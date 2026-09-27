Banklarda foiz pasaymoqda: Milliy valyutadagi omonat foizlari ketma-ket 5-oy pastladi

·4·Iqtisodiyot
Banklarda foiz pasaymoqda: Milliy valyutadagi omonat foizlari ketma-ket 5-oy pastladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston banklarida milliy valyutadagi omonatlar bo‘yicha foiz stavkalari ketma-ket beshinchi oy pasayib, avgust oyida 17,2 foizga tushdi.
  • Aholining so‘mdagi omonatlari bo‘yicha daromadlilik iyuldagi 18,9 foizdan avgustda 18,4 foizgacha kamaydi, bu ko‘rsatkich 2021-yil fevralidan beri eng past darajadir.
  • Shu bilan birga, xorijiy valyutadagi omonatlar o‘sib, avgustda 5,5 foizga yetdi va 2024-yil iyunidan buyon eng yuqori natijani qayd etdi.

O‘zbekiston bank tizimida milliy valyutadagi muddatli omonatlar bo‘yicha foiz stavkalarining pasayish tendensiyasi davom etmoqda. Markaziy bank va moliya bozorining so‘nggi hisobotlariga ko‘ra, so‘mdagi muddatli depozitlarning o‘rtacha tortilgan stavkasi iyuldagi 17,5 foizdan avgust oyida 17,2 foizgacha pasaydi. Ayniqsa, aholining milliy valyutadagi omonatlari bo‘yicha daromadlilik darajasi ketma-ket beshinchi oy davomida tezlashtirilgan sur’atda tushib bormoqda: agar iyul oyida ko‘rsatkich 18,9 foizni tashkil etgan bo‘lsa, avgust oyi yakunlariga kelib 18,4 foizgacha qisqardi.

Taqqoslaydigan bo‘lsak, aholi omonatlari bo‘yicha bundan yuqori stavkalar so‘nggi bor bundan 5,5 yil avval — 2021 yilning fevralida kuzatilgan edi. Korporativ depozitlar sektorida esa vaziyat nisbatan barqaror saqlanib qolmoqda (iyulda 15,4% va avgustda 15,5%). Milliy valyuta foizlari arzonlashayotgan bir pallada, xorijiy valyutadagi omonatlar aksincha o‘sish namoyish etib, avgustda 5,5 foizga yetdi — bu ko‘rsatkich 2024 yilning iyunidan beri qayd etilgan eng yuqori maksimal natija bo‘ldi.

«Ketma-ket 5 oylik pasayish, 18,4% chegara va valyutadagi sakrash»: Depozit bozorining 5 ta asosiy nuqtasi

Moliya bozori va bank omonatlari dinamikasidan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • Aholi omonatlarining ketma-ket 5 oy pasayishi: So‘mdagi jismoniy shaxslar depozitlari iyuldagi 18,9% dan avgustda 18,4% gacha tushdi;

  • Umumiy muddatli omonatlar 17,2% gacha tushdi: Milliy valyutadagi barcha muddatli depozitlarning o‘rtacha stavkasi avgustda 17,2% ni tashkil etdi;

  • Korporativ sektordagi barqarorlik: Yuridik shaxslarning milliy valyutadagi mablag‘lari bo‘yicha stavkalar iyuldagi 15,4% dan avgustda 15,5% ga biroz ko‘tarildi;

  • Valyuta omonatlarida so‘nggi 2 yillik rekord: Xorijiy valyutadagi depozitlar 5,5% gacha ko‘tarilib, 2024 yil iyunidan buyon eng yuqori darajaga chiqdi;

  • Aholi va biznesning valyutaviy daromadi: Aholining valyuta omonatlari 5,4% ga, kompaniyalarning valyuta depozitlari esa 5,7% gacha oshdi.

O‘zbekiston bank tizimida omonat foizlarining qiyosiy tahlili (Iyul — Avgust)

Milliy va xorijiy valyutadagi muddatli depozitlarning turlar bo‘yicha dinamikasi jadvali:

Depozit yo‘nalishi va valyuta turi

Iyul oyidagi ko‘rsatkich

Avgust oyidagi ko‘rsatkich

Bozor tendensiyasi va holati

So‘mdagi jami muddatli omonatlar

17,5%

17,2%

Pasayish (-0,3%) davom etmoqda

Aholining so‘mdagi omonatlari

18,9%

18,4%

Ketma-ket 5-oylik keskin pasayish (-0,5%)

Biznesning (yuridik) so‘mdagi depozitlari

15,4%

15,5%

Nisbiy barqarorlik va mo‘tadil o‘sish

Xorijiy valyutadagi jami depozitlar

5,5%

2024 yil iyunidan beri mutlaq maksimum

Aholining valyutadagi omonatlari

5,4%

Dollar va yevroda saqlash jozibadorligi oshmoqda

Biznesning valyutadagi omonatlari

5,7%

Korporativ mijozlar uchun yuqori daromadlilik

Iqtisodiy va moliyaviy ekspertiza: Omonat foizlari nega pasaymoqda va bu nimani anglatadi?

Bank sohasi ekspertlari, iqtisodchilar va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:

  • «Likvidlik ortishi va inflyatsiyaning jilovlanishi»: Banklarda so‘mdagi mablag‘lar hajmining ko‘payishi hamda inflyatsion kutilmalarning nisbatan barqarorlashuvi banklarni qimmat milliy valyuta resurslariga bo‘lgan ehtiyojini kamaytirmoqda; bu esa omonat stavkalarining tabiiy ravishda pasayishiga olib kelmoqda;

  • Kreditlar arzonlashuvi uchun poydevor: Omonat foizlarining tushishi banklarning resurs bazasi tannarxini arzonlashtiradi, bu esa o‘z navbatida kelgusida aholi va biznes uchun beriladigan kredit stavkalarining ham sekin-asta pasayishiga xizmat qiladi;

  • Valyuta omonatlarining faollashuvi: Xorijiy valyutadagi stavkalarning 5,5 foizgacha chiqishi banklarning tashqi savdo operatsiyalari va valyutali loyihalarni moliyalashtirish uchun aholi hamda tashkilotlardan xorijiy valyuta jalb qilishga qiziqishi oshganidan dalolat beradi.

Sizningcha, so‘mdagi omonat foizlari pasayishda davom etsa, jamg‘armalarni milliy valyutada saqlash hali ham foydalimi yoki xorijiy valyutaga o‘tish vaqti keldimi? Banklardagi omonat stavkalarining 18,4 foizgacha tushishi sizning moliyaviy rejalaringizga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va pulni to‘g‘ri boshqarish uchun muhim bo‘lgan ushbu moliyaviy tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston markaziy bankimuddatli depozitlarso‘mdagi foiz stavkalarxorijiy valyutadagi depozitlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?25 avgust 17:14Omonatlar foizi 5 yillik minimumga tushdi: nimalar o‘zgardi?Omonatlar foizi 5 yillik minimumga tushdi: nimalar o‘zgardi?6 avgust 09:17Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlarMuomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar31 avgust 22:22Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?6 avgust 10:10O‘zbekiston eng past foiz bilan rekord miqdorda obligatsiyalar chiqardiO‘zbekiston eng past foiz bilan rekord miqdorda obligatsiyalar chiqardi3 aprel 10:4027 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi