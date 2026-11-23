Yangi pullar chiqsa, eski banknotlar nima bo‘ladi? Markaziy bank javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2027 yil 19 fevraldan kuchga kiradigan yangi yo‘riqnomaga ko‘ra, O‘zbekistonda yangi namunadagi pul belgilari muomalaga kiritilishi amaldagi banknot va tangalarning qiymatini yo‘qotmaydi.
- Markaziy bank yangi pullar haqidagi ma’lumot va ularning muomalaga chiqish sanasini kamida bir hafta oldin ommaviy axborot vositalari orqali e’lon qiladi.
- Shuningdek, kelgusida chiqariladigan barcha pul belgilaridagi yozuvlar lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida bo‘lishi belgilandi.
2027 yildan banknot va tangalar muomalasiga oid yangi qoidalar kuchga kiradi. Eng muhim jihati — yangi pul belgilari paydo bo‘lishi bilan amaldagi banknot va tangalarning qiymati yo‘qolmaydi, ularni muomalaga chiqarish sanasi esa oldindan ma’lum qilinadi.
O‘zbekistonda naqd pul muomalasiga oid yangi tartib joriy etilmoqda. 2027 yil 19 fevraldan kuchga kiradigan yo‘riqnoma banklarni naqd pul bilan ta’minlash, aholiga naqd pul berish hamda yangi banknot va tangalarni muomalaga chiqarish jarayonlarini tartibga soladi.
Markaziy bankning ma’lum qilishicha, yangi namunadagi pul belgilari muomalaga kiritilishidan kamida bir hafta oldin ular haqida ommaviy axborot vositalari orqali xabar beriladi. Bu aholi va tadbirkorlarga o‘zgarishlar haqida oldindan ma’lumot olish imkonini yaratadi.
Yangi banknot va tangalar qachon muomalaga chiqarilishi ma’lum bo‘ladi?
Yangi yo‘riqnomada nazarda tutilgan muhim qoidalardan biri — pul belgilari muomalaga chiqarilishini oldindan e’lon qilish tartibidir.
Markaziy bank yangi namunadagi banknot yoki tangalarni joriy etishdan kamida yetti kun oldin ularning tavsifi va muomalaga chiqarilish sanasini ommaviy axborot vositalarida e’lon qiladi.
Bu orqali fuqarolar yangi pullarning tashqi ko‘rinishi, xususiyatlari va qachondan boshlab muomalada bo‘lishini oldindan bilib oladi.
Amaldagi pullar o‘z qiymatini yo‘qotadimi?
Yo‘q. Hozir muomalada bo‘lgan banknot va tangalar o‘z qiymatini saqlab qoladi.
Markaziy bank bu masalaga alohida oydinlik kiritdi. Yangi namunadagi pul belgilari muomalaga chiqarilishi amaldagi banknot va tangalarning qiymati bekor qilinishini anglatmaydi.
Demak, yangi pullar paydo bo‘lgan taqdirda ham fuqarolar qo‘lidagi hozirgi banknot va tangalar o‘z qiymatida qoladi. Ularning muomalada bo‘lishiga oid o‘zgarishlar haqida esa Markaziy bankning rasmiy axborotlariga tayanish lozim.
Pul belgilaridagi yozuvlar lotin alifbosida bo‘ladi
Yangi yo‘riqnomada e’tiborga molik yana bir jihat bor. Unga ko‘ra, pul belgilaridagi yozuvlar lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida bo‘lishi belgilangan.
Bu talab kelgusida muomalaga chiqariladigan banknot va tangalardagi yozuvlar rasmiy alifbo qoidalariga muvofiq rasmiylashtirilishini anglatadi.
Yangi tartib qachondan amal qiladi?
Yangi yo‘riqnoma 2027 yil 19 fevraldan kuchga kiradi. Unda banklarni naqd pul bilan ta’minlash, mijozlarga naqd pul berish va yangi banknot hamda tangalarni muomalaga chiqarish bilan bog‘liq jarayonlar tartibga solingan.
Shunday qilib, yangi qoidalarning joriy etilishi aholi uchun eng muhim ikki masalaga aniqlik kiritadi: yangi pul belgilari haqida kamida bir hafta oldin xabar beriladi va amaldagi banknot hamda tangalar o‘z qiymatini saqlab qoladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…