Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayevning doimo yosh ko‘rinish siri ma’lum bo‘ldi!

1 daqiqa o'qish28
Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayevning doimo yosh ko‘rinish siri ma’lum bo‘ldi!

Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayev konsert oldidan bergan intervyularidan birida muxlislarni qiziqtirgan savolga javob berdi. Undan yillar o‘tsa-da, qanday qilib yosh va tetik ko‘rinishini saqlab qolayotgani so‘raldi.

Xonanda buning sirini nafaqat ijobiy fikrlash va orzu qilish, balki kundalik odati bilan ham bog‘ladi.

“Yosh ko‘rinishning siri — yaxshi narsalar haqida o‘ylash, orzu qilish va unga ishonish kerak. Mening eng katta sirim — har kuni muzdek suvda yuvinaman”, — dedi Ulug‘bek Rahmatullayev.

Darhaqiqat, yillar o‘tishiga qaramay, xonandaning tashqi ko‘rinishi muxlislar e’tiborini tortib kelmoqda. Uning bu odati boshqalarga ham qiziqarli tuyulishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda muxlislar xonandaga samimiy tilaklarini bildirib, undan yangi ijodiy ishlar kutishayotganini yozishmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari