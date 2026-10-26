Rossiyalik reper Misha Mavashi vafot etdi: o‘lim sababi tekshirilmoqda

·33·Madaniyat
Rossiyalik reper Misha Mavashi vafot etdi: o‘lim sababi tekshirilmoqda

Rossiyalik reper Misha Mavashi, asl ismi Mixail Nits, 25-oktyabrga o‘tar kechasi 41 yoshida vafot etdi. Bu haqda uning Telegram kanalida e’lon qilindi.

Musiqachining yaqinlari dastlab uning o‘limi baxtsiz hodisa oqibatida yuz berganini ma’lum qilgan. Voqea tafsilotlari esa o‘rganilayotgani aytilgan.

OAVda tarqalgan dastlabki xabarlarga ko‘ra, reper boshidan o‘qotar quroldan jarohat olgan. Shuningdek, unda miya shishi va ko‘p miqdorda qon yo‘qotish kuzatilgani haqida ma’lumotlar paydo bo‘lgan. Biroq musiqachining vakillari o‘lim sababi yuzasidan tarqalayotgan ayrim xabarlarni tasdiqlanmagan ma’lumotlar deb atab, shoshilinch xulosa chiqarmaslikka chaqirgan. Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan tekshiruv boshlagan.

Misha Mavashi vafotidan atigi o‘n kun oldin uylangani ham ma’lum qilindi. Bu xabar uning muxlislari orasida katta qayg‘u uyg‘otdi.

Misha MavashiMixail NitsRossiya musiqasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik reper Timati sevgilisiga tug‘ilgan kunida qimmatbaho avtomobil sovg‘a qildiRossiyalik reper Timati sevgilisiga tug‘ilgan kunida qimmatbaho avtomobil sovg‘a qildi17 oktabr 20:39Amerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaAmerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqda17 sentabr 15:37Mashhur reper Navai giyohvand modda bilan ushlanib, ikki oyga qamaldiMashhur reper Navai giyohvand modda bilan ushlanib, ikki oyga qamaldi16 oktabr 13:35Konsertda reper muxlislar ustiga kutilmaganda sakradiKonsertda reper muxlislar ustiga kutilmaganda sakradi26 may 17:09Reper Shahriyor konsert sanasi haqida ma’lumot berdiReper Shahriyor konsert sanasi haqida ma’lumot berdi6 may 17:49Diora Usmonova va Munisa Rizayeva roli uchun Bobur Mansurovdan pul olganmi? (video)Diora Usmonova va Munisa Rizayeva roli uchun Bobur Mansurovdan pul olganmi? (video)Bugun 13:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir