Go‘zal turk aktrisasi Hande Erchelning qo‘liga taqqan pushti soati tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi
Turk aktrisasi Hande Erchelning Dubaydagi padel o‘yini vaqtida taqqan pushti rangli soati ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Aktrisa sahifasida sport mashg‘ulotidan bir nechta suratlarni ulashdi. U ingliz tilidagi izohida Dubaydagi maroqli dam olish taassurotlari bilan ham o‘rtoqlashdi.
“Bir oz padel, ko‘p kulgi, ajoyib ko‘rinishlar, o‘tkazib yuborilgan zarbalar va Dubay quyoshi ostida maroqli hordiq — hammasi ajoyib bo‘ldi! Ajoyib vaqt uchun rahmat, AP!” — deb yozdi Hande Erchel.
Biroq suratlarni kuzatgan muxlislar e’tiborini aktrisaning sport kiyimidan ko‘ra, bilagidagi nafis pushti soat ko‘proq tortdi. Ma’lum qilinishicha, ushbu aksessuarning narxi 2 million 262 ming 700 turk lirasini tashkil etadi.
-Soatning o‘ziga xos dizayni va qimmatbaho ekani kuzatuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Muxlislar izohlarda aksessuarning nafis ko‘rinishini e’tirof etib, uning sport uslubidagi libos bilan ham juda mos tushganini yozishmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…