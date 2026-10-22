O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?

·64·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?

O‘zgidromet ertaga, 23 oktyabr kuni O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan ob-havo prognozini e’lon qildi. Mamlakatning aksariyat qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi, kunduzi havo 17–22 darajagacha iliydi.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir yog‘ishi kutilmaydi. Harorat kechasi 6–8, kunduzi 19–21 daraja iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston va Xorazm viloyatida kechasi harorat 1–6 daraja iliq, ayrim joylarda 2 daraja sovuq bo‘lishi mumkin. Kunduzi 15–20 daraja iliq kuzatiladi.

Buxoro, Navoiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 3–8, kunduzi 17–22 daraja iliq bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida harorat kechasi 5–10, kunduzi 20–25 daraja iliqni tashkil etadi. Bu hududlarda kunduzi respublikadagi eng yuqori haroratlardan biri kuzatiladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida kechasi 3–8, kunduzi 17–22 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.

Tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1–6, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.

Respublika bo‘ylab sharqiy yo‘nalishdagi shamol esadi. Ayrim hududlarda uning tezligi sekundiga 7–12 metrga yetadi.

O‘zgidrometob-havo prognoziO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37O‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadiO‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadi29 sentabr 17:39Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkin9 sentabr 14:45Ertaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydiErtaga Toshkentda shamol kuchayib, havo isiydi21 avgust 16:45O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin15 avgust 11:33Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladi14 avgust 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?