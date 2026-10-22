Xorijliklar uchun O‘zbekistonning ikkita yangi ordeni ta’sis etilishi mumkin

·42·O‘zbekiston
Xorijliklar uchun O‘zbekistonning ikkita yangi ordeni ta’sis etilishi mumkin

O‘zbekiston bilan do‘stona munosabatlarni mustahkamlash va mamlakatning xalqaro nufuzini oshirishga hissa qo‘shgan xorijiy fuqarolarni taqdirlash uchun ikkita yangi davlat mukofotini ta’sis etish taklif qilinmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Senati xabar berdi.

2026 yil 22 oktyabr kuni Senatning Xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo‘mitasi majlisida “O‘zbekiston ehtiromi” ordenlarini ta’sis etish to‘g‘risidagi qonun loyihasi dastlabki tarzda ko‘rib chiqildi.

Qonun loyihasida ikki darajali davlat mukofotini joriy etish nazarda tutilgan. Bular — “Oliy darajali O‘zbekiston ehtiromi” va “O‘zbekiston ehtiromi” ordenlaridir.

O‘zbekiston ehtiromi" ordenining old va orqa tomoni tasviri.

Ushbu mukofotlar O‘zbekistonning xalqaro manfaatlarini ilgari surish, davlatlar o‘rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish hamda xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini mustahkamlashga munosib hissa qo‘shgan xorijiy davlat va jamoat arboblari, siyosatchilar hamda chet el fuqarolariga berilishi mumkin.

Muhokama yakunida qo‘mita tomonidan qonun loyihasi yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi.

Oliy Darajali O‘zbekiston Do‘stligi ordenining old va orqa tomoni tasviri.
O‘zbekiston ehtiromiOliy Majlis Senatidavlat mukofotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 yoshga to‘lmagan bolalarga jinsiy jinoyat uchun umrbod qamoq14 yoshga to‘lmagan bolalarga jinsiy jinoyat uchun umrbod qamoq2 oktabr 15:56O‘zbekistonda bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi joriy etiladiO‘zbekistonda bolalarga qarshi jinsiy jinoyatlar uchun umrbod qamoq jazosi joriy etiladi2 oktabr 15:10Ajrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqdaAjrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqda11 sentabr 21:09Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01O‘zbekiston pasporti xalqaro reytingda 9 pog‘onaga pastladiO‘zbekiston pasporti xalqaro reytingda 9 pog‘onaga pastladiBugun 21:34O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?Bugun 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?