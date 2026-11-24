“Qalpoq”dagi Farmon — Muxtor Halimov yangi avtomobil xarid qildi
Madaniyat1 daqiqa o'qish30
Xalqimizga “Qalpoq” hajviy ko‘rsatuvidagi Farmon obrazi orqali yaxshi tanish bo‘lgan aktyor Muxtor Halimov yangi avtomobil egasiga aylandi.
El suygan san’atkor o‘z mehnati samarasi o‘laroq yangi qora rangli mashina xarid qildi. Aktyorning ushbu quvonchli lahzalari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.
Kuzatuvchilar aktyorni yangi avtomobili bilan samimiy tabriklab, izohlarda “Qulluq bo‘lsin!” deya tilaklarini bildirmoqda. Ular san’atkorga yangi avtomobili muborak bo‘lishini, doimo yaxshiliklarga xizmat qilishini tilashmoqda.
Biz ham Muxtor Halimovni yangi avtomobili bilan tabriklab, «Qulluq bo‘lsin!» deymiz.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…