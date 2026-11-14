Bugun O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?

1 daqiqa o'qish42
Bugun O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 14 noyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchiliksiz, o‘zgaruvchan ob-havo kuzatilishi kutilmoqda.
  • Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin, shamol esa sharqdan 3–12 m/s tezlikda esadi.
  • Harorat kunduzi 8–18 daraja iliq, kechasi esa Qoraqalpog‘iston va tog‘li hududlarda 7 daraja sovuqqacha pasayishi prognoz qilinmoqda.
  • Toshkent shahrida yog‘ingarchiliksiz havo bo‘lib, harorat kechasi 1–3 daraja, kunduzi 12–14 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.

«O‘zgidromet» 14 noyabr kuni O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, mamlakatning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda esa tuman tushishi mumkin.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 1–3 daraja iliq, kunduzi 12–14 daraja iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja sovuq, kunduzi 8–13 daraja iliqni tashkil etadi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ba’zi joylarda tuman tushishi ehtimoli bor. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi prognoz qilingan. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, ayrim hududlarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi 10–15 daraja iliq atrofida bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmayapti. Havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi esa 13–18 daraja iliqni tashkil etadi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5–10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, ayrim joylarda 2 daraja sovuqqacha pasayadi. Kunduzi esa 8–13 daraja iliq bo‘ladi.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Yog‘ingarchilik prognoz qilinmagan, ba’zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja sovuq, kunduzi 0–5 daraja iliq atrofida bo‘ladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari