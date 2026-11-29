iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 29 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 18 DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining sotuv narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalar narxi xotira hajmi, rangi hamda SIM+eSIM yoki eSIM+eSIM konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan. iPhone 18 DUO modeli uchun narxlar 2699 dollardan boshlanib, 5099 dollargacha yetadi.
- Mazkur narxlar har kuni o'zgarishi mumkinligi qayd etilgan.
Apple'ning iPhone 18 seriyasiga mansub smartfonlari uchun 29 noyabr kunigi narxlar ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o‘rin olgan. Qurilmalar xotira hajmi, rangi hamda SIM+eSIM va eSIM+eSIM konfiguratsiyalariga qarab turli narxlarda taklif qilinmoqda.
iPhone 18 DUO
• 256 GB — 2699$
• 512 GB — 3199$
• 1 TB — 4899$
• 2 TB — 5099$
iPhone 18 Pro (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1499$
• glacier — 1499$
• black — 1499$
• Burgundy — 1519$
• 512 GB — 1799$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Black — -1699$
• Silver — -1719$
• Glacier — -1719$
• Burgundy — -1679$
512 GB:
• Black — 1979$
• Silver — -1999$
• Glacier — -1999$
• Burgundy — -1979$
• 1 TB — 2599$
iPhone 18 Pro (SIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1579$
• Glacier — 1579$
• Black — 1619$
• Burgundy — 1569$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (SIM+eSIM)
256 GB:
• Glacier — -1759$
• Black — -1719$
• Silver — -1739$
• Burgundy — -1739$
512 GB:
• Black — -1999$
• Silver — -2099$
• Burgundy — -1999$
• Glacier — -2019$
1 TB:
• Black — 2729$
• Burgundy — 2729$
• Glacier — 2749$
• Silver — 2999$
Narxlar 2026 yil 29 noyabr holatiga ko‘ra berilgan. Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…