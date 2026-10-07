Kuniga qariyb 7 milliard dollar ko‘payayotgan dunyo moliyasi qayoqqa qarab ketmoqda?

·63·Dunyo
Kuniga qariyb 7 milliard dollar ko‘payayotgan dunyo moliyasi qayoqqa qarab ketmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro valyuta jamg‘armasi boshqaruvchi direktori Kristalina Georgiyeva dunyo bo‘yicha umumiy davlat qarzi global yalpi ichki mahsulotning 100 foizidan ortib ketishi haqida ogohlantirdi.
  • AQSHning suveren milliy qarzi 40 trillion dollarga yetdi va har kuni o‘rtacha 6,8 milliard dollarga o‘smoqda.

Yer yuzi moliya tizimi Ikkinchi jahon urushi davridan keyingi eng xavfli tarixiy cho‘qqiga yaqinlashmoqda. Singapurda bo‘lib o‘tgan yirik iqtisodiy forumda chiqish qilgan Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) boshqaruvchi direktori Kristalina Georgiyeva dunyo bo‘yicha umumiy davlat qarzi yaqin orada global yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 100 foizidan ortib ketishi haqida ogohlantirdi.

Georgiyevaning ta’kidlashicha, sun’iy ravishda shishirilgan budjet taqchilliklari hamda foiz to‘lovlariga sarflanayotgan xarajatlarning keskin ortishi butun sayyora iqtisodiyotini muvozanatdan chiqaruvchi asosiy omilga aylanmoqda.

AQSHdagi 40 trillion dollarlik sakrash: Kuniga 6,8 milliard dollar qarz

XVJ xulosasiga ko‘ra, asosiy qarz bosimi rivojlanayotgan davlatlarga emas, balki aynan yetakchi G‘arb davlatlari, birinchi navbatda, AQSH hissasiga to‘g‘ri kelmoqda:

  • Beshta yirik iqtisodiyot bilan teng: Nufuzli Peter G. Peterson Foundation tahliliy markazi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSHning suveren milliy qarzi rasman tarixiy 40 trillion dollarlik ko‘rsatkichni zabt etdi;

  • Taqqoslash: Bu raqam Xitoy, Germaniya, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Hindistonning yillik yalpi ichki mahsulotlari umumiy yig‘indisiga teng demakdir;

  • Qarz ko‘payish sur’ati: Ayni paytda AQSH milliy qarzi har kuni o‘rtacha 6,8 milliard dollarga o‘sib bormoqda.

«Faqat iqtisodiy o‘sishga suyanib bo‘lmaydi»: XVJ yechimi

XVJ rahbari dunyoning yetakchi davlatlari yetakchilarini muammoning haqiqiy ko‘lamiga to‘g‘ri baho berishga chaqirdi:

  • Siyosatchilar qarz muammosini shunchaki kelgusidagi iqtisodiy o‘sish bilan yopish mumkinligi haqidagi xomxayollarni to‘xtatishi shart;

  • Dunyoning yetakchi markazlari uchun o‘rta muddatli qat’iy va og‘riqli fiskal sog‘lomlashtirish (xarajatlarni keskin qisqartirish) dasturlarini zudlik bilan ishga tushirish hayotiy zaruratga aylangan.

Yevropa va Rossiyadagi holat: Mutanosiblik qanday?

Qarz va YAIM nisbati bo‘yicha turli hududlarda vaziyat turlicha ko‘rinish olmoqda:

  • Yevrohudud ko‘rsatkichlari: Yevro hududida o‘rtacha davlat qarzi YAIMning 81,7 foiziga chiqqan. Biroq qarz bosimi yuqori bo‘lgan Gretsiyada bu ko‘rsatkich 146 foizni, Italiyada 137 foizni, Fransiyada esa 115 foizni tashkil etmoqda;

  • Rossiya ko‘rsatkichi: Taqqoslash uchun, Rossiya rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat davlat qarzi yalpi mahsulotga nisbatan ancha past — 16,4 foiz darajasida saqlanib turibdi.

Xalqaro tahlilchilar global qarz bosimining bu tariqa nazoratsiz kengayishi yaqin kelajakda jahon moliya bozorlarida global inqirozlar va pul qadrsizlanishining navbatdagi kuchli to‘lqinini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Xalqaro valyuta jamg‘armasiKristalina GeorgiyevaAmerika Qo‘shma Shtatlari milliy qarziGlobal qarz bosimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30«Flamingo» rejasi nega kechikdi: Fire Point buning sababini aytdi«Flamingo» rejasi nega kechikdi: Fire Point buning sababini aytdi5 avgust 08:35Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdi26 iyul 22:55Doʻstlikdan ayblovgacha: Tashiyev hokimiyatni egallashda gumon qilinmoqda...Doʻstlikdan ayblovgacha: Tashiyev hokimiyatni egallashda gumon qilinmoqda...30 aprel 21:33Buyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqdaBuyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqdaBugun 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?