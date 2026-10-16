Mashhur reper Navai giyohvand modda bilan ushlanib, ikki oyga qamaldi

·46·Madaniyat
Mashhur reper Navai giyohvand modda bilan ushlanib, ikki oyga qamaldi

Rossiyalik reper Navai Qozog‘istonga kirish vaqtida qo‘lga olindi. Sud qarori bilan u ikki oy muddatga hibsga olingan. Hodisa sababli artistning Ostonadagi konserti ham qoldirildi.

Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, Navai 13 oktyabr kuni Qirg‘izistondan Qozog‘istonga o‘tayotganida «Qorday» chegara nazorat punktida ushlangan. Avtomobilni tekshirish jarayonida giyohvand modda aniqlanib, musodara qilingan. Nashrlar mashinadan 10 gramm marixuana topilganini yozmoqda.

Mazkur holat yuzasidan giyohvand moddalar kontrabandasiga urinish gumoni bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda ish bo‘yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Hodisa tufayli reperning 14 oktyabr kuni Ostonada o‘tkazilishi rejalashtirilgan konserti ham noma’lum muddatga qoldirilgan. Tashkilotchilar buni texnik sabablar bilan izohlagan. Chipta sotib olgan muxlislarga pullarini qaytarish uchun tegishli savdo platformalariga murojaat qilish tavsiya etilgan.

NavayQorday chegara nazorat punktiOstona konsertimarixuana kontrabandasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaAmerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqda17 sentabr 15:37O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi11 sentabr 00:01Konsertda reper muxlislar ustiga kutilmaganda sakradiKonsertda reper muxlislar ustiga kutilmaganda sakradi26 may 17:09Reper Shahriyor konsert sanasi haqida ma’lumot berdiReper Shahriyor konsert sanasi haqida ma’lumot berdi6 may 17:49Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdiAziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdiBugun 13:29Dunyoning eng kelishgan erkagi aniqlandiDunyoning eng kelishgan erkagi aniqlandiBugun 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi