Kontrakt to‘lash muddati 1 noyabrgacha uzaytirildi: Kimlar va qancha miqdorda to‘lashi kerak?

·35·O‘zbekiston
Kontrakt to‘lash muddati 1 noyabrgacha uzaytirildi: Kimlar va qancha miqdorda to‘lashi kerak?

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tashkilotlarida 2026/2027-o‘quv yili uchun to‘lov-kontrakt mablag‘larini to‘lash hamda talabalar safiga qabul qilinishni rasmiylashtirish muddati rasman 1 noyabrga qadar (shu kuni ham) uzaytirildi.

Mazkur qaror abituriyentlar, ularning ota-onalari hamda talabalarga moliyaviy to‘lovlarni amalga oshirish va hujjatlarni to‘liq rasmiylashtirish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratmoqda.

Muddat kimlarga taalluqli?

To‘lov muddatining uzaytirilishi quyidagi toifadagi barcha ta’lim oluvchilarga tegishli hisoblanadi:

  • Yangi qabul qilinganlar: Bakalavriat va magistratura bosqichlariga o‘qishga tavsiya etilgan barcha abituriyentlar;

  • O‘qishini ko‘chirganlar: Boshqa OTMlardan o‘qishi ko‘chirilgan yoki ko‘chirib tiklangan talabalar;

  • O‘qishini tiklaganlar: Talabalar safidan chiqarilib, qayta tiklangan barcha talabalar.

1 noyabrgacha to‘lov miqdori qancha bo‘lishi kerak?

Belgilangan muddatgacha talabalar safiga qabul qilinishni rasmiylashtirish uchun kontraktning ma’lum qismi to‘lanishi shart:

  • Bazaviy to‘lov-kontrakt asosida: Belgilangan yillik to‘lov-kontrakt summasining kamida 25 foizi;

  • Tabaqalashtirilgan («super») to‘lov-kontrakt bo‘yicha: Belgilangan yillik kontrakt summasining kamida 50 foizi 1 noyabr kunidan kechiktirilmasdan to‘lanishi lozim.

Mutasaddilar kontrakt to‘lovlarini belgilangan muddatga qadar to‘liq amalga oshirib, o‘qishga qabul qilish to‘g‘risidagi tegishli buyruqlarni o‘z vaqtida rasmiylashtirib olishni tavsiya etadi.

O‘zbekiston Respublikasito‘lov-kontrakt1 noyabrabituriyentlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!20 sentabr 12:18Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarPrezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarBugun 17:33Qahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildiQahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildiBugun 17:26Kitob o‘qib, 50 ming dollar yutish mumkin: O‘zbekistonda noodatiy tanlov!Kitob o‘qib, 50 ming dollar yutish mumkin: O‘zbekistonda noodatiy tanlov!Bugun 17:11Toshkent shahrining Sergeli tumanida sun’iy ko‘l va dam olish maskani qurilmoqdaToshkent shahrining Sergeli tumanida sun’iy ko‘l va dam olish maskani qurilmoqdaBugun 17:06O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiBugun 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?