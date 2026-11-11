Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayevning doimo yosh ko‘rinish siri ma’lum bo‘ldi!
Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayev konsert oldidan bergan intervyularidan birida muxlislarni qiziqtirgan savolga javob berdi. Undan yillar o‘tsa-da, qanday qilib yosh va tetik ko‘rinishini saqlab qolayotgani so‘raldi.
Xonanda buning sirini nafaqat ijobiy fikrlash va orzu qilish, balki kundalik odati bilan ham bog‘ladi.
“Yosh ko‘rinishning siri — yaxshi narsalar haqida o‘ylash, orzu qilish va unga ishonish kerak. Mening eng katta sirim — har kuni muzdek suvda yuvinaman”, — dedi Ulug‘bek Rahmatullayev.
Darhaqiqat, yillar o‘tishiga qaramay, xonandaning tashqi ko‘rinishi muxlislar e’tiborini tortib kelmoqda. Uning bu odati boshqalarga ham qiziqarli tuyulishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda muxlislar xonandaga samimiy tilaklarini bildirib, undan yangi ijodiy ishlar kutishayotganini yozishmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…