha nisbatan qulayroq shartlarda mablag‘ jalb qilish imkoniyatini oshirishi mumkin.
Yangi loyihalar: investitsiyalarning ko‘payishi sanoat, energetika, infratuzilma va boshqa sohalarda yangi loyihalarni moliyalashtirishga yordam berishi mumkin.
Iqtisodiy o‘sish: sarmoyalar orqali yangi korxonalar, ishlab chiqarish quvvatlari va ish o‘rinlari yaratilishi uchun imkoniyatlar kengayadi.
Biroq reytingning ko‘tarilishi kreditlar avtomatik ravishda arzonlashishi yoki investitsiyalar darhol ko‘payishini kafolatlamaydi. Bu jarayonga bozor sharoiti, foiz stavkalari, investorlar ishonchi va iqtisodiy siyosat kabi boshqa omillar ham ta’sir ko‘rsatadi.
O‘zbekiston investitsiyaviy reytingga qanchalik yaqin?
BB+ — O‘zbekiston erishgan eng yuqori suveren kredit reytingi bo‘lib, investitsiyaviy toifaga o‘tish uchun mamlakatga yana bir pog‘ona ko‘tarilish zarur.
Investitsiyaviy reytingga erishish mamlakat uchun xalqaro moliya bozorlarida yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Bu nafaqat davlatning qarz olish shartlariga, balki O‘zbekistonga sarmoya kiritishni rejalashtirayotgan kompaniyalar va investorlarning qarorlariga ham ta’sir ko‘rsatadi.
Shu nuqtayi nazardan, S&P reytingining BB+ darajasiga ko‘tarilishi O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim natija bo‘lib, investitsiyaviy reytingga erishish yo‘lidagi navbatdagi bosqich sifatida baholanishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…