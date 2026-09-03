Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...

·15·Iqtisodiyot
Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...

Belarusning xalqaro rezerv aktivlari avgust oyida kutilmaganda sezilarli o‘sdi. Mamlakatning oltin-valyuta zaxiralari bir oy ichida 1,048 milliard dollarga ko‘payib, 1 sentyabr holatiga ko‘ra 15,243 milliard dollarga yetdi.

E’tiborlisi, zaxiralarning keskin o‘sishi asosan yangi valyuta tushumlari hisobiga emas, xalqaro bozorda oltin narxining ko‘tarilishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Bu haqda Belarus Milliy banki ma’lum qildi.

Zaxiralar 7,4 foizga yaqin oshdi

Milliy bank ma’lumotlariga ko‘ra, 1 avgustda Belarusning xalqaro rezerv aktivlari 14,196 milliard dollar atrofida bo‘lgan. Bir oydan so‘ng bu ko‘rsatkich 15,243 milliard dollarga yetdi.

Natijada bir oylik o‘sish:

  • 1,048 milliard dollar;

  • taxminan 7,38 foiz;

  • zaxiralar hajmi esa 15 milliard dollarlik chegaradan yuqori bo‘ldi.

O‘sishning asosiy sababi — oltin

Belarus Milliy banki zaxiralarning o‘sishini asosan xalqaro moliya bozorlarida oltin narxining oshishi bilan izohladi.

Bu muhim jihat: zaxiralar hajmining oshishi mamlakat katta miqdorda yangi oltin sotib olganini anglatmaydi. Monetar oltinning bozor qiymati oshishi ham xalqaro rezervlarning dollardagi hisob-kitobida o‘sishga olib keladi.

Avgustda Belarusning monetar oltin aktivlari 929,8 million dollarga ko‘payib, 1 sentyabr holatiga 7,9135 milliard dollarga yetgan.

Valyuta aktivlari ham o‘sdi

Zaxiralarning ikkinchi yirik tarkibiy qismi — xorijiy valyuta aktivlari.

1 sentyabr holatiga ularning hajmi 5,9176 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu avgust davomida 108,7 million dollarga ko‘paygan.

Shunday qilib, avgustdagi umumiy o‘sishning asosiy qismi oltin hisobiga to‘g‘ri kelgan:

Ko‘rsatkich

1 sentyabr 2026 yil

Avgustdagi o‘zgarish

Xalqaro rezerv aktivlari

$15,243 mlrd

+$1,048 mlrd

Monetar oltin

$7,9135 mlrd

+$929,8 mln

Xorijiy valyuta

$5,9176 mlrd

+$108,7 mln

Belarus o‘z yillik maqsadidan ancha yuqorida

Belarusning 2026 yil oxiri uchun belgilangan pul-kredit siyosati ko‘rsatkichiga ko‘ra, xalqaro rezerv aktivlari kamida 9,2 milliard dollar bo‘lishi kerak.

Amalda esa 1 sentyabrdagi ko‘rsatkich bu maqsaddan qariyb 6,04 milliard dollarga yuqori bo‘ldi. Ya’ni zaxiralar belgilangan minimal darajadan taxminan 65,7 foiz yuqori.

Belarusning 2026 yil oxiri uchun belgilangan 9,2 milliard dollarlik minimal ko‘rsatkichi hozirning o‘zidayoq sezilarli darajada bajarilgan.

Bu o‘sish nimani anglatadi?

Xalqaro rezervlar mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim moliyaviy bufer hisoblanadi. Ular tashqi majburiyatlarni bajarish, import to‘lovlarini amalga oshirish va valyuta bozoridagi ehtimoliy bosimlarga qarshi barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Belarusda avgust oyidagi o‘sishning katta qismi oltinning qimmatlashuvi bilan bog‘liq bo‘lgani uchun, zaxiralarning keyingi dinamikasi ham qimmatbaho metallning jahon bozoridagi narxlariga bog‘liq bo‘lib qolishi mumkin.

Eng muhim raqam

Belarus uchun avgust oyi zaxiralar nuqtayi nazaridan juda kuchli yakunlandi: bir oyda 1 milliard dollardan ortiq o‘sish va 15,2 milliard dollardan yuqori umumiy hajm qayd etildi.

Eng qizig‘i esa shundaki, bu o‘sishning qariyb 930 million dollari monetar oltin qiymatining oshishi hisobiga yuzaga kelgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiDollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiBugun, 22:32Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiBugun, 18:014 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:48Kredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiBugun, 12:50O‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiO‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiBugun, 11:164 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda4 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi