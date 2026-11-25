26 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Iqtisodiyot1 daqiqa o'qish3
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 26 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 2,65 so‘mga arzonlab, 11 987,89 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 22,09 so‘mga arzonlab, 13 114,75 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,83 so‘mga arzonlab, 145,41 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 38,24 so‘mga arzonlab, 15 656,18 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,06 so‘mga arzonlab, 75,25 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 120,55 so‘mga qimmatlab, 14 413,72 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,42 so‘mga arzonlab, 1 795,75 so‘mni tashkil etdi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…