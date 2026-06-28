Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formada
Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gari Nevill "uch sherlar"ning Jahon chempionatidagi oʻyinidan koʻngli toʻlmayotganini ochiqchasiga bayon qildi. Uning fikricha, Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoada hozirda faqatgina Jud Bellingem kutilgan darajada va yuqori formada toʻp surmoqda. Qolgan futbolchilarning harakati esa xavotir uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi L guruhida Panama ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, guruh peshqadami sifatida 1/32 final bosqichiga yoʻl oldi. Jud Bellingem va Harry Kane tomonidan kiritilgan gollar jamoaga gʻalaba keltirgan boʻlsa-da, Nevillning taʼkidlashicha, oʻyin sifati tanqidlarni toʻxtatish uchun yetarli emas. Endilikda inglizlar Atlantada Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushadilar.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Nevill ITV telekanaliga bergan intervyusida Bellinghamni jamoaning yagona yorqin nuqtasi deb atadi. "U hozirda formadagi yagona futbolchi, u tetik va chaqqon koʻrinmoqda. Jude oʻzidan kutilgan saviyada oʻynamoqda. Bu jamoa soʻnggi yillarda final va yarim finallarga chiqib, oʻziga xos standart oʻrnatib boʻlgan, shuning uchun talab ham shunga yarasha", — dedi sobiq futbolchi.
Himoyadagi muammolar va Tuxelning vazifasiNevill jamoaning himoyadagi beqarorligiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Ayniqsa, Declan Rice tarkibda boʻlmagan oʻyinda Panama vakillari Angliya mudofaasini bir necha bor yorib oʻtishga muvaffaq boʻlishgan. Ekspertning ogohlantirishicha, kuchliroq raqiblar bunday xatolarni aslo kechirmaydi.
"Tomas Tuxel intervyusida jamoa kuchliroq raqiblarga qarshi oʻyinlarda oʻsishga erishishini aytdi. Ular buni amalga oshirishga majbur. Murabbiylar shtabi tahlil davomida hammasi joyida deb oʻylamasligi kerak. Bizga Declan Rice qaytishi va himoya chizigʻi ancha mustahkamlanishi lozim. Panama bizni jazolash uchun yetarli mahoratga ega emas edi, ammo pley-offda vaziyat oʻzgaradi", — deya qoʻshimcha qildi Nevill.
Angliya terma jamoasi guruhda birinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida norozilik kayfiyati sezilmoqda. Nevillning soʻzlariga koʻra, jamoa avvalgi turnirlarda oʻzi oʻrnatgan yuqori plankaga hozircha javob bera olmayapti. Bu esa hatto gʻalabalardan keyin ham tanqidlarga sabab boʻlmoqda.
Uning fikricha, jamoa aʼzolari, jumladan Morgan Rogers va Marcus Rashford kabi futbolchilar oʻz oʻyinlarini tubdan yaxshilashlari shart. Aks holda, Angliya terma jamoasi pley-off bosqichining dastlabki bosqichlaridayoq turnirni tark etish xavfi ostida qoladi. Tuxel shogirdlari uchun navbatdagi sinov oʻta muhim ahamiyatga ega.
…