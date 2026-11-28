Yo‘l harakati xavfsizligi bo‘yicha jazolar kuchaytirilmoqda: Senat yangi qonunni ma’qulladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oliy Majlis Senatining 21-yalpi majlisida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va qoidabuzarliklarning oldini olishga qaratilgan yangi qonun ma’qullandi.
- Unga ko‘ra, mast holda transport boshqarish takroran sodir etilsa, 1 yildan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi.
- Voyaga yetmagan shaxsga rul topshirish oqibatida odam o‘limi yuz bersa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llaniladi.
Oliy Majlis Senatining 21-yalpi majlisida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va xavfli qoidabuzarliklarning oldini olishga qaratilgan qonun ma’qullandi. Hujjatning asosiy maqsadi faqat jazolash emas, balki haydovchilarning mas’uliyatini oshirish hamda yo‘llarda inson hayotini asrab qolishdan iborat.
Qonun doirasida joriy etilayotgan asosiy o‘zgarishlar
Yangi tartibga ko‘ra, yo‘llarda og‘ir oqibatlarga olib keluvchi bir qator huquqbuzarliklar uchun jinoiy va ma’muriy javobgarlik keskin kuchaytirilmoqda:
Qoidabuzarlik turi
Belgilanayotgan javobgarlik va jazo choralari
Mast holda transport boshqarish
Takroran sodir etilsa, 1 yildan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi (ma’lumot uchun: bunday holatlar 2024 yilda 11 994 ta, 2025 yilda esa 13 521 ta qayd etilgan)
Voyaga yetmagan shaxsga rul topshirish
Jinoyat kodeksiga yangi 261³-modda kiritiladi: og‘ir oqibatlar uchun 3 yilgacha, odam o‘limi holatida 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llaniladi; ma’muriy tartibda 50 BHM jarima yoki 15 sutkagacha qamoq nazarda tutilgan
Tezlikni 40 km/soatdan ortiq oshirish
25 BHMgacha jarima
Tezlikni 60 km/soatdan ortiq oshirish
45 BHMgacha jarima
Tezlikni 80 km/soatdan ortiq oshirish
65 BHM jarima va haydovchilik huquqidan 6 oyga mahrum qilish
Yo‘l bezoriligi, drift va noqonuniy avtopoygalar
Ushbu huquqbuzarliklar uchun ham javobgarlik choralari kuchaytiriladi
Sizningcha, yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzganlik uchun jazolarning bunday kuchaytirilishi yo‘l-transport hodisalari sonini sezilarli darajada kamaytira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yo‘l harakati qoidalari hamda qonunchilikdagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…