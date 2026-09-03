Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...
Belarusning xalqaro rezerv aktivlari avgust oyida kutilmaganda sezilarli o‘sdi. Mamlakatning oltin-valyuta zaxiralari bir oy ichida 1,048 milliard dollarga ko‘payib, 1 sentyabr holatiga ko‘ra 15,243 milliard dollarga yetdi.
E’tiborlisi, zaxiralarning keskin o‘sishi asosan yangi valyuta tushumlari hisobiga emas, xalqaro bozorda oltin narxining ko‘tarilishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Bu haqda Belarus Milliy banki ma’lum qildi.
Zaxiralar 7,4 foizga yaqin oshdi
Milliy bank ma’lumotlariga ko‘ra, 1 avgustda Belarusning xalqaro rezerv aktivlari 14,196 milliard dollar atrofida bo‘lgan. Bir oydan so‘ng bu ko‘rsatkich 15,243 milliard dollarga yetdi.
Natijada bir oylik o‘sish:
1,048 milliard dollar;
taxminan 7,38 foiz;
zaxiralar hajmi esa 15 milliard dollarlik chegaradan yuqori bo‘ldi.
O‘sishning asosiy sababi — oltin
Belarus Milliy banki zaxiralarning o‘sishini asosan xalqaro moliya bozorlarida oltin narxining oshishi bilan izohladi.
Bu muhim jihat: zaxiralar hajmining oshishi mamlakat katta miqdorda yangi oltin sotib olganini anglatmaydi. Monetar oltinning bozor qiymati oshishi ham xalqaro rezervlarning dollardagi hisob-kitobida o‘sishga olib keladi.
Avgustda Belarusning monetar oltin aktivlari 929,8 million dollarga ko‘payib, 1 sentyabr holatiga 7,9135 milliard dollarga yetgan.
Valyuta aktivlari ham o‘sdi
Zaxiralarning ikkinchi yirik tarkibiy qismi — xorijiy valyuta aktivlari.
1 sentyabr holatiga ularning hajmi 5,9176 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu avgust davomida 108,7 million dollarga ko‘paygan.
Shunday qilib, avgustdagi umumiy o‘sishning asosiy qismi oltin hisobiga to‘g‘ri kelgan:
Ko‘rsatkich
1 sentyabr 2026 yil
Avgustdagi o‘zgarish
Xalqaro rezerv aktivlari
$15,243 mlrd
+$1,048 mlrd
Monetar oltin
$7,9135 mlrd
+$929,8 mln
Xorijiy valyuta
$5,9176 mlrd
+$108,7 mln
Belarus o‘z yillik maqsadidan ancha yuqorida
Belarusning 2026 yil oxiri uchun belgilangan pul-kredit siyosati ko‘rsatkichiga ko‘ra, xalqaro rezerv aktivlari kamida 9,2 milliard dollar bo‘lishi kerak.
Amalda esa 1 sentyabrdagi ko‘rsatkich bu maqsaddan qariyb 6,04 milliard dollarga yuqori bo‘ldi. Ya’ni zaxiralar belgilangan minimal darajadan taxminan 65,7 foiz yuqori.
Belarusning 2026 yil oxiri uchun belgilangan 9,2 milliard dollarlik minimal ko‘rsatkichi hozirning o‘zidayoq sezilarli darajada bajarilgan.
Bu o‘sish nimani anglatadi?
Xalqaro rezervlar mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim moliyaviy bufer hisoblanadi. Ular tashqi majburiyatlarni bajarish, import to‘lovlarini amalga oshirish va valyuta bozoridagi ehtimoliy bosimlarga qarshi barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.
Belarusda avgust oyidagi o‘sishning katta qismi oltinning qimmatlashuvi bilan bog‘liq bo‘lgani uchun, zaxiralarning keyingi dinamikasi ham qimmatbaho metallning jahon bozoridagi narxlariga bog‘liq bo‘lib qolishi mumkin.
Eng muhim raqam
Belarus uchun avgust oyi zaxiralar nuqtayi nazaridan juda kuchli yakunlandi: bir oyda 1 milliard dollardan ortiq o‘sish va 15,2 milliard dollardan yuqori umumiy hajm qayd etildi.
Eng qizig‘i esa shundaki, bu o‘sishning qariyb 930 million dollari monetar oltin qiymatining oshishi hisobiga yuzaga kelgan.
…