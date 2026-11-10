«Sevgi iztirobi» yulduzi Neslihan Atagul ilk kitobini nashr ettirdi
«Sevgi iztirobi» seriali orqali tanilgan turkiyalik aktrisa Neslihan Atagul bu safar muxlislarini yangi qirrasi bilan hayratda qoldirdi. Aktrisa ilk bolalar kitobini nashr ettirib, yozuvchilik faoliyatini ham boshladi. Bu haqda Haber nashri xabar berdi.
«Bu uyda bir ofat bor» («Bu Evde Bir Afet Var») deb nomlangan kitob 9 noyabr kuni Elma nashriyoti tomonidan sotuvga chiqarildi. Asarning rasmlarini rassom Merve Ergenog‘lu chizgan.
Kitob voqealari Afet ismli it atrofida kechadi. U yangi uyiga ko‘chib o‘tgach, yangi oilasi va muhitiga moslashishga harakat qiladi. Hikoya bolalarga itning sarguzashtlari orqali yangi joyga ko‘nikish va oilaga moslashish jarayonini ko‘rsatadi.
Kitob qahramoni o‘zini shunday tanishtiradi: «Salom, men Afetman. Ismim kabi ofatmanmi-yo‘qmi, buni o‘zingiz hal qiling».
Ma’lum bo‘lishicha, Neslihan Atagul aktrisalik faoliyatiga ham qaytishga tayyorlanmoqda. U «Kaderin Cilvesi» nomli yangi serial loyihasida ishtirok etishi kutilmoqda. Shu tariqa aktrisa onalik ta’tilidan keyin ijodiy faoliyatini davom ettirishni rejalashtirgan.
Hozircha uning yana kitob yozish-yozmasligi haqida ma’lumot yo‘q.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…