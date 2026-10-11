O‘zbekiston xalqaro zaxiralari sentyabrda 5,55 mlrd dollarga kamaydi

·32·Iqtisodiyot
O‘zbekiston xalqaro zaxiralari sentyabrda 5,55 mlrd dollarga kamaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari sentyabr oyida 5,55 mlrd dollarga kamayib, 66,6 mlrd dollarni tashkil etdi.
  • Zaxiralar hajmining pasayishiga asosiy sabab oltin qiymatining London Fixing ko‘rsatkichiga ko‘ra 9 foizga tushishi bo‘ldi.
  • Shu bilan birga, O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari o‘tgan yilning shu davridagi ko‘rsatkichdan 11,6 mlrd dollarga yoki 21,1 foizga o‘sgan.

O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari 2026 yil 1 oktyabr holatiga 66,6 mlrd dollarni tashkil etdi. Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, sentyabr oyida zaxiralar hajmi 5,55 mlrd dollarga yoki 7,7 foizga kamaygan. 1 sentyabr holatida bu ko‘rsatkich 72,1 mlrd dollar edi.

Zaxiralar kamayishining asosiy sababi oltin qiymatining pasayishi bo‘ldi. Oltin zaxiralarining puldagi qiymati bir oy ichida 64,9 mlrd dollardan 60,1 mlrd dollarga tushdi. Biroq oltinning fizik hajmi kamaymagan, aksincha, 14,1 mln troy unsiyadan 14,3 mln troy unsiyaga oshgan.

Xalqaro bozorda ham oltin narxi pasaydi. London Fixing ko‘rsatkichiga ko‘ra, sentyabr davomida bir troy unsiya oltinning narxi 9 foizga tushib, 4188,75 dollarni tashkil etdi. 7 oktyabrga kelib esa narx 4119 dollargacha pasaygan.

Zaxiralar tarkibida oltinning ulushi 90,2 foiz darajasida saqlanib qoldi. Valyuta zaxiralari sentyabr oyida 10,6 foizga kamayib, 6,6 mlrd dollardan 5,9 mlrd dollarga tushdi. Asosiy pasayish naqd xorijiy valyuta va depozitlar hissasiga to‘g‘ri keldi. Ushbu aktivlar 629 mln dollarga kamayib, 4,24 mlrd dollarni tashkil etdi.

Xalqaro qimmatli qog‘ozlar hajmi ham qisqardi. Ularning qiymati 1,77 mlrd dollardan 1,69 mlrd dollarga tushdi, ulushi esa umumiy zaxiralarning 2,5 foizini tashkil etdi. Xalqaro valyuta jamg‘armasining maxsus qarz olish huquqlari, ya’ni SDR aktivlari 571 mln dollarga teng bo‘ldi.

Shunga qaramay, O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari o‘tgan yilning shu davridagi ko‘rsatkichdan yuqori. Bir yil ichida zaxiralar 11,6 mlrd dollarga yoki 21,1 foizga o‘sgan. 2025 yilning shu davrida ular 55 mlrd dollar atrofida edi.

Yil davomida oltin zaxiralarining qiymati 44,2 mlrd dollardan 60,1 mlrd dollargacha ko‘tarildi. Bu 35,8 foizlik o‘sishni anglatadi. Oltinning fizik hajmi ham 11,6 mln troy unsiyadan 14,3 mln troy unsiyaga yetdi. Bu taxminan 85 tonna qo‘shimcha oltinga teng.

Aksincha, valyuta zaxiralari yil davomida 10,2 mlrd dollardan 5,9 mlrd dollargacha kamaydi, ya’ni 41,7 foizga qisqardi. Yil boshidan beri xalqaro zaxiralar umumiy hisobda 0,4 foizga o‘sgan. Biroq 2026 yil 1 martda qayd etilgan 77,1 mlrd dollarlik eng yuqori ko‘rsatkichdan 13,6 foiz pastligicha qolmoqda.

Markaziy bankXalqaro zaxiralarOltinValyuta zaxiralari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston zaxiralari bir oyda 7,7 foizga qisqardiO‘zbekiston zaxiralari bir oyda 7,7 foizga qisqardi8 oktabr 15:18O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi7 iyun 14:54Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydi2 avgust 17:129 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi9 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi9 oktabr 11:099 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktabr 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi