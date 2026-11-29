O‘zbekistonda noqonuniy ishlayotgan xorijliklar jarimaga tortiladi va deportatsiya qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oliy Majlis Senati O‘zbekistonda mehnat faoliyatini amalga oshirish tartibini buzgan xorijliklar uchun ma’muriy javobgarlik va deportatsiya choralarini kuchaytirdi.
- Endilikda ruxsatnomasi yo‘q, muddati o‘tgan yoki ruxsatnomada ko‘rsatilmagan ish bilan shug‘ullanayotgan chet el fuqarolariga 10 BHM miqdorida jarima belgilanadi.
Oliy Majlis Senati ma’qullagan yangi qonunga ko‘ra, O‘zbekiston hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish tartibini buzgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga nisbatan ma’muriy javobgarlik va deportatsiya choralari kuchaytirildi.
Qanday holatlarda jarima va deportatsiya qo‘llaniladi?
Yangi tartibga muvofiq, quyidagi uchta asosiy qoidabuzarlik uchun xorijiy fuqarolarga 10 BHM (bazaviy hisoblash miqdori) miqdorida jarima belgilanadi:
O‘zbekistonda ishlash huquqini beruvchi tegishli ruxsatnomasi bo‘lmaganda;
Mavjud ruxsatnomaning amal qilish muddati tugaganidan keyin ham mehnat faoliyatini davom ettirganda;
Ruxsatnomada ko‘rsatilmagan boshqa turdagi faoliyat bilan shug‘ullanganda.
Agar ushbu qoidabuzarlik bir yil ichida takroran sodir etilsa yoki tayinlangan jarima belgilangan muddatda to‘lanmasa, xorijlik fuqaro mamlakat hududidan majburiy chiqarib yuboriladi (deportatsiya qilinadi) va unga 3 yil muddatga O‘zbekistonga kirish taqiqlanadi.
Yangi tartibning asosiy ko‘rsatkichlari
Yo‘nalish
Belgilangan me’yorlar
Qonun maqomi
Oliy Majlis Senati tomonidan ma’qullangan
Qoidabuzarlik turlari
Ruxsatnomasiz ishlash, muddati o‘tgan hujjat bilan ishlash yoki ruxsatnomada ko‘rsatilmagan faoliyat bilan shug‘ullanish
Birinchi bor jazo chorasi
10 BHM miqdorida ma’muriy jarima
Og‘irlashtiruvchi holatlar
Qoidaning 1 yil ichida takror buzilishi yoki jarimaning o‘z vaqtida to‘lanmasligi
Yakuniy chora
Mamlakatdan chiqarib yuborish (deportatsiya) va 3 yilga O‘zbekistonga kirishni taqiqlash
Sizningcha, xorijlik ishchi kuchi ustidan nazoratni kuchaytirish va jarima hamda deportatsiya choralarini joriy etish mamlakat mehnat bozorini tartibga solishda qanchalik samara beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston qonunchiligi hamda mehnat migratsiyasiga oid eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…