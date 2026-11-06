O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda

·101·O‘zbekiston
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda

O‘zbekiston hududlarida yaqin kunlarda ob-havo keskin o‘zgarishi kutilmoqda. Xususan, mamlakatga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi natijasida harorat pasayib, ayrim hududlarda yog‘ingarchilik qorga aylanadi. Bu haqda O‘zgidromet rasmiy ogohlantirish bilan chiqdi.

Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 9 noyabr kuni O‘zbekistonning shimoliy hududlariga, 10–12 noyabr kunlari esa respublikaning qolgan qismiga sovuq va nam havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Buning natijasida mamlakat bo‘ylab ob-havoning keskin o‘zgarishi kuzatiladi.

Qayd etilishicha, 9–11 noyabr kunlari respublika hududining katta qismida yomg‘ir yog‘ishi prognoz qilinmoqda. Ayrim joylarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi ham mumkin. Shuningdek, 10–11 noyabr kunlari mamlakatning shimoliy va tog‘li hududlarida yomg‘ir qorga aylanishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, respublika ayrim hududlarida shamol tezligi sezilarli darajada kuchayib, 13–18 m/s gacha yetishi mumkin.

Havo harorati ham bosqichma-bosqich pasayadi. Jumladan, 9 noyabr kuni respublikaning shimoliy hududlarida, 10–12 noyabr kunlari esa qolgan hududlarda haroratning asta-sekin tushishi prognoz qilinmoqda.

Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, shimoliy hududlar va cho‘l zonalarida kechasi havo harorati 2–7 daraja sovuqqacha, kunduzi esa 3–8 daraja iliqqacha pasayadi.

Respublikaning boshqa hududlarida esa tungi harorat 0–5 daraja iliqqacha, ayrim joylarda 1–2 daraja sovuqqacha, kunduzgi harorat esa 7–12 daraja iliqqacha tushishi kutilmoqda.

Shu tariqa, noyabr oyining ikkinchi haftasida O‘zbekistonda kuzatilishi kutilayotgan sovuq va yog‘ingarchilikli ob-havo aholidan haroratdagi o‘zgarishlarni inobatga olishni talab etadi.

O‘zgidrometob-havosovuq havoO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindiOb-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi4 noyabr 13:54O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkinO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkin29 oktabr 10:28Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda26 oktabr 13:22Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaNoyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda28 oktabr 13:16O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?22 oktabr 19:32Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi