Yetti yoshli qizining onasi «Koinot go‘zali» bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Puerto-Riko vakili Jennifer Barreto San-Xuan shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro tanlovda «Koinot go‘zali — 2026» unvoniga sazovor bo‘ldi.
- 27 yoshli g‘olib tanlov tarixidagi ilk ona-g‘olib sifatida e’tirof etildi va unga «Abadiy meros shu’lasi» toji topshirildi.
- AQSH Mudofaa vazirligi tizimida ishlovchi Jennifer Barreto yetti yoshli Penelopa ismli qizni tarbiyalamoqda.
Puerto-Riko vakili Jennifer Barreto «Koinot go‘zali — 2026» xalqaro tanlovining g‘olibi deb topildi. 27 yoshli go‘zal nafaqat vataniga nufuzli tojni olib ketdi, balki tanlov tarixidagi ilk ona-g‘olib sifatida ham e’tibor markaziga tushdi.
25 noyabr kuni Puerto-Riko poytaxti San-Xuan shahrida tanlovning 75-final bosqichi bo‘lib o‘tdi. Kuchli beshlikdan Filippin, Venesuela, Puerto-Riko, Dominikan Respublikasi va Yangi Zelandiya vakillari joy oldi.
Ishtirokchilar tashqi ko‘rinishidan tashqari, aql-zakovatini ham namoyish etishdi. Ular sun’iy intellektning rivojlanishi, jamiyatda ayollarning o‘rni va dunyo yetakchilari haqidagi savollarga javob berishdi.
Shundan so‘ng o‘tgan yilgi g‘oliba, meksikalik Fatima Bosh yangi «Koinot go‘zali»ning ismini e’lon qildi.
«Yangi qirolicha, yangi davr! Tojni o‘z vatani Puerto-Rikoga olib ketayotgan Jennifer Barretoni tabriklaymiz!» — deya xabar berdi tanlov tashkilotchilari.
G‘oliblik nomi e’lon qilinganida Jennifer hayajondan ko‘z yoshlarini to‘xtata olmadi. Unga tanlovning 75 yilligi munosabati bilan tayyorlangan «Abadiy meros shu’lasi» toji topshirildi.
Jennifer Barreto haqida nimalar ma’lum?
Jennifer 1998 yil 17 dekabrda go‘zallik tanlovlari bilan yaqindan tanish oilada tug‘ilgan. Uning buvisi ham 1972 yilda Aguadilla shahri nomidan «Puerto-Riko koinot go‘zali» tanlovida qatnashgan.
Barreto tadqiqot psixologiyasi va klinik ijtimoiy ish yo‘nalishlarida ikkita magistrlik darajasiga ega. U ilk bor 2026 yil fevral oyida podiumga chiqqan va yozda mamlakat miqyosidagi go‘zallik tanlovida g‘olib bo‘lgan.
Jennifer AQSH armiyasi serjanti bilan turmush qurgan. Ular yetti yoshli Penelopa ismli qizini tarbiyalamoqda. Barreto AQSH Mudofaa vazirligi tizimida ishlaydi, oilaviy zo‘ravonlikning oldini olish va harbiy xizmatchilar oilalariga yordam berish bilan shug‘ullanadi.
Tanlovda ishtirok etishga qaror qilganidan so‘ng u hayot tarzini tubdan o‘zgartirib, 32 kilogramm vazn tashlagan.
Final oldidan Jennifer muxlislariga murojaat qilib, tayyorgarlik jarayonidagi mashaqqatlar va orzulari haqida so‘zlagan.
«Erta tongda uyg‘onishlar, charchoq, mashg‘ulotlar, kulgi va yana ko‘p voqealar ortda qoldi. Qilgan mehnatimdan faxrlanaman va hech narsaga mehnatsiz erishib bo‘lmasligini tushunaman. Eng katta orzum — Puerto-Riko va butun dunyoni yanada rang-barang qilish. Duolaringiz va ezgu tilaklaringiz menga hamroh bo‘lmoqda», — degan edi u.
Tanlovda Venesuela vakili Klara Vegas birinchi vitse-g‘oliblikni, Filippin vakili Bea Millan-Vindorski esa ikkinchi vitse-g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
G‘alaba ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo‘ldi
Jenniferning g‘alabasi ijtimoiy tarmoqlarda turlicha kutib olindi. Ayrimlar uni tabriklagan bo‘lsa, boshqalar hakamlar qaroridan noroziligini bildirdi.
«Koinot go‘zali bo‘lgan ilk onani tabriklaymiz!», «U eng yomon javob bergan edi, lekin baribir g‘olib chiqdi. Qanday adolatsizlik!» — deya izoh qoldirgan foydalanuvchilar.
Boshqalar esa tanlov tashkilotchilarining qarorlarini shubha ostiga olib, g‘oliblik natijasidan hafsalasi pir bo‘lganini yozishgan. Yana bir foydalanuvchi kelasi yili tanlov tashkilotchisi bo‘lgan Kosta-Rika vakili g‘olib chiqishini hazilomuz tarzda ta’kidlagan.
Shu tariqa, Jennifer Barreto «Koinot go‘zali» tanlovining 75 yillik tarixida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. Uning muvaffaqiyati muxlislar orasida quvonch bilan birga qizg‘in muhokamalarni ham keltirib chiqardi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…