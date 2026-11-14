Bugun O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 14 noyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchiliksiz, o‘zgaruvchan ob-havo kuzatilishi kutilmoqda.
- Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin, shamol esa sharqdan 3–12 m/s tezlikda esadi.
- Harorat kunduzi 8–18 daraja iliq, kechasi esa Qoraqalpog‘iston va tog‘li hududlarda 7 daraja sovuqqacha pasayishi prognoz qilinmoqda.
- Toshkent shahrida yog‘ingarchiliksiz havo bo‘lib, harorat kechasi 1–3 daraja, kunduzi 12–14 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
«O‘zgidromet» 14 noyabr kuni O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, mamlakatning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda esa tuman tushishi mumkin.
Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 1–3 daraja iliq, kunduzi 12–14 daraja iliq bo‘ladi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja sovuq, kunduzi 8–13 daraja iliqni tashkil etadi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ba’zi joylarda tuman tushishi ehtimoli bor. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi prognoz qilingan. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, ayrim hududlarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi 10–15 daraja iliq atrofida bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmayapti. Havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi esa 13–18 daraja iliqni tashkil etadi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5–10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, ayrim joylarda 2 daraja sovuqqacha pasayadi. Kunduzi esa 8–13 daraja iliq bo‘ladi.
Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Yog‘ingarchilik prognoz qilinmagan, ba’zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja sovuq, kunduzi 0–5 daraja iliq atrofida bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…