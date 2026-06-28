Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formada

·0·Sport
Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formada

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gari Nevill "uch sherlar"ning Jahon chempionatidagi oʻyinidan koʻngli toʻlmayotganini ochiqchasiga bayon qildi. Uning fikricha, Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoada hozirda faqatgina Jud Bellingem kutilgan darajada va yuqori formada toʻp surmoqda. Qolgan futbolchilarning harakati esa xavotir uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi L guruhida Panama ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, guruh peshqadami sifatida 1/32 final bosqichiga yoʻl oldi. Jud Bellingem va Harry Kane tomonidan kiritilgan gollar jamoaga gʻalaba keltirgan boʻlsa-da, Nevillning taʼkidlashicha, oʻyin sifati tanqidlarni toʻxtatish uchun yetarli emas. Endilikda inglizlar Atlantada Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushadilar.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Nevill ITV telekanaliga bergan intervyusida Bellinghamni jamoaning yagona yorqin nuqtasi deb atadi. "U hozirda formadagi yagona futbolchi, u tetik va chaqqon koʻrinmoqda. Jude oʻzidan kutilgan saviyada oʻynamoqda. Bu jamoa soʻnggi yillarda final va yarim finallarga chiqib, oʻziga xos standart oʻrnatib boʻlgan, shuning uchun talab ham shunga yarasha", — dedi sobiq futbolchi.

Himoyadagi muammolar va Tuxelning vazifasi

Nevill jamoaning himoyadagi beqarorligiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Ayniqsa, Declan Rice tarkibda boʻlmagan oʻyinda Panama vakillari Angliya mudofaasini bir necha bor yorib oʻtishga muvaffaq boʻlishgan. Ekspertning ogohlantirishicha, kuchliroq raqiblar bunday xatolarni aslo kechirmaydi.

"Tomas Tuxel intervyusida jamoa kuchliroq raqiblarga qarshi oʻyinlarda oʻsishga erishishini aytdi. Ular buni amalga oshirishga majbur. Murabbiylar shtabi tahlil davomida hammasi joyida deb oʻylamasligi kerak. Bizga Declan Rice qaytishi va himoya chizigʻi ancha mustahkamlanishi lozim. Panama bizni jazolash uchun yetarli mahoratga ega emas edi, ammo pley-offda vaziyat oʻzgaradi", — deya qoʻshimcha qildi Nevill.

Angliya terma jamoasi guruhda birinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida norozilik kayfiyati sezilmoqda. Nevillning soʻzlariga koʻra, jamoa avvalgi turnirlarda oʻzi oʻrnatgan yuqori plankaga hozircha javob bera olmayapti. Bu esa hatto gʻalabalardan keyin ham tanqidlarga sabab boʻlmoqda.

Uning fikricha, jamoa aʼzolari, jumladan Morgan Rogers va Marcus Rashford kabi futbolchilar oʻz oʻyinlarini tubdan yaxshilashlari shart. Aks holda, Angliya terma jamoasi pley-off bosqichining dastlabki bosqichlaridayoq turnirni tark etish xavfi ostida qoladi. Tuxel shogirdlari uchun navbatdagi sinov oʻta muhim ahamiyatga ega.

AngliyaJude BellinghamTomas TuxelGari NevillJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?Bugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi