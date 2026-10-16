Kontrakt to‘lash muddati 1 noyabrgacha uzaytirildi: Kimlar va qancha miqdorda to‘lashi kerak?
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tashkilotlarida 2026/2027-o‘quv yili uchun to‘lov-kontrakt mablag‘larini to‘lash hamda talabalar safiga qabul qilinishni rasmiylashtirish muddati rasman 1 noyabrga qadar (shu kuni ham) uzaytirildi.
Mazkur qaror abituriyentlar, ularning ota-onalari hamda talabalarga moliyaviy to‘lovlarni amalga oshirish va hujjatlarni to‘liq rasmiylashtirish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratmoqda.
Muddat kimlarga taalluqli?
To‘lov muddatining uzaytirilishi quyidagi toifadagi barcha ta’lim oluvchilarga tegishli hisoblanadi:
Yangi qabul qilinganlar: Bakalavriat va magistratura bosqichlariga o‘qishga tavsiya etilgan barcha abituriyentlar;
O‘qishini ko‘chirganlar: Boshqa OTMlardan o‘qishi ko‘chirilgan yoki ko‘chirib tiklangan talabalar;
O‘qishini tiklaganlar: Talabalar safidan chiqarilib, qayta tiklangan barcha talabalar.
1 noyabrgacha to‘lov miqdori qancha bo‘lishi kerak?
Belgilangan muddatgacha talabalar safiga qabul qilinishni rasmiylashtirish uchun kontraktning ma’lum qismi to‘lanishi shart:
Bazaviy to‘lov-kontrakt asosida: Belgilangan yillik to‘lov-kontrakt summasining kamida 25 foizi;
Tabaqalashtirilgan («super») to‘lov-kontrakt bo‘yicha: Belgilangan yillik kontrakt summasining kamida 50 foizi 1 noyabr kunidan kechiktirilmasdan to‘lanishi lozim.
Mutasaddilar kontrakt to‘lovlarini belgilangan muddatga qadar to‘liq amalga oshirib, o‘qishga qabul qilish to‘g‘risidagi tegishli buyruqlarni o‘z vaqtida rasmiylashtirib olishni tavsiya etadi.
Izohlar 0
…