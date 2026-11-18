19 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish51
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 19 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 30,09 so‘mga arzonlab, 11 980,36 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 66,62 so‘mga arzonlab, 13 134,07 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,02 so‘mga arzonlab, 145,62 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 79,22 so‘mga arzonlab, 15 763,76 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,27 so‘mga arzonlab, 75,16 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 79,80 so‘mga arzonlab, 14 214,95 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 4,57 so‘mga arzonlab, 1 797,18 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…