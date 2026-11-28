Yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jazo kuchaytiriladi
Oliy Majlis Senatining 21-yalpi majlisida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan qonun ma’qullandi. Hujjatda mast holda avtomobil boshqarish, voyaga yetmaganlarga rulni topshirish va belgilangan tezlik me’yoridan oshish kabi qoidabuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish nazarda tutilgan.
Mast holda rul boshqarish
Bunday qoidabuzarlik takroran sodir etilgan taqdirda, aybdor shaxsga nisbatan bir yildan ikki yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanishi belgilanmoqda.
Voyaga yetmagan shaxsga avtomobil boshqarishni topshirish
Qonun bilan Jinoyat kodeksiga 261³-moddani kiritish taklif etilmoqda. Unga ko‘ra, bunday holat og‘ir oqibatlarga olib kelsa, uch yilgacha, odam o‘limi bilan yakunlansa, uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi.
Ma’muriy tartibda esa 50 BHM miqdorida jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi nazarda tutilgan.
Tezlikni me’yordan ortiq oshirish
Qonunda belgilangan tezlik chegarasidan oshganlik uchun jarimalar ham kuchaytirilmoqda:
• Tezlikni 40 km/soatdan ortiq oshirish uchun 25 BHMgacha jarima;
• 60 km/soatdan ortiq oshirish uchun 45 BHMgacha jarima;
• 80 km/soatdan ortiq oshirish uchun 65 BHM jarima hamda olti oyga haydovchilik huquqidan mahrum qilish.
Bundan tashqari, yo‘l bezoriligi, drift qilish va noqonuniy avtomobil poygalarini tashkil etish yoki ularda qatnashish uchun ham javobgarlikni kuchaytirish nazarda tutilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…