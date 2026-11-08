O‘zbekistonda metan zapravkalar qachon va nima sababdan yopilishi mumkin?

·64·O‘zbekiston
O‘zbekistonda metan zapravkalar qachon va nima sababdan yopilishi mumkin?

O‘zbekistonda havo haroratining keskin pasayishi munosabati bilan avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchalari, ya’ni metan zapravkalar faoliyati vaqtincha cheklanishi ehtimoli bor. Bu haqda Energetika vazirligi ma’lum qildi.

Vazirlik izohiga ko‘ra, sovuq kunlarda tabiiy gaz ta’minotida, birinchi navbatda, aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlariga ustuvorlik beriladi. Jumladan, maktablar, bog‘chalar, shifoxonalar va boshqa muhim muassasalarning gaz bilan uzluksiz ta’minlanishiga alohida e’tibor qaratiladi.

Zarurat yuzaga kelgan taqdirda, mavsumiy iste’molchilar qatoriga kiruvchi metan zapravkalar faoliyatiga ham vaqtinchalik cheklovlar joriy etilishi mumkin. Bunda cheklovlar hududiy hokimliklar bilan kelishilgan va tasdiqlangan jadval asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, bunday o‘zgarishlar haqida iste’molchilar oldindan xabardor qilinadi.

Energetika vazirligi va tizim tashkilotlari aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan barqaror ta’minlash bo‘yicha zarur choralarni ko‘rayotganini ma’lum qildi. Ayni vaqtda Toshkent shahri va mamlakatning boshqa hududlarida isitish mavsumini boshlash ishlari ham davom etmoqda.

Gaz ta’minoti bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelganda 1104 qisqa raqamiga, gaz bilan bog‘liq avariyaviy holatlarda 104 raqamiga, elektr ta’minotidagi uzilishlar bo‘yicha esa 1154 raqamiga qo‘ng‘iroq qilish mumkin.

O‘zbekistonda sovuq havo kuzatilishi kutilmoqda

«O‘zgidromet» ma’lumotlariga ko‘ra, 9–12 noyabr kunlari mamlakat hududiga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi prognoz qilinmoqda. Buning natijasida respublikaning ko‘plab hududlarida yomg‘ir yog‘ishi, shimoliy va tog‘li joylarda esa qor kuzatilishi mumkin.

Harorat ko‘rsatkichlari ham sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Xususan, shimoliy hududlarda tungi havo harorati 7 daraja sovuqqacha tushishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida esa ayrim joylarda harorat 1–2 daraja sovuqqacha pasayishi prognoz qilingan.

Shu tariqa, havoning sovishi gaz iste’moli ortishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli metan zapravkalar faoliyatiga nisbatan vaqtinchalik cheklovlar joriy etilishi ehtimoli ham mavjud.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiO‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildi22 iyun 19:54O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi7 iyun 15:35O‘zbekistonda hafta boshida ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sovuq kutilmoqdaO‘zbekistonda hafta boshida ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sovuq kutilmoqdaBugun 13:33Shavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlari uchun ulkan imtiyozlarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlari uchun ulkan imtiyozlarni e’lon qildiKecha 22:51Harorat -7 darajagacha tushadi: sovuq sabab «zapravka»larga cheklov kiritilishi mumkinHarorat -7 darajagacha tushadi: sovuq sabab «zapravka»larga cheklov kiritilishi mumkinKecha 17:01Bir kilogramm palov qaysi hududda eng qimmatga tushmoqda?Bir kilogramm palov qaysi hududda eng qimmatga tushmoqda?Kecha 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi