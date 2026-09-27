O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar

O‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasida import hajmi yuqori sur’atlarda kengayishda davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi rasmiy hisobotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylari davomida respublikaga chet eldan olib kirilgan tovar va xizmatlarning jami qiymati 29,6 milliard AQSH dollariga yetdi. Mazkur ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan solishtirganda 17,8 foizlik sezilarli o‘sishni namoyish etgan.

Import tarkibida eng katta ulushni an’anaviy tarzda mashinalar va transport asbob-uskunalari (9,7 mlrd dollar) egallab turgan bo‘lsa, o‘sish sur’ati bo‘yicha mutlaq rekord oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar segmentida qayd etildi — bu yo‘nalishdagi xaridlar qariyb 42 foizga keskin ko‘payib, 3,3 milliard dollarni tashkil etdi. Shuningdek, sanoat tovarlari, xizmatlar va kimyoviy mahsulotlar oqimi ham barqaror ikki xonali ko‘rsatkichlarda kengaymoqda.

«29,6 mlrd dollar, 42 foizlik sakrash va mashinasozlik yetakchiligi»: Importning 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekiston tashqi savdosining 2026 yilgi 7 oylik ko‘rsatkichlaridan eng muhim rasmiy faktlar:

  • Importning 17,8 foizlik o‘sishi: Jami yetkazib berishlar hajmi 29,6 milliard AQSH dollariga yetib, o‘tgan yilgi ko‘rsatkichlarni ortda qoldirdi;

  • Mashina va uskunalar — mutlaq peshqadam: 9,7 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan texnologiya va transport vositalari umumiy importning qariyb uchdan birini tashkil etdi (+20,0%);

  • Oziq-ovqat importidagi rekord sakrash: Oziq-ovqat va tirik hayvonlar olib kirish hajmi 41,9 foizga oshib, 3,3 milliard dollarga chiqdi;

  • Sanoat, xizmatlar va kimyo mahsulotlari: Sanoat tovarlari (4,4 mlrd), xizmatlar ko‘rsatish (3,6 mlrd) va kimyoviy vositalar (3,6 mlrd) barqaror talabda qolmoqda;

  • Energiya va xomashyo resurslari: Mineral yoqilg‘i va moylash materiallari 2,5 mlrd dollarga, nooziq-ovqat xomashyosi esa 909,8 mln dollarga yetdi.

O‘zbekiston importi tarkibi va yillik o‘sish sur’atlari (2026 yil yanvar–iyul)

Xorijdan olib kelinayotgan asosiy tovar va xizmatlar kategoriyalari taqqosi:

Tovar va xizmatlar kategoriyasi

Import hajmi (AQSH dollarida)

2025 yilning mos davriga nisbatan o‘sish

Bozordagi ahamiyati va ulushi

Mashinalar va transport asbob-uskunalari

9,7 mlrd $

+20,0%

Infratuzilma, sanoat va avtobozor uchun asosiy poydevor

Sanoat tovarlari

4,4 mlrd $

+10,1%

Ishlab chiqarish va qurilish uchun tayyor materiallar

Xizmatlar

3,6 mlrd $

+13,3%

IT, logistika, moliya va xalqaro servis hajmi

Kimyoviy vositalar va mahsulotlar

3,6 mlrd $

+15,6%

Farmatsevtika, plastmassa va mineral o‘g‘itlar tarmog‘i

Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar

3,3 mlrd $

+41,9%

Iste’mol bozorini to‘ldirish va narx barqarorligini saqlash

Mineral yoqilg‘i va moylash materiallari

2,5 mlrd $

+10,7%

Energetika va transport sohasining yoqilg‘i ehtiyoji

Turli xil tayyor buyumlar

1,0 mlrd $

+14,0%

Aholi ehtiyojlari uchun maishiy va tayyor buyumlar

Nooziq-ovqat xomashyo (yoqilg‘idan tashqari)

909,8 mln $

+14,1%

Qayta ishlash korxonalari uchun zarur xomashyolar

Hayvon va o‘simliklar moylari, yog‘lar, mumlar

363,0 mln $

+25,3%

O‘simlik yog‘i va qandolatchilik sanoati xomashyosi

Ichimliklar va tamaki

222,2 mln $

+15,3%

Iste’mol bozorining chakana savdo segmenti

JAMI IMPORT

29,6 mlrd $

+17,8%

Yanvar–iyul oylaridagi umumiy tashqi xarid

Iqtisodiy ekspertiza: Nega import sur’atlari yuqori va bu nimani anglatadi?

Makroiqtisodchilar, savdo ekspertlari va moliya tahlilchilarining xulosalari:

  • «Sanoat modernizatsiyasi va texnologik qayta qurollanish»: Mashinalar va texnologik asbob-uskunalar importining qariyb 10 milliard dollarga yetishi mamlakatda yangi korxonalar, to‘qimachilik klasterlari, tog‘-kon sanoati va yirik infratuzilma qurilishi faol davom etayotganini ko‘rsatadi; bu xarajatlar kelajakda eksport potensialini oshirishga xizmat qiladi;

  • Oziq-ovqat xavfsizligi va iste’mol bozori: Oziq-ovqat mahsulotlari importining qariyb 42 foizga o‘sishi ichki talabning shiddat bilan oshayotgani, aholi soni ko‘payishi hamda hukumatning ichki bozordagi narx-navoni sun’iy ravishda oshirib yubormaslik uchun intervensiya maqsadida tashqi ta’minotni rag‘batlantirayotgani bilan izohlanadi;

  • Savdo balansiga bosim: Import sur’atlarining 17,8 foizga o‘sishi milliy valyuta barqarorligi va tashqi savdo balansiga ma’lum bosim o‘tkazadi; shu sababli kelgusi bosqichda xomashyo va oziq-ovqatni mamlakat ichida chuqur qayta ishlash bo‘yicha mahalliylashtirish loyihalarini yanada tezlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, oziq-ovqat mahsulotlari importining 42 foizgacha keskin sakrashi bozordagi narxlarni pasaytirishga yordam beryaptimi yoki mahalliy ishlab chiqaruvchilarga qiyinchilik tug‘dirmoqda? O‘zbekiston qaysi yo‘nalishlarda import o‘rnini bosuvchi mahsulotlarni tezroq o‘zlashtirishi shart deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mamlakatimiz tashqi iqtisodiy faoliyatini aks ettiruvchi ushbu tahliliy maqolani do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

O‘zbekistonMilliy statistika qo‘mitasimashinalar va transport asbob-uskunalarioziq-ovqat mahsulotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?8 sentabr 11:00Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi2 avgust 20:46O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p parfyumeriya qaysi mamlakatdan kelmoqda?12 iyul 20:29O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiO‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladi10 iyun 13:32AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilAQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlil8 iyun 14:54O‘zbekistonga muzqaymoq importi sezilarli darajada oshdiO‘zbekistonga muzqaymoq importi sezilarli darajada oshdi21 may 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi